Drei Jahre Kunstgalerie Café ductus: Eine kleine Erfolgsgeschichte dank grosser Bemühungen Die Luzerner Kunstgalerie ductus zeigt zwei junge Kunstpositionen. Und bleibt auch sonst am Ball. Susanne Holz 10.10.2022, 15.00 Uhr

Sie sind ein super Team in Kunstgalerie und Café Bar ductus in der Luzerner Gibraltarstrasse 24: Mutter und Sohn Verena und Daniel Häller. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. September 2022)

Eine spannende Künstlerkombination bietet die Luzerner Kunstgalerie Café Bar ductus derzeit. Mit Julia Häller (24) und Tobias Hauswirth (24) stellen in «now or never» zwei Studienkollegen aus, die beide gerade in Bern ihr Kunststudium abgeschlossen haben. Der in Gstaad geborene Tobias Hauswirth lebt und arbeitet in Biel, die in Luzern geborene Julia Häller lebt und arbeitet in Bern.

Während die Grafikerin, Malerin und Musikerin Julia Häller ihr grossformatiges malerisches Werk und kleinere Arbeiten mit Tusche zeigt, sind von Tobias Hauswirth sowohl Malereien als auch Objekte zu sehen. Und während Häller spontan, schnell und fliessend arbeitet, am Computer geschaffene Prints ausdruckt und mit Acrylfarben übermalt, arbeitet Hauswirth langsam, mit strenger Formgebung und einer Schichtung von Öl und Acryl.

Die Werke von Häller muten abstrakt und farbenfroh an, während sich bei Hauswirths formaler Malerei Abstraktes und Figuration zu mischen scheinen – so werden beispielsweise Tisch und Tischdecke zum geometrischen Spiel. Der Künstler fordert die Wahrnehmung heraus: etwa bei der Darstellung eines Schlüssellochs als Spielfigur.

Wie kann eine kleine Galerie überleben?

Es ist eine inspirierende Ausstellung, bei deren Besuch man sich aber wieder einmal fragt, wie so eine kleine Galerie unter vielen anderen in Luzern überleben kann. Verena und Daniel Häller, Mutter und Sohn und zusammen die Betreiber von Kunstgalerie und Café, geben gerne Antwort. «Schwierig ist das natürlich schon», sagt Verena Häller unumwunden. Aber:

«In Zusammenarbeit mit Institutionen und Einzelpersonen besteht die Möglichkeit, dass sich diese an Kosten beteiligen.»

Und natürlich betreibe man mit grossem Engagement das Café. In der Tat ist das Café sehr gut besetzt, als man die Galerie besucht – eine ganze Gruppe Frauen trifft sich gerade zum Kaffeeplausch. Zudem vermieten Verena und Daniel Häller ihre Räumlichkeiten – Galerie und Café Bar – auch für Ausstellungen und Feiern wie Geburtstage oder Apéros. Nicht zuletzt unterstützen Gönnerinnen und Gönner die Galerie.

Ausstellung in der Kunstgalerie ductus in Luzern: «now or never». Julia Häller begibt sich von Zeichnung zu Malerei zu digitaler Drucktechnik. Links im Bild: Galerist Daniel Häller. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. September 2022)

Verena und Daniel Häller blicken zurück

Verena und Daniel Häller blicken ohne Furcht zurück und voraus. Ihr Optimismus und ihre gute Laune sind beeindruckend. Mit grosser Erwartungsfreude habe man im Oktober 2019 die Kunstgalerie Café Bar ductus mit einer Einzelausstellung mit Achim Schroeteler eröffnet, so die beiden. Die Kombination von Café Bar und Kunstgalerie habe sofort grossen Anklang gefunden. Mutter und Sohn betonen: «Unser Konzept ist einzigartig.»

Doch natürlich kam bald nach der Eröffnung die Pandemie und mit ihr nicht nur der Lockdown im Frühjahr 2020. Verena Häller erklärt:

«Zum jetzigen Zeitpunkt sind Innovation und Durchhaltekraft gefragt. Coronabedingt wurden der Aufbau und die Entwicklung unseres Betriebes, gerade mit dem ersten Lockdown 2020, leider gebremst.»

Pro Jahr konzipieren Verena und Daniel Häller sechs bis acht Kunstausstellungen. «Wir zeigen unterschiedliche Genres der bildenden Kunst, Zeichnung, Malerei, Skulpturen und Fotografie», schildert Daniel Häller. Die Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Heilpädagogischen Zentrum Sunnebüel in Schüpfheim oder dem Frauenhaus Luzern bereichere das Angebot. Sehr beliebt sei die Gruppenausstellung «take Art away» Anfang Jahr, mit bis zu 70 Kunstschaffenden, die Werke im Kleinformat zeigen.

Mit Kunstperformances, Konzerten, Lesungen und Kurzinterventionen sind Verena und Daniel zudem sehr rege. Im Gastlokal wiederum bieten Mutter und Sohn neben Getränken auch Bagels an, auch vegetarische, zudem Fleisch- und Käsebrättli. «Wir verwenden vorwiegend regionale Produkte», sagt Verena Häller. Und fügt an:

«Seit kurzer Zeit kann man bei uns ein Frühstück geniessen und jeden Freitag offerieren wir unseren Gästen zur Apérozeit sogenannte ductus Häppli. Ab und zu begrüssen wir auch Gastköchinnen und -köche, die für eine kleine Runde bis zu 14 Personen Menus kochen.»

Ausstellung in der Kunstgalerie ductus in Luzern: «now or never». Tobias Hauswirth untersucht die Regeln der Malerei anhand von figurativen Sujets. Diese entstammen oft dem Alltag. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. September 2022)

Ausstellung «now or never» mit Julia Häller und Tobias Hauswirth in der Kunstgalerie Café Bar ductus in der Luzerner Gibraltarstrasse 24 noch bis zum 6. November 2022. Geöffnet Do 10–20 Uhr, Fr 9–20 Uhr, Sa 9–20 Uhr und So 14–18 Uhr. Es gibt ein breites Rahmenprogramm zur Ausstellung. Infos unter www.ductus-luzern.ch.

