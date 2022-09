Kunst Ein Meister des Feinen: Der Luzerner Künstler Henri Spaeti stellt aus In der Kunstgalerie Harlekin sind allerlei Arbeiten von Henri Spaeti zu sehen. Die Werkschau blickt zurück und ganz nach vorn. Susanne Holz Jetzt kommentieren 22.09.2022, 14.22 Uhr

Der Luzerner Künstler Henri Spaeti versteht es, auf subtile Weise Farbe und Emotion, Form und Intellekt, Zeichnung, Malerei und Skulptur zu verbinden.

Aktuell stellt Henri Spaeti (70) in der Luzerner Kunstgalerie Harlekin im Löwengraben 14 aus. Wer mag, der kann dem hektischen Treiben in der Innenstadt für eine Weile entkommen und in die komplexe Welt dieses feinfühligen Künstlers eintauchen.

Links: «Piano Rotondo Pittura (Viola)». Acryl und Kreide auf Baumwolle. Rechts: «Piano Rotondo Pittura (Gelb)». Acryl und Kreide auf Baumwolle. Bild: Jessica Curschellas/Kunstgalerie Harlekin Henri Spaeti in seinem Atelier in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2022) «Piano Rotondo Palette (Grau)». Acryl, Kreide und Kohle auf Sperrholz. Bild: Jessica Curschellas/Kunstgalerie Harlekin Links: «Piano Rotondo ‹Disegni› (Gelb)». Acryl, Kreide, Kohle auf Baumwolle. Rechts: «Piano Rotondo ‹Disegni› (GRAU)». Acryl, Kreide, Kohle auf Baumwolle. Bild: Jessica Curschellas/Kunstgalerie Harlekin «Palette (Schwarz)». Acryl, Kreide und Kohle auf Sperrholz. Bild: Jessica Curschellas/Kunstgalerie Harlekin Henri Spaeti arbeitet seit Jahrzehnten mit seiner eigenen Farbpalette zwischen Schwarz und Weiss. Er stellt hier Malereien, Zeichnungen, Objekte und Skulpturen aus. Bild: Jessica Curschellas/Kunstgalerie Harlekin Henri Spaeti in der Luzerner Kunstgalerie Harlekin: Von Rosa bis Grün. Bild: Jessica Curschellas/Kunstgalerie Harlekin

Spaeti stellt bei Harlekin auf zwei Stockwerken aus: Im unteren Stock erwartet den Besucher eine Assemblage aus älteren und neueren Arbeiten, darunter das Schilfobjekt «Ferro», eine Materialtravestie aus den Neunzigerjahren, die sogleich den Witz dieses Künstlers zeigt. Schilfrohre vermitteln hier den Eindruck, ein Bronzeguss zu sein. Der obere Stock folgt dem Ausstellungstitel «Piano Rotondo»: mit einem Kreislauf aus Objekten, Skulpturen, Gemälden und Zeichnungen.

Henri Spaeti in der Kunstgalerie Harlekin: «Palette (Schwarz)». Acryl, Kreide und Kohle auf Sperrholz. Bild: Jessica Curschellas / Kunstgalerie Harlekin

Und oben wird es leicht und floral

Während die Kunst in der Etage unten eine gewisse Schwere verströmt, vermittelt der obere Stock Leichtigkeit und Helle – man fühlt sich umgeben von Blüten und Blumen. Das liegt auch an der Reihe neuer Arbeiten: ein lichter Reigen aus Spaetis neuesten Werken. «Piano Rotondo» spielt einerseits mit der Bedeutung des runden Klaviers und thematisiert so die Musikalität in Henri Spaetis Kunst. Andererseits meint der Titel auch den runden Plan, der dem oberen Stock als Konzept zugrunde liegt.

Kunstexperte Guy Markowitsch ist der Ansicht: «Alle Arbeiten von Henri Spaeti zeichnen sich durch eine starke malerische Sinnlichkeit aus, zugleich besitzen sie aber stets eine Metaebene, die der sinnlichen Unmittelbarkeit eine reflexive Distanz verleiht.» So zeige die Serie «Disegni» eine Variation organischer Pflanzenformen, die mit Kohle auf den malerisch eingefärbten Grund der gespannten Leinwand gezeichnet sind. Das Medium der Kohlezeichnung werde hier zu Malerei. Markowitsch:

«Die Zeichnung stellt Malerei dar.»

Henri Spaeti zeichne als Maler und stelle Skulpturen her, die zugleich Malerei seien.

Henri Spaeti in der Kunstgalerie Harlekin: «Piano Rotondo ‹Disegni› (Orange)». Acryl, Kreide, Kohle auf Baumwolle (rechts). Bild: Jessica Curschellas / Kunstgalerie Harlekin

Die acht Bilder der floralen Serie «Disegni» sind für Markowitsch Poesie: In deren Mitte befindet sich je eine stilisierte Pflanze, deren Stiel unten in einem abgerundeten rechten Winkel horizontal nach links oder rechts abbiegt. Die Stiele der Pflanzen sind zugleich vertikale Grundlinien für die acht Farbnamen von Henri Spaetis Farbpalette zwischen Schwarz und Weiss. «Die Farben sind malerisch luftig wie ein monochromer, transparenter Schleier aufgetragen und verleihen den gezeichneten Pflanzen einen atmenden Farbraum.» Den Experten erinnert die Serie «Disegni» an eine berühmte Serie von Piet Mondrian, in der gemalte Apfelbäume immer mehr abstrahiert werden und schliesslich in einer geometrischen Abstraktion enden.

Guy Markowitsch kommt zum Schluss, dass Henri Spaetis poetische Malerei jedoch nicht den Anspruch einer metaphysisch umfassenden Weltdeutung habe. Nein, sein künstlerisches Anliegen sei es, die Dinge ins Lot zu bringen und die Unbestimmtheiten des Lebens mit einem rationalen Ordnungsprinzip zu versöhnen.

Henri Spaeti in seinem Atelier in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2022)

Die Arbeiten von Henri Spaeti kreisen allgemein um eine weiche Abstraktion von Raum- und Farbdimensionen. Der Künstler selber sagt:

«Ich stelle mir oft und immer wieder die Frage oder stelle mir sie eben nicht: In welches künstlerische Umfeld passe ich? Ich bin ein Künstler, der viel rezipieren und auch mir fremde Werke schätzen kann, mich aber einzuordnen, ist eher schwierig.»

Für Galeristin Jessica Curschellas erschliesst der Luzerner Künstler Henri Spaeti mit seinen philosophischen Fragestellungen neue Fährten im Reflektieren, Empfinden und Entdecken von Kunst. Henri Spaeti, geboren 1952 in Luzern, wo er heute auch lebt, arbeitet abwechselnd in seinen Ateliers in Verduno in Norditalien und in Hochdorf und ist in der Innerschweizer Kunstszene zudem als Leiter des Kunstraums Hochdorf ein Begriff.

Henri Spaeti: «Piano Rotondo». Ausstellung in der Kunstgalerie Harlekin, Löwengraben 14, Luzern. Bis zum 1. Oktober 2022. Geöffnet Do/Fr 16–19 Uhr sowie Sa 9–13 und 14–17 Uhr. www.harlekin.ch