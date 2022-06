Luzern Das erinnert an den grossen Briten David Hockney: Rote Palmen, gelbe Villa und lichte Erinnerung in der Impulse Gallery In der Impulse Gallery Luzern spielt die Niederländerin Annemarie Terlage mit kalifornischer Leichtigkeit, kurz bevor David Hockney das im Kunstmuseum Luzern tun wird. Susanne Holz Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Werk von Annemarie Terlage in der Impulse Gallery Luzern: «About Summer». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022)

Annemarie Terlage malt ihre Erinnerungen. Ihre Bilder muten dabei so positiv, leicht und unbeschwert an, wie die eines David Hockney, der ab Juli im Kunstmuseum Luzern zu sehen sein wird – dann, wenn die eindrückliche Ausstellung «Memories of Landscapes» mit der Niederländerin Annemarie Terlage in der Impulse Gallery Luzern wieder zu Ende sein wird.

Eine gute Idee also, im Juni noch die Werke der 1967 geborenen Annemarie Terlage anzuschauen. Wie Hockney hat sie in Kalifornien gelebt, wie Hockney liebt sie eine leuchtende Farbgebung und wie beim grossen britischen Künstler finden sich bei der Niederländerin Szenerien mit Pools und Palmen.

Geschlossene Umgebung und sehr viele Autos überall

2019 wurde Annemarie Terlage in einem Interview in ihrer niederländischen Heimat darauf angesprochen, dass man sich in ihrem Studio sofort an Kalifornien erinnert fühlen würde. Kalifornien sei im Moment die Quelle ihrer Inspiration, antwortete Terlage. «Ich war nicht kürzlich dort, aber als Kind lebte ich zweimal für längere Zeit in den USA, die Arbeit meines Vaters führte mich dahin.» Ihre Erinnerungen an die Atmosphäre der Siebziger und Achtziger prägen ihre Bilder:

«Das mag für andere nicht von Interesse sein, aber für mich ist es der Ursprung meines Schaffens.»

Gefragt, ob sie mit Fotos und Erinnerungen arbeite, antwortet die Künstlerin in diesem Interview: «Ja, und anhand meiner Erinnerungen suche ich nach Bildmotiven. Manchmal handeln sie von realen Situationen, manchmal nicht.» Soweit möglich, arbeite sie mit eigenen Fotos. Mitunter gäbe es aber auch kein altes Foto, das einer aktuellen Idee gerecht werde.

Werk von Annemarie Terlage: "Nothing Much Happens". Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Werk von Annemarie Terlage: "I Was Born Under A Shooting Star". Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Werke von Annemarie Terlage aus den Niederlanden in der Impulse Gallery Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Werk von Annemarie Terlage: "Amarald Palace People". Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Ein Werk von Annemarie Terlage in der Impulse Gallery Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Werke von Annemarie Terlage in der Impulse Gallery Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Werke von Annemarie Terlage: "Pearly Dewdrops" (links) und "Dream Baby Dream" (rechts). Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022) Werk von Annemarie Terlage: "Pandora`s Wedding." Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2022)

Annemarie Terlages Bilder scheinen sich oft auf die typischen Wohnsituationen in Los Angeles zu beziehen. Hat sie so gelebt? «Wir lebten in einer Gegend von Expats. Charakteristisch waren die Geschlossenheit der Umgebung und dann auch all die Autos überall.» Ihre Arbeiten seien sehr sphärisch:

«Ich versuche, eine bestimmte Stimmung einzufangen. Damit man sich als Betrachter fragt, was da gerade passiert.»

Die Künstlerin sieht sich in der Ausführung als klassische Malerin. Inhaltlich finden auf ihren Werken imaginäre Welten Platz, genauso wie Träume und Erinnerungen an die Kindheit. Visionen einer idealen Welt sind Thema der neuen Werkserie, die Terlage speziell für die Ausstellung in Luzern kreiert hat. Rote Palmen in einer blauen Wüste.

Für ihre üppigen Landschaften und architektonischen Szenerien mischt die Künstlerin Epoxid- und Acrylfarben auf Leinwand. Die Titelgebung der grossformatigen Malereien ist sehnsuchtsvoll: «Hazey Haven», «Summer of 69» oder «Melancholic Hill» geben den Erinnerungen an farbenfrohe architektonische Konstruktionen, prachtvolle Gärten, beleuchtete Pools einen Namen.

Die Betrachter können sich den Erinnerungen von Annemarie Terlage öffnen, wenn sie möchten. Es wird eine ansprechende, ästhetische und auch etwas melancholische Reise in eine scheinbar unbeschwerte Vergangenheit sein. Gut für die Seele, die Realität ist hart genug.

Ausstellung «Memories of Landscapes», bis zum 2. Juli 2022 in der Impulse Gallery in der Haldenstrasse 19 in Luzern. Einen Samstagsausflug für die Sinne gibt es am 25. Juni 2022 von 15 bis 18 Uhr, musikalisch untermalt von Sängerin Tiziana Tamara aus Luzern. www.impulsegallery.com

