HSLU: Filme für Berlinale und Sundance Film Festival nominiert

Kultur Filme der Hochschule Luzern für Berlinale und Sundance Film Festival nominiert Zwei Projekte von Studierenden an der HSLU werden an den renommierten Filmfestivals teilnehmen dürfen. 15.12.2022, 14.56 Uhr

Beim Animationsfilm «Pipes» handelt sich um eine vierminütige Erotikkomödie. Bild: PD

Grosse Ehre für Studierende an der Hochschule Luzern. Zwei Filme werden an an den renommierten Filmfestivals Berlinale und Sundance teilnehmen. Dies schreibt die HSLU in einer Mitteilung.