Kunst Es ist eine kleine Sensation: 13 lange verschollene Bildtafeln von Hans Erni sind wieder zu sehen Hans Ernis freier Geist bleibt stets modern – im Hans Erni Museum in Luzern sind nun seine lange verschollenen Bildtafeln zur Unesco-Ausstellung 1949 zu sehen. In der Presse wurden sie im August 1949 kontrovers diskutiert. Susanne Holz Jetzt kommentieren 09.06.2022, 15.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD Die 13 Bildtafeln des Luzerner Künstlers Hans Erni (1909-2015). Er erstellte diese zur Unesco-Ausstellung 1949 im Zürcher Kongresshaus. In diesem Jahr war die Schweiz der 1945 gegründeten Unesco beigetreten. Lange Zeit waren die Tafeln verschollen, nun sind sie restauriert worden. Bild: PD

Ein halbes Jahrhundert lang waren sie verschollen, dann tauchten sie in einem Aussenlager der Bundeskunstsammlung in der Agglomeration Berns wieder auf: Die von Hans Erni (1909–2015) geschaffenen 13 Bildtafeln zur Unesco-Ausstellung in Zürich verschwanden im Sommer 1949 nach Schluss der Veranstaltung.

Dass jetzt die Öffentlichkeit die wieder entdeckten und restaurierten Bildtafeln im Hans Erni Museum in Luzern betrachten kann – das vergessen gegangene Auftragswerk des damals 40-jährigen Luzerner Künstlers Hans Erni –, ist schon eine spezielle Attraktion. Die Vernissage der Ausstellung ist am Donnerstag, 9. Juni 2022, um 18 Uhr.

«Was diese in linearer Hinsicht sicher Werte enthaltenden Schöpfungen mit der Unesco zu tun haben, wird den meisten ein Geheimnis bleiben. Dafür bekommt der eine oder andere vielleicht eine leise Ahnung dessen, was entfernt mit kommunistischer Kunst gemeint sein könnte.»

Karl Bühlmann, Präsident der Hans Erni-Stiftung, erklärt: «Das Verschwinden von Ernis Unesco-Bildtafeln Mitte des letzten Jahrhunderts hängt wahrscheinlich auch mit der damaligen Ächtung des ‹linken› Künstlers zusammen.

Hans Erni stellte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Künstler, Plakatgestalter und Petitionär oft in den Dienst sozialer und sozialistischer Anliegen, linker Gruppierungen, pazifistischer Manifeste.»

«Freilich werden die 13 von Hans Erni mit geradezu euphorischer Fantasie geschaffenen Tafeln in ihrer exquisiten Malerei in erster Linie sich an eine ästhetisch orientierte Elite wenden.»

So äusserten sich die Freiburger Nachrichten am 27. August 1949 recht despektierlich zu Ernis Tafeln: «Was diese in linearer Hinsicht sicher Werte enthaltenden Schöpfungen mit der Unesco zu tun haben, wird den meisten ein Geheimnis bleiben. Dafür bekommt der eine oder andere vielleicht eine leise Ahnung dessen, was entfernt mit kommunistischer Kunst gemeint sein könnte.»

Die «Neue Zürcher Zeitung» hingegen befand tags zuvor: «Freilich werden die 13 von Hans Erni mit geradezu euphorischer Fantasie geschaffenen Tafeln in ihrer exquisiten Malerei in erster Linie sich an eine ästhetisch orientierte Elite wenden.»

Grosse Feier in Zürich im August 1949

Und nun also können heutige Augen auf die 13 grossformatigen Bildtafeln blicken – der Hans Erni-Stiftung als Dauerleihgabe übergeben. Geschaffen einst zur Information über die 1945 gegründete Unesco, die sich der Förderung von Wissenschaft und Kultur widmet. Der Beitritt der Schweiz 1949 wurde im August jenes Jahres mit der Unesco-Ausstellung im Zürcher Kongresshaus gefeiert.

Hans Ernis Beitrag: 13 Tafeln mit Motiven, die sich mit den Tätigkeitsfeldern der Unesco identifizieren lassen. Ein lesendes Paar mag man als Hinweis auf Bildung verstehen, ein Kopf neben Organformen kann Wissenschaft bedeuten, während die Vielzahl von Gesichtern insgesamt wohl für friedensstiftende Kommunikation steht. Die Tafeln sind auch ein Beispiel für Hans Ernis lebenslanges Bestreben, komplexe Sachverhalte ansprechend zu präsentieren.

Eine von 13 Tafeln von Hans Erni (1909-2015) für die Unesco-Ausstellung in Zürich 1949. Bild: PD

Wie schon 1949 stehen übrigens auch jetzt Büsten von Geistesgrössen wie Gottfried Keller oder Heinrich Pestalozzi den Bildtafeln gegenüber.

«Kunst schafft Verständigung. Hans Ernis Tafeln für die Unesco-Ausstellung, Zürich 1949», Hans Erni Museum Luzern, bis 9. Juni 2024. Vernissage ist am Donnerstag, 9. Juni 2022, um 18 Uhr. www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen