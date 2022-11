Kunst Ein schöner Mix aus Kunst, Stilen und Generationen In der Luzerner Galerie Vitrine treffen arrivierte Keramikkunst und junge Ölmalerei aufeinander. Susanne Holz Jetzt kommentieren 03.11.2022, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Generationen und Kunst mischen sich in der Luzerner Galerie Vitrine. Angela Burkhardt-Guallini (links), Sven Geisser und Barbora Kotrikova vor ihren Werken. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. November 2022)

«Tea, Love and Peace», so heisst diese Ausstellung in der Luzerner Galerie Vitrine und sie vereint die Keramikkunst einer arrivierten Künstlerin, die international gefragt ist, mit den Ölmalereien eines jungen Pärchens, das zum ersten Mal ausstellt. Sven Geisser, 22, und Barbora Kotrikova, 26, sind privat und in der Kunst ein sich ergänzendes Paar. Er aus der Ostschweiz, sie aus der Slowakei, haben sie sich auf der Kunsthochschule in Luzern kennen und lieben gelernt.

Die beiden jungen Künstler lernen täglich voneinander. Auffallend ist ihre Liebe zu malerischer Perfektion. Sven Geisser und Barbora Kotrikova stellen ausschliesslich Ölmalereien aus, und manche Rahmen aus Eichenholz sind selbst gemacht. Auch stellen sie die Leinwände selbst her, sie bestreichen sie mit Kreidegrundierung, wie die Impressionisten es taten. «Die Kreide saugt das Öl», erklärt Sven. Auch verwende man in der untersten Schicht Eitempera, so wie früher üblich.

Ölmalereien von Sven Geisser und eine Schale von Angela Burkhardt-Guallini. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. November 2022)

Das Malen perfektionieren – das üben die beiden zusammen in ihrem Atelier in Emmenbrücke ein. Und was lernt man beim Kunststudium, das Sven und Barbora demnächst abschliessen? «Konzepte zu entwickeln», erklärt Sven. Der 22-Jährige stellt in der Vitrine beeindruckende Ölmalereien aus, Barbora ebenfalls. Die beiden wechseln die Stile, Realismus, Impressionismus, surrealistische Elemente – alles kommt vor.

Gemälde, die an alte Meister des Barocks erinnern

«Der Stil wird an die innere Notwendigkeit des Sujets angepasst», erklärt Sven. Man probiere auch gerne vieles aus, so wie David Hockney beispielsweise es mache. Von Sven stammen Gemälde, die an alte Meister des Barocks erinnern, wie etwa Sassoferrato, aber auch Impressionistisches. Ein Gemälde zeigt das Sujet der stillenden Maria, doch ohne Jesuskind, und das Antlitz der schönen jungen Frau ist sofort als dasjenige seiner Freundin erkennbar. Man ist fasziniert.

Der schlafende Freund, gemalt von Barbora Kotrikova (links). Das grosse Gemälde ist von Sven Geisser. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. November 2022)

Ein anderes Gemälde, Titel: «Quis ut deus», wer ist wie Gott, zeigt den Erzengel Michael, der die Schlange, den Teufel, getötet hat. Doch Michael zweifelt und hinterfragt seine Tat. Ein pazifistischer Ansatz, der beglückt. Der junge Künstler betont, dass sein Zugang zu diesen Themen philosophischer und kunstgeschichtlicher Natur sei, und nicht religiöser.

Werke von Barbora Kotrikova, mit surrealistischen Zügen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. November 2022)

Sehr schön sind auch die impressionistischen Malereien von Sven Geisser, alle in der Natur und vor Ort entstanden, mit Staffelei und allem Drum und Dran. Ein Sujet ist etwa die Bahnstation des Klosters Baldegg, ein anderes die Reuss beim «Nordpol». Sven sagt:

«Die Leichtigkeit, die diese Bilder ausstrahlen, man erreicht sie nur draussen, nicht im Atelier.»

Draussen und vor Ort gemalt: die Impressionen von Sven Geisser. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. November 2022)

Und Barbora? Von ihr stammen die vielen Frauenporträts mit surrealistischen Elementen. Die Schöne mit dem Frosch auf dem Kopf oder das Mädchen mit dem weihnachtlichen Ohrgehänge. Auch ihren Freund hat sie gemalt, unschuldig und schlafend, mit smaragdgrüner Bettdecke. «Ich arbeite nach Laune», erklärt Barbora, «und ich bin ein Frühaufsteher», fügt sie schmunzelnd an:

«Ich verliere mich oft beim Malen und dann entstehen die Sujets intuitiv.»

Von links: Barbora Kotrikova, Sven Geisser und Angela Burkhardt-Guallini in der Galerie Vitrine in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. November 2022)

Und die preisgekrönte Keramikkünstlerin Angela Burkhardt-Guallini? Ihre Kunst und ihr Erfolg sprechen für sich selbst. Erst diesen Juni nahm sie in Paris sehr erfolgreich an der Biennale Internationale Métiers d`Art et Création teil. Ihre Keramikschalen sind eine Augenweide und finden gerade in Asien reissenden Absatz. Angela Burkhardt-Guallini arbeitet seit vielen Jahren mit der japanischen Neriage-Technik und begeistert damit von Südkorea bis nach Frankreich und Ägypten.

Ausstellung «Tea, Love and Peace» in der Luzerner Galerie Vitrine, Stiftstrasse 4, unter der Kuration von Evelyne Walker. Bis 19.11.2022. Barbora und Sven sind am 5. November von 14 bis 16 Uhr anwesend. Geöffnet Do/Fr 14 bis 18.30 Uhr sowie Sa 12 bis 16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen