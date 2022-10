Kreativ in der Ferne «Welten, die aufeinanderprallen»: Wie es den B-Sides-Mitgründer Marcel Bieri an ein Untergrund-Festival nach Tunesien verschlagen hat Marcel Bieri, Luzerner Konzertveranstalter und Netzwerker, engagiert sich beim Musikfestival «Sailing Stones» in Tunesien – und will damit nichts weniger als einen Beitrag zur gesellschaftlichen Öffnung des Landes leisten. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 12.10.2022, 10.47 Uhr

Improvisierte Bühne, avantgardistische Musik: Das ist das Sailing-Stones-Festival in Tunesien. Bild: Sabra Achour

Anfang Mai 2022, ein einsames Bungalow-Resort an der Nordküste Tunesiens, mehr als 100 Kilometer von der Hauptstadt Tunis entfernt. An diesem Wochenende bevölkern jedoch keine Strandtouristen das Gelände, sondern ein paar hundert Fans alternativer Musik. Aus einem lang gezogenen, einstöckigen Betongebäude, das zur Hälfte eine Baustelle ist, kommt Musik. Düster, elektronisch, experimentell.

Mittendrin am «Sailing Stones», wie das Festival heisst: der Luzerner Marcel Bieri, treibende Kraft im hiesigen Musikbetrieb, bekannt vor allem als Mitgründer des B-Sides-Festivals in Kriens, in dessen Leitungsgremium er bis vor einem Jahr sass. «Die Konzerte am ‹Sailing Stones› waren sehr laut und sehr dunkel», erinnert er sich mit einem breiten Grinsen. Der 43-Jährige sitzt in einem Café in Zürich Oerlikon, wo er seit einigen Monaten zu Hause ist, und wenn er vom Festival erzählt und auf dem Smartphone Fotos zeigt, leuchten seine Augen. Besonders ins Schwärmen bringen ihn die Kompromisslosigkeit und Dringlichkeit der tunesischen Bands, die er gesehen hat:

«Es geht ihnen nicht darum, Erfolg zu haben oder sich selbst zu feiern. Musik hat für sie etwas Therapeutisches. Und diese Radikalität hat eine ganz eigene Energie.»

Vielfältig engagiert: Der Luzerner Veranstalter und Netzwerker Marcel Bieri. Bild: Manuela Jans-Koch (Zürich, 23. September 2022)

Seit vier Jahren Teil des Teams

Bieri ist nicht bloss begeisterter Festivalbesucher, sondern seit rund vier Jahren Teil des Teams, das hinter dem 2014 ins Leben gerufenen «Sailing Stones» steckt. Er kümmert sich um die finanzielle Unterstützung durch Stiftungen wie Pro Helvetia und um Administratives wie die Logistik der internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Vor allem aber lässt er für das Festival seine Kontakte zur Schweizer Musik- und Kunstszene spielen.

Denn Bieri, aufgewachsen in Aesch am Hallwilersee, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein weitverzweigtes Netzwerk aufgebaut. Er arbeitete unter anderem als Konzertveranstalter, als Musikchef bei Radio 3fach, als Festivalplaner, er hat zudem verschiedene Austausch-Plattformen ins Leben gerufen.

«Ich sehe mich als Türöffner zwischen Szenen, als jemand, der Freiräume erschliesst, in denen andere kreativ sein können.»

Erstes Mal in Europa

So kam es, dass am diesjährigen «Sailing Stones» nicht nur tunesische Bands auf der Bühne standen, sondern auch eine Handvoll Schweizer Musikerinnen und Kunstschaffende am Festival mitwirkten. Mit der Fähre reisten sie übers Mittelmeer nach Tunesien, um sich dort während einer Woche kreativ auszutoben, bis das eigentliche Festival stattfand. Man arbeitete an der Deko, nahm Musik auf, tauschte sich aus. «Es ist viel mehr als nur ein Musikfestival», findet Bieri.

Umgekehrt spielten vergangenen August auch Musikerinnen und Musiker aus dem Umfeld des «Sailing Stones» auf Bühnen in der Ostschweiz, in Bern und Basel bis nach La Chaux-de-Fonds und machten Bekanntschaften mit der Schweizer Kulturszene. Bieri:

«Es war sogar jemand dabei, der zum ersten Mal in Europa war, zum ersten Mal einen Reisepass hatte.»

Er ist überzeugt, dass der Zugang zu Europa auch über Kultur möglich sein sollte. Und dass während dieser Besuche bleibende Verbindungen entstehen – auch wenn die schweizerische Genauigkeit für die Gäste überfordernd sein konnte, wie er mit einem Schmunzeln anmerkt.

Dunkel und laut: So beschreibt Bieri das tunesische Festival. Bild: Sabra Achour

Zum «Herzensprojekt »geworden

Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sich der Seetaler bei einem kleinen, avantgardistischen Nischenfestival in Tunesien engagiert, es gar zu seinem «Herzensprojekt» geworden ist? Natürlich über Kontakte: 2018 lernte Bieri über einen befreundeten Musiker den Tunesier Youssef Chebbi kennen, Filmemacher und Mitgründer des Sailing-Stones-Festivals. Bieri studierte er in dieser Zeit herum, wie er sein Netzwerk an Gleichgesinnten ausdehnen und dabei den arabischen Raum stärker berücksichtigen könnte.

Es funkte. Noch im selben Jahr habe man im Rahmen des «B-Sides» die ersten Leute aus dem Sailing-Stones-Kosmos eingeladen. Es war der Startschuss für die Planung der Sailing-Stones-Ausgabe ein halbes Jahr später – mit tatkräftiger Unterstützung aus der Schweiz.

«Dass ihnen plötzlich 15 Leute aus der Schweiz unter die Arme griffen, war eine riesige Motivation für das Team.»

Aber, ergänzt Bieri: Man sei stets darauf bedacht, nicht als die «Schweizer mit dem Geld» aufzutreten. «Wir versuchen, nicht zu dominant zu sein.»

Festival gegen die Enge

Wenn Bieri erzählt, wird eines schnell klar: Es geht ihm um mehr als nur um die Musik oder darum, ein Festival durchzuführen. Immer schwingt eine gesellschaftspolitische Dimension mit, und am «Sailing Stones» tritt sie besonders deutlich zutage. Das Land sei konservativ, das moralische Korsett eng, in der Politik herrsche noch immer viel Korruption, erzählt Bieri. Ein Festival wie das «Sailing Stones» habe einen schweren Stand, zumal keine traditionelle tunesische Volksmusik zu hören ist, sondern Klänge, die sich an der aktuellen Musik orientieren.

«Menschen mit Tattoos können schon mal als Satanisten gelten. Ein Video vom Festival wurde in einem dschihadistischen Blog geteilt, den Leuten darauf mit dem Tod gedroht. Da prallen Welten aufeinander.»

Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen wird das Festival stets als private Veranstaltung durchgeführt. Dieses Jahr fand es in einem abgelegenen Bungalow-Resort statt, 2019 im Resort eines lokalen Alkohol-Unternehmers im Landesinnern.

Schon seit seiner Gründung habe sich das Festival als Gegenpol zum konservativen Umfeld verstanden, erzählt Bieri. Die erste Durchführung im Jahr 2014 – ein Haufen Freunde, die sich in der Wüste trafen, um Musik zu machen und zu hören – sei denn auch direkt vom Arabischen Frühling inspiriert gewesen, jener Protestbewegung gegen die autoritären arabischen Regimes, die 2010 in Tunesien begann.

Entsprechend gross ist die Ekstase, wenn die tunesischen Musikfans unter sich sind. Viele Besucherinnen und Besucher, die meisten aus der Hauptstadt Tunis, hätten schon lange keine Gelegenheit mehr gehabt, solche Musik im Rahmen eines Festivals zu hören, zusammen mit anderen Leuten und über ein grosses Soundsystem, erzählt Bieri.

«Als wir dieses Jahr vor Ort waren, ist mir nochmals so richtig bewusst geworden, wie relevant es ist, was wir machen.»

Grenzen aufbrechen, Freiräume schaffen – es sind Begriffe, die er im Gespräch immer wieder verwendet. In seinen Augen leistet das kleine Festival nichts weniger als einen Beitrag zur Öffnung des Landes hin zu einer freieren und toleranteren Gesellschaft.

Improvisation statt Sicherheit

Doch neben dem Idealismus gibt es auch die Realität, und die ist in Tunesien eine andere als in der Schweiz. Leute haben sich in der Pampa auf der Suche nach dem Festival verfahren, Autos blieben im Schlamm stecken. Und eigentlich hätten die Konzerte unter freiem Himmel stattfinden sollen, erzählt Bieri, wäre nicht ein heftiger Sturm dazwischengekommen.

«Wir hatten riesiges Glück, dass an diesem Wochenende das Restaurant des Resorts komplett leer war, weil es sich im Umbau befand.» In einer Nacht- und Nebelaktion habe man die Deko in den neuen Konzertraum gezügelt. Im Nachhinein habe es perfekt gepasst, findet Bieri: Im Gebäude versammelt sei unter den Anwesenden ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden.

Installation des Künstlerkollektivs «Kaleidoscope of Nothingness» aus La-Chaux-de-Fonds am Sailing-Stones-Festival. Bild: Sabra Achour

Aber Planen, das sei ohnehin schwierig. «Vieles ist unsicher in Tunesien. Man weiss nie, wie es kommt», sagt Bieri. Das kann nervenzehrend sein, hat für ihn aber auch positive Seiten:

«Ich habe das Gefühl, ich bin dadurch ein wenig ruhiger geworden und habe gelernt zu warten.»

Auch auf das Schweizer Sicherheitsbedürfnis blickt er mittlerweile mit anderen Augen. «Die totale Absicherung kann auch hemmen, Risiken einzugehen», findet er. Etwas weniger an die Zukunft zu denken, dafür etwas mehr von Tag zu Tag zu leben, das täte uns manchmal gut.

Zur nächsten Stufe

Über die Zukunft des «Sailing Stones» hingegen denkt er trotzdem schon nach. Die nächste Ausgabe wird 2024 stattfinden, 2023 sind nur einige kleinere Events geplant. Bieri will sich zunehmend etwas zurücknehmen. Auch, um anderen mehr Platz zu geben.

«Wir haben das Festival zweimal miteinander organisiert, jetzt wollen wir es weitergeben.»

Wie sich das Festival entwickeln soll, ist aber trotzdem schon klar: Ein bisschen grösser, finanziell noch besser abgesichert und insgesamt etwas professioneller soll es noch werden. Nur die Musik, die soll abenteuerlich bleiben.

Ein Musiker bei seinem Auftritt am Sailing-Stones-Festival im Mai 2022. Bild: Sabra Achour Auf der Bühne standen hauptsächlich tunesische Gruppen und Künstler. Bild: Sabra Achour Doch auch Musik aus der Schweiz war zu hören, zum Beispiel vom Singer-Songwriter Louis Jucker aus La Chaux-de-Fonds. Bild: Sabra Achour Wegen eines Sturms mussten die Konzerte kurzfristig nach Innen verlegt werden. Bild: Sabra Achour Das Resort, in dem das Festival dieses Jahr stattfand, lag direkt am Meer. Bild: Sabra Achour

