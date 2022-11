Kunst «Es reicht nicht, Talent zu haben»: So will eine Luzerner Agentur Künstlerinnen und Künstlern zum Erfolg verhelfen In Luzern hat die junge Kunstagentur Network of Arts ihren Sitz. Das Team beansprucht für sich, Pionierarbeit zu leisten. Susanne Holz Jetzt kommentieren 16.11.2022, 17.27 Uhr

Aniko Koltai vom Management der Kunstagentur Network of Arts (Mitte) im Gespräch mit Lisa Strub vom Publishing (links) und Artist Manager Vivienne Heinzelmann (rechts). Bild: PD

Seit 2017 gibt es in Luzern die Kunstagentur Network of Arts: zuerst als Verein, seit Januar 2019 als AG. Die Agentur bezeichnet ihr Geschäftsmodell selbst als einmalig. Wir wollten genauer wissen, was hinter dieser Kunstagentur und ihrem Geschäftsmodell steckt und sprachen mit Aniko Koltai vom Management.

Koltai ist aber nicht nur sogenannter Chief Operating Officer bei Network of Arts, sondern auch selber Künstlerin. Die Wirtschafts- und Kunstwissenschaftlerin, die auch schon im Tourismus arbeitete, weiss, wovon sie spricht, wenn sie sagt:

«Ein Kunststudium vermittelt leider nicht die wirtschaftliche Seite des Kunstmarkts.»

Aniko Koltai, Chief Operating Officer bei der Kunstagentur Network of Arts. Bild: PD

Aniko Koltai weiss deshalb auch, was Künstlerinnen und Künstler brauchen: «Hilfe beim Aufbau der Karriere». Nach dem Kunststudium frage man sich erst einmal: Wie und wo stelle ich jetzt aus? Die Kunstagentur Network of Arts sei aus der ursprünglichen Idee einer Online-Verkaufsplattform und eines Archivierungstools für Kunstschaffende entstanden.

Aniko Koltai stiess 2019 zu den drei Firmengründern Florian Paul König, Florian Rieder und Christian Klauenbösch aus dem Kunst-, Wirtschafts- und Informatikbereich. Während der Pandemie verschickte man Fragebögen an Kunstschaffende, was diese sich wünschten.

Agenturen für Schauspieler, aber nicht für Künstlerinnen

Dem Team von Network of Arts war schnell klar, mit der Hilfe beim künstlerischen Karriereaufbau in eine Marktlücke gestossen zu sein. «Wir sind hier Pioniere», betont Koltai.

«Für Schauspieler gibt es schon immer Agenturen, für Künstlerinnen nicht.»

Die Luzerner Kunstagentur vermittelt konkret Kunstschaffende an Galerien und erhält dafür eine Kommission. Junge Künstler bekommen zudem auf ihrer Website eine Plattform, und auch im Haus an der Töpferstrasse 10 in Luzern wird Kunst ausgestellt. Man sei in die Luzerner Kunstszene wie auch international eingebunden. Und man werbe viel über Social Media.

Network managt sechs Künstlerinnen und Künstler

Aniko Koltai betont:

«Es reicht nicht, Talent zu haben. Viel Engagement ist gefragt.»

Sei eine Künstlerin engagiert und komme sehr gut an, dann nehme die Agentur sie unter Vertrag. Man pflege gute Beziehungen zu Museen, Stiftungen, Sammlungen und Galerien. Auf die internationalen Messen gehe man natürlich auch. Sechs Künstler managt Network of Arts derzeit: Simon Berger, Janik Bürgin, Petra Njezic, Emanuel Heim, Seline Burn und Micha Häni aka Vierwind.

Aniko Koltai hält mit Erfolgsstories ihrer Agentur nicht zurück: Simon Berger habe man eine Einzelausstellung im Museo del Vetro in Murano vermittelt. Janik Bürgin habe man zur Galerie Urs Meile gebracht. Emanuel Heim sei eine Einzelausstellung beim Kulturzentrum Theater Rüsselsheim vermittelt worden. Und Tobias Gutmann eine Einzelausstellung bei der Mobiliar Kunstsammlung.

Wie man als Künstler Erfolg hat Nichts für Romantiker «Alles für die Kunst. Wie werde ich eine erfolgreiche Künstlerin» - so heisst das Buch von Tizian Baldinger, Schweizer Künstler, und Timon R. Böse, in Berlin geborener Historiker und Kunstwissenschaftler. Und von N.N., einer berühmten Künstlerin, die anonym bleiben möchte, aber anhand ihrer Erfahrungen einen Einblick in die Kunstwelt gewährt und Anleitungen zum Erfolg gibt. Ein Buch, das das Kunstsystem von innen heraus analysiert. Nichts für Romantiker, und in femininer oder maskuliner Sprachfassung vorhanden. Erste Auflage, Berlin 2021. www.boese-verlag.de

«Es gibt uns nicht zweimal», sagt die Kunstagentur selbstbewusst von sich. Network of Arts (NOA) sei führende und internationale Kunstagentur für zeitgenössische Kunst beziehungsweise den Karriereaufbau und die Professionalisierung von Kunstschaffenden. Der erste Schritt sei eine Mitgliedschaft für 60 Franken im Jahr. So sei man Teil der Website und könne eine Zusammenarbeit aufbauen. Und auf wen konnte die Agentur bei ihrer Gründung bauen? «Auf uns selber, unsere Familien und auf Freunde, die Geld investiert haben», sagt Aniko Koltai.

Noch bis zum 20. November 2022 ist bei Network of Arts in der Töpferstrasse 10 in Luzern Kunst von Benjamin Siegenthaler und Miranda Fierz zu sehen. Mehr Infos zur Kunstagentur unter www.networkofarts.com

