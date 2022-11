Kunst Samantha Aquilino und ihre Soldatenpferde: Hier ist nicht der Reiter, sondern das Ross obenauf Samantha Aquilino verleiht dem Kunstraum Ahoi mit ihren Soldatenpferden eine neue Weite. Auch wenn die Pferde winzig sind. Susanne Holz Jetzt kommentieren 25.11.2022, 18.11 Uhr

Samantha Aquilino und ihre «Soldatenpferde» im Kunstraum Ahoi in Luzern an der Furrengasse 11. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. November 2022)

Es ist eine sehr feine Ironie, die bei Samantha Aquilinos Kunstwerk «Soldatenpferde» mitschwingt, das derzeit im kleinen und feinen Kunstraum Ahoi in der Luzerner Altstadt an der Furrengasse 11 zu sehen ist. Da stehen 104 sehr filigrane Keramikpferde locker verteilt auf einer Holzplatte, die an fünf Drahtseilen im Raum aufgehängt ist und 2,80 Meter auf 1,40 Meter misst. Die Platte nimmt einen grossen Teil des Raums ein und hängt sehr hoch – man könnte sagen, sie hängt so hoch, wie die Pferde klein sind. Die meisten Menschen müssen sich wohl strecken, um einen Blick auf die filigrane Pferdeherde zu erhaschen.

Auch die 24 Jahre alte Künstlerin muss das. «Ich wollte, dass die Platte so hoch hängt», sagt Samantha Aquilino. «Ich wollte diese Ironisierung. Und ich wollte, dass die Menschen neugierig werden.» Mit Humor fügt die zierliche Künstlerin an, ihr gefalle auch die Ironie, dass sie so von ihrem eigenen Werk abgegrenzt werde:

«Ich nehme mich selber nicht so ernst.»

Insgesamt 104 kleine Keramikpferde sind auf einer Holzplatte verteilt, die im Raum hängt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. November 2022)

Samantha Aquilino hat an der Hochschule Luzern Animation und Film studiert. Sie arbeitet im Museum im Bellpark und als Moderatorin und Redaktorin bei Radio 3fach. Ihre Installation im Ahoi nennt sie «Soldatenpferde». Faszinierend am Werk ist nicht nur der Überraschungseffekt, dass hier so etwas Filigranes das Auge erwartet, nachdem man sich doch so strecken musste, faszinierend ist auch die Wiederholung des Motivs Pferd.

104 winzige Pferde – stark und fragil zugleich

Die einen sind grün, die anderen braun, die einen stehen gerade, die anderen schief. Manche sind auch unvollständig, was sich bei der Brennung ergeben hat und keine Absicht war. Stark und fragil zugleich sind diese winzigen Keramikpferde, die in ihrer lockeren Formation auf der Holzplatte an Zinnsoldaten angelehnt sind. Samantha Aquilino steht der Sinn jedoch nicht nach militärischer Strenge, sondern vielmehr nach einem Spiel mit Kunst und Raum. Die 24-Jährige sagt: «Die Stärke der Pferde fesselt mich.» Sie beschäftige sich schon länger zeichnerisch mit diesem Sujet: «Im nächsten Jahr soll es eine Publikation geben.»

Die Holzplatte hängt hoch, und die meisten Besucher müssen sich etwas strecken, um die Pferde genau betrachten zu können. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. November 2022)

Die Ausstellung «Soldatenpferde» im Luzerner Kunstraum Ahoi in der Furrengasse 11 dauert noch bis 14. Dezember 2022. Geöffnet ist sie samstags von 15 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 27. November, gibt es ab 18 Uhr ein Konzert mit Pet Owner an Synthesizer und Keyboard. Zur Finissage am 14. Dezember wird ab 17 Uhr jede volle Stunde der vierminütige Abschlussfilm der Künstlerin gezeigt: «Manchmal weiss ich nicht wo die Sonne». www.ahoi.space

