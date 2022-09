Kooperation Kunst und Musik Klingen die Bäume von David Hockney nach Purcell oder Glass? Das Konzert der Festival Strings Lucerne inspiriert Ein Streichkonzert verbindet die Kunst von David Hockney mit Musik aus vier Jahrhunderten. Solche Zusammenarbeit soll noch häufiger werden. Susanne Holz Jetzt kommentieren 26.09.2022, 11.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Poems & Fantasies: Inmitten der monumentalen Landschaftsgemälde von David Hockney im Kunstmuseum Luzern spielen die Festival Strings Lucerne Chamber Players Werke von Henry Purcell bis Philip Glass. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 25. September 2022)

Das Publikum sitzt und lauscht – eingebettet in die monumentalen Landschaftsgemälde von David Hockney. Links das über neun Meter lange «The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011», entliehen aus der Sammlung des Centre Pompidou in Paris, und rechts «Bigger Trees Near Warter» (2007), ausgeliehen von der Tate Britain. Seit Juli läuft im Kunstmuseum Luzern die grosse David-Hockney-Ausstellung «Moving Focus», am Sonntagabend gab es nun eine inspirierende Kooperation von Musik und Kunst – mit dem Konzert «Poems & Fantasies» der Festival Strings Lucerne Chamber Players.

Zu den mal zarten und mal energischen Klängen der zwei Violinen, der Viola und des Cellos blickt man immer wieder nach links und rechts und überlegt: Wo findet sich diese Musik im Bild, und welche Tonalität strahlt das Bild aus? Entdeckt man in den hohen Bäumen Hockneys, den natürlichen Monumenten des weiten Lands, eher den barocken Geist eines Henry Purcell oder die Neoromantik eines Samuel Barber?

Die Akustik im Museum ist prima

Es macht Freude, dieses Konzert inmitten von Kunst. Schon 2019 gab es zur Ausstellung «Turner. Das Meer und die Alpen» eine Kooperation des Kunstmuseums Luzern mit der Lucerne Festival Academy. Und 2021 stiess ein Konzert des Lucerne Festival Contemporary Orchestra im Rahmen der Retrospektive von Vivian Suter auf grossen Anklang. Die Akustik im Museum ist prima, und weiteren Kooperationen steht nichts im Weg. «Wir sind grundsätzlich interessiert an derlei Zusammenarbeit», sagt Beni Muhl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums, am Sonntag. «Musikliebhaberinnen können so Kunst entdecken, und wir ein noch breiteres Publikum ansprechen.»

Auch vor dem Hintergrund des von Luzern Tourismus, KKL, Luzerner Sinfonieorchester und Lucerne Festival ins Auge gefassten Labels «Musikstadt Luzern» schätze das Museum solche Kooperationen:

«Dem Label ‹Musikstadt Luzern› stehen wir eher kritisch gegenüber, weil es alle Museen ausschliesst – auch das Museum Sammlung Rosengart oder das Hans Erni Museum im Verkehrshaus Luzern.»

Hans-Christoph Mauruschat, Orchesterdirektor der Festival Strings Lucerne, erklärt, dass sich das Orchester sehr über die Anfrage von Kunstmuseumsdirektorin Fanni Fetzer gefreut habe, ein musikalisches Programm zu David Hockney zu gestalten: «Eine schöne Initiative von Fanni Fetzer», sagt Mauruschat. Der Orchesterdirektor würde eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen den Künsten in Luzern in der Zukunft sehr begrüssen: «Begreift man das KKL als ein Kulturzentrum in einem Gebäude, könnte man noch viel mehr Synergien schaffen.»

Das Programm zum Konzert inmitten der monumentalen Landschaftsgemälde hat Violinistin Erika Schutter zusammengestellt, die gemeinsam mit Daniel Dodds, dem künstlerischen Leiter und ersten Violinisten sowie Sylvia Zucker an der Bratsche und Jonas Iten am Cello auftritt. «Es richtet sich an der Biografie David Hockneys aus», erklärt Hans-Christoph Mauruschat nach dem Konzert. Man habe die englische Herkunft des Künstlers und sein Dasein in den USA bedacht. «Wir wollten Diversity schaffen.»

Inspiration für Auge und Ohr. Eingebettet in die Kunst von David Hockney, lauscht das Publikum Streichmusik aus vier Jahrhunderten. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 25. September 2022)

Mit Samuel Barber (1910–1981) habe man Neoromantik in die Aufführung gebracht, mit Philip Glass (geboren 1937) das Easy Listening und die Minimal Music:

«Populär und zeitgenössisch zugleich sind sowohl Philip Glass als auch David Hockney.»

Mit Amy Beach (1867–1944) wiederum sei eine wiederentdeckte Komponistin zu hören gewesen, die erste erfolgreiche klassische US-Komponistin. Laut Daniel Dodds eine «erstaunliche Frau und die erste amerikanische Komponistin, die eine grosse Sinfonie geschaffen hat – und manchmal so leicht wie Dvořák klingt». Und weil das Konzert ganz bewusst einen Wechsel zwischen Moderne und alter Musik bieten sollte, kamen mit John Dowland (1563–1626) und Henry Purcell (1659–1695) auch der bekannteste englische Komponist der Renaissance und der bekannteste englische Komponist des Barock zu Gehör.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen