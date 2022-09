Krimi aus der Region Im Entlebuch gibts statt Öl ein Moorleiche Der Luzerner Texter und Werbefilmer Ulrich Thalmann, der sich als «Entlebucher Secondo» bezeichnet, schickt zum dritten Mal seinen Kommissar Emmenegger ins Rennen. Arno Renggli 06.09.2022, 14.10 Uhr

Krimi-Autor Ulrich Thalmann, der in Luzern auch ein Studio für Synchrontonstudio und Videoproduktion hat. Bild: PD

In einem Entlebucher Hochmoor ist die Leiche eines Mannes aufgetaucht, der offenbar schon vor Jahrzehnten und gewaltsam gestorben ist. Worum es in etwa geht, erfahren Leserinnen und Leser bereits im Eingangskapitel: 1980 wurde in Engelberg nach Öl gebohrt. Windige Profiteure luchsten einigen einheimischen Bauern, die auf grosse Profite hofften, Geld ab. Doch offenbar gab es mächtige Leute, welche diese Ölbohrungen verhindern wollten. Prompt misslangen diese. Sabotage? Und hatte der Tote vielleicht zu viel gewusst?