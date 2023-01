Kultkomiker Facebook feiert Emil Steinberger: LZ-Post geht mit tausend Gratulationen durch die Decke Vergangene Woche gratulierte die «Luzerner Zeitung» Emil Steinberger zum Geburtstag. Das kam bei der LZ-Community gut an: Fast tausend Menschen gaben dem Luzerner ihre Glückwünsche mit. Larissa Gassmann 09.01.2023, 14.41 Uhr

Hat allen Grund zum Lachen: Der Komiker Emil Steinberger erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Bild: Christian Beutler/Keystone

Über Jahre hinweg brachte Emil Steinberger das Publikum im In- und Ausland zum Schmunzeln und Lachen. Alt und Jung erfreute sich gleichermassen an seinen Scherzen. Auch in der Generation Facebook hat Emil Steinberger offenbar noch viele Fans: Davon zeugen zumindest die über 13'000 Likes, die ein Post der «Luzerner Zeitung» erhalten hat. Darin gratulierten wir Steinberger vergangene Woche zu seinem 90. Geburtstag.

