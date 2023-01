Kunst Ausstellung im Bellpark: Die Lifttür als Höllentor oder Eintritt in eine demokratische Welt? Das Museum im Bellpark Kriens startet mit einem sehr spannenden Künstler und eindrücklich ins neue Jahr. Gabriele Garavaglia bezieht sich auf Anime und stellt unheimliche Lifttüren in Echtgrösse auf. Susanne Holz Jetzt kommentieren 13.01.2023, 16.42 Uhr

Das Museum im Bellpark Kriens beginnt das Ausstellungsjahr 2023 mit Gabriele Garavaglia und «Liftcore». Der 1981 in Norditalien geborene Künstler schafft Bildwelten mit Bezug zu Sci-Fi und japanischen Comics. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 12. Januar 2023)

Im Museum im Bellpark Kriens erwartet die Besucher derzeit im Erdgeschoss eine imposante schwarze Aufzugtür. Sie ist schwarz wie die Nacht, in Echtgrösse gebaut, aus glänzendem Metall auf einem hölzernen Rahmen. Laut Künstler Gabriele Garavaglia, der sie schuf, ist sie ein «hybrides Objekt zwischen Skulptur und Bild». Der 1981 in Norditalien geborene Garavaglia sagt auch:

«Diese Aufzugtür ist sehr nah an der Realität, aber auch ein bisschen entfernt von ihr.»

Die imposante Tür ist so etwas wie der «Eingang» in diese Ausstellung. Sie wäre auch schon mit dem «Höllentor», der Vision des Jenseits von Auguste Rodin, verglichen worden, erzählt Museumsleiter Hilar Stadler mit einem Augenzwinkern. Als Besucher will man unwillkürlich wissen, was sich auf der Rückseite der Tür befindet. Man schaut nach und entdeckt rote Leuchtzahlen und Pfeile, die ausser Kontrolle zu sein scheinen. Trotz aller Bezüge zum Unheimlichen steht die Aufzugtür für Künstler Garavaglia aber auch für «Demokratisierung und Alltag».

Für Hilar Stadler ist Gabriele Garavaglia, der in Mailand Architektur studierte und in Lausanne Kunst und jetzt in Zürich lebt, ein «sehr präziser Künstler, der eingeladen wurde, eine ortsspezifische Arbeit zu erschaffen». Stadler findet: «Garavaglia hat das Haus zum Kunstwerk gemacht und über alle Stockwerke Emotionen generiert.»

Seine Kunst ist geprägt von düsterem Pop

Mit «Liftcore», so der Titel der Ausstellung, ermöglicht das Museum im Bellpark Gabriele Garavaglia die erste Einzelausstellung im institutionellen Rahmen, nachdem der Wahlschweizer erstmals 2019 bei der Gruppenausstellung «The Replacements» im Bellpark zu sehen war. Die Bildwelten dieses spannenden Künstlers sind geprägt von Elementen eines düsteren Pops, mit Referenzen an Sci-Fi, Manga, sprich japanischen Comics, und Normcore, sprich einer Haltung, die darauf setzt, nichts Besonderes zu sein.

Garavaglia erzählt, mit Mangas und Animes, den japanischen Zeichentrickserien, gross geworden zu sein. «Später habe ich auch mal ein Jahr in Japan gelebt.» Diese Elemente der japanischen Kultur hat der Künstler in den einzelnen Stockwerken des Bellparks geschickt in eine übergeordnete Erzählung eingebunden.

Der «Eingang» in die Ausstellung: Eine Aufzugtür in Echtgrösse, schwarz wie die Nacht, unheimlich wie das «Höllentor» von Rodin. Für den Künstler verkörpert ein Aufzug aber auch Alltag und Demokratisierung. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 12. Januar 2023)

Im Untergeschoss kann man sich auf ein Video einlassen, das Garavaglia zusammen mit der Künstlerin Miriam Laura Leonard drehte: Zwei blaue, androgyne, sehr schlanke und Anime-ähnliche Gestalten treffen in einem Lift aufeinander. Ganz offensichtlich auf dem Weg zu einer Party. Im Raum läuft dazu der Song «Giftig» von Rammstein. «Alle Nächte muss ich bangen / Nichts hält mich wie du gefangen / Die Gefahr zum Greifen nah / Schön, doch unberechenbar / Wirst deine Arme um mich legen.» Das passt zum unterschwelligen Gefühl der Gefahr, das sowohl dieses Video als auch die verschiedenen Aufzugtüren in der Ausstellung vermitteln.

Video im Untergeschoss, das Gabriele Garavaglia zusammen mit Miriam Laura Leonard schuf. Hinterlegt ist das Video im Raum mit dem Soundtrack des Songs «Giftig» von Rammstein. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 12. Januar 2023)

Und selbst der echte Aufzug im Museum ist ins Ausstellungsgeschehen eingebunden. Bei geöffneter Tür flackert hier ein irritierendes Licht an seiner Decke. Während einen Raum weiter eine Zeichnung an der Wand ein puppenartiges Mädchen zeigt, dem man laut Aufschrift rechts und links seine Flügel einsetzen soll. Im gleichen Raum steht eine rostige Aufzugtür, die in Zickzacklinie geschlossen und mit «Amnesia» betitelt ist. Was soll hier vergessen werden? Dass sich die Tür monatelang unter Wasser befand, wo ihr Metall rostete?

Der Künstler Gabriele Garavaglia vor seiner mit «Amnesia» betitelten Aufzugtür aus rostigem Metall. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 12. Januar 2023)

Und im nächsten Raum? Da glänzt die Lifttür silbern und modern. In ihrer Mitte leuchtet rot ein schmaler Spalt. Es ist die klassische Lifttür eines Businessgebäudes. Kein Wunder, trägt sie den Namen «Eager», sprich der Streber, das Arbeitstier. Die Ausstellung «Liftcore» trifft in ihrer ganzen Reduktion den Kern vieles Menschlichen, sei es die Angst allgemein oder das Streben nach mehr Gleichheit und Gerechtigkeit.

Ausstellung «Gabriele Garavaglia. Liftcore» im Museum im Bellpark Kriens. 15. Januar bis 16. April 2023. Geöffnet Mi bis Fr 14–17 Uhr; Sa und So 11–17 Uhr. Vernissage ist am Samstag, 14. Januar 2023, ab 16.30 Uhr, mit einer Begrüssung durch Otto Durrer und Hilar Stadler um 17.30 Uhr. Zudem wird es eine Performance geben. Um Anmeldung unter museum@bellpark.ch wird gebeten. www.bellpark.ch

