Kunst Jahresausstellung in der Luzerner Kornschütte: Auch Superman ist mal müde Visarte Zentralschweiz lädt zur Jahresausstellung in die Kornschütte Luzern ein. Und macht das grosse Welttheater mit Hoffnung und Demut zum Thema. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.11.2022, 14.00 Uhr

Visarte Zentralschweiz zeigt die Gruppenausstellung «Schöne, entrückte Welt» in der Kornschütte in Luzern. Hier das Werk «Core No. 647 Destiny 2022» von Heikedine Günther. Es zeigt Kürbiskerne in einer Holzbox und stellt die Frage nach dem Ich und dem kollektiven Schicksal. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. November 2022)

«Schöne, entrückte Welt», so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung in der Kornschütte Luzern. Doch was steckt hinter diesem Titel? Die Veranstalter sagen:

«Silvester für Silvester reiben wir uns verdutzt die Augen, weil wir felsenfest geglaubt hatten, schlimmer als das Jahr zuvor hätte das gerade vergangene doch nicht werden können ...»

Das grosse Versprechen der Moderne nach Gerechtigkeit, Fortschritt und einer zivilisierteren Gesellschaft habe sich vom Traum zum Trauma gewandelt.

Verschiedenste Beiträge dazu, wie sich dieses Dilemma eines zum Trauma gewordenen Traums gestaltet, präsentiert nun die Ausstellung in der Kornschütte. Veranstalter ist die Visarte Zentralschweiz, der Berufsverband der visuell schaffenden Künstler, Architektinnen und Kuratoren. Unter 70 Bewerbungen, teils bis aus Norddeutschland und dem Tessin, wurden 21 Kunstschaffende für die Gruppenausstellung ausgewählt. Ausschlaggebend war nicht die Mitgliedschaft bei Visarte, sondern der thematische Bezug zum Ausstellungstitel. Nichtsdestotrotz kommt das Gros der Künstlerinnen und Künstler bei dieser Visarte-Jahresausstellung aus der Zentralschweiz. Alle Werke, etwa von Fabiola Quezada aus Lugano, Virbesto aus Hamburg oder Andreas Weber aus Küssnacht am Rigi, bewegen sich innerhalb der thematischen Klammer, die Hoffnung und Dystopie, Empathie und Krieg, Demut und Provokation umfasst – kurz das ganze grosse Welttheater.

Die Frage nach dem Ich und dem kollektiven Schicksal

Kuratiert wurde «Schöne, entrückte Welt» von der Ausstellungskommission der Visarte Zentralschweiz. Genauer gesagt von Martin Gut, Ursula Stalder, Achim Schröteler, Toni Ochsner und Tobi von Wartburg, der ab 2023 auch die Galerie Kriens leiten wird. Tobi von Wartburg führt durch die Gruppenausstellung, die mit Kunst aller Sparten beeindruckt: Bildhaftes, Skulpturales und Digitales ergänzen sich hier.

Visarte Zentralschweiz zeigt die Gruppenausstellung «Schöne, entrückte Welt» in der Kornschütte in Luzern. Im Bild Kurator und Mitglied der Ausstellungskommission Tobi von Wartburg. Daneben das Kunstwerk von Marc B. Bundi, das den schönen Titel «Entschleunigung» trägt. Auch Superman ist mal müde. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. November 2022)

Gleich beim Eingang entlockt das Werk von Marc B. Bundi aus Zürich, das den schönen Titel «Entschleunigung» trägt, dem Betrachter ein Schmunzeln. Hier sitzt Superman auf einer Parkbank im Grünen und gähnt herzhaft.

Ja, auch ein Superman ist mal müde.

Man kann nicht 24 Stunden am Tag die Welt retten. Ganz in der Nähe steht eine weisse Kiste, gefüllt mit Kürbiskernen, auf der Kiste steht «Destiny», Schicksal. Heikedine Günther stellt hier die Frage nach dem Ich und dem kollektiven Schicksal. Sind wir doch alle Individuen und dennoch gleich.

Visarte Zentralschweiz zeigt die Gruppenausstellung «Schöne, entrückte Welt» in der Kornschütte in Luzern. Hier im Bild hinten links das Werk von Fabiola Quezada: «Vive la Vida - les Damoiseaux d`Avignon». Die Künstlerin setzt dem typisch patriarchalischen Bild des nackten Mannes das Bild der nackten Frau entgegen. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. November 2022)

Ebenfalls in Nähe des Eingangs ist Andreas Webers Werk zu sehen – und zu hören. «Das Pfeifen im Walde», so heisst die digitale und an die Wand projizierte Zeichnung, die mit einer Tonaufnahme und einem Lautsprecher verknüpft ist. Über ein Philosophiestudium kam Andreas Weber aus Küssnacht am Rigi zur Kunst – mit seiner Installation in der Kornschütte spielt er darauf an, dass der Mensch zu pfeifen beginne, wenn er Angst habe. Und so bleibt die Zeichnung stehen, wenn ein Pfeifen ertönt. Eine kreative Lähmung – ein Zeichen unserer Zeit?

Visarte Zentralschweiz zeigt die Gruppenausstellung «Schöne, entrückte Welt» in der Kornschütte in Luzern. Im Bild vorne rechts das Werk von Stephan Wittmer: «News». Für Wittmer geht es immer auch um den erlebbaren fotografischen Raum – hier ein Motiv aus den USA, der Handymast ist als Nadelbaum getarnt beziehungsweise verkleidet. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. November 2022)

Stephan Wittmer wiederum stellt Fotokunst aus. Festgemacht im Grossformat an einem Holzgestell mit zusammengepressten Coladosen. Für den Luzerner Künstler geht es immer auch um den erlebbaren fotografischen Raum. Hier hat Stephan Wittmer in Amerika als Palmen oder Nadelbäume verkleidete – oder getarnte – Handymasten mit seiner Kamera festgehalten. Auch eine Art Welttheater.

Visarte Zentralschweiz zeigt die Gruppenausstellung «Schöne, entrückte Welt» in der Kornschütte in Luzern. Hier das Werk von Andreas Schneider: «Ludens». Über die Sehnsucht und Herausforderung des modernen Menschen, mobil und zugleich verankert zu sein. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 8. November 2022)

Überaus raumgreifend ist das Werk von Andreas Schneider: Es ist aus Holz und Stahl und lässt vier Treppen sich in der Mitte treffen.

Es ist nichts anderes als ein starkes Bild für die Sehnsucht und Herausforderung des modernen Menschen, mobil und zugleich verankert zu sein.

Ausstellung der Visarte Zentralschweiz in der Kornschütte Luzern am Kornmarkt 3: «Schöne, entrückte Welt». Bis 19. November 2022. Geöffnet Mo–Fr 10–18 Uhr sowie Sa/So 10–16 Uhr. Am 12. November gibt es ein Werkgespräch mit Heikedine Günther, Dora Wespi und Fabiola Quezada; am 13. November eines mit Miranda Fierz, Priska Leutenegger und Tamara Maxine – jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. www.visarte-zentralschweiz.ch

