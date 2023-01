Kunst In Emmenbrücke thematisiert Gastkuratorin Claudia Waldner den schmalen Grat zwischen Pein und Plausch Die akku-Kunstplattform in Emmenbrücke startet sehr sinnlich ins Ausstellungsjahr. Unter dem Titel «Haut» finden Wal, Ferkel und Baby zueinander. Susanne Holz Jetzt kommentieren 12.01.2023, 18.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gastkuratorin Claudia Waldner betrachtet die Installation von Rochus Lussi, die mit «Dünne Haut» betitelt und markanter Teil der Ausstellung «Haut» ist. Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 11. Januar 2023)

Unsere Haut. Sie schützt uns, sie lässt uns Liebe spüren, sie spielt manchmal verrückt, zeigt unsere seelische Befindlichkeit an. Sie ist unser grösstes Sinnesorgan. In der akku-Kunstplattform in Emmenbrücke beginnt das Ausstellungsjahr 2023 mit einer Gruppenausstellung zu Ehren der Haut. Kuratiert wird sie von Claudia Waldner, die derzeit die Kunstvermittlung im Kunstmuseum Olten leitet und seit 20 Jahren als Künstlerin und Kuratorin arbeitet. Claudia Waldner wird auch die zwei weiteren Ausstellungen des Dreierpakets «Hauthaus» kuratieren: Auf «Haut» folgt im April und Mai «Haus» und von Ende August bis Ende Oktober «Ohne Haut – ohne Haus».

Als Besucher möchte man fast alles anfassen in der Ausstellung «Haut», so gross ist die haptische Wirkung. Claudia Waldner beschreibt die von ihr kuratierte Ausstellung als eine «Reise von innen nach aussen». Die Gastkuratorin erklärt:

«Es sind alles sehr intensive Arbeiten, die unter die Haut gehen.»

Der Fokus der Ausstellung liege nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, auf der politischen Dimension der Haut, sondern auf dem Sinnesorgan selbst. Auf Wohlbefinden und auf Schmerz: Beides vermittle uns die Haut.

Ein Tantra-Workshop im Rahmenprogramm

Claudia Waldner war es auch wichtig, ein umfassendes Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. So bietet das Format «Wohnzimmer» neben Gesprächen mit den Künstlerinnen und Künstlern auch den Austausch mit Persönlichkeiten aus der Libellenforschung, der Meeresbiologie, der Dermatologie oder der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Wagemutige können ihr Geld in einen Tantra-Workshop für Paare investieren. Nicht ganz so Experimentierfreudige können sich für eine Fussreflexzonenmassage oder ein Überraschungsmenu, gekocht und kreiert von den Kunstschaffenden, anmelden.

So schön kann dünne Haut sein. Auch das Baby und das Ferkel gehören zur Installation von Rochus Lussi. Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 11. Januar 2023)

Doch zurück zur Ausstellung mit ihrer ganz eigenen Anziehungskraft. Da wäre zunächst der «Narwal» von Victorine Müller, der die Mitte des Raumes einnimmt und aussieht wie ein überdimensioniertes Gummitier für Kinder zum Spielen im Wasser. Geschaffen aus aufblasbarem und durchsichtigem Plastik, liegt dieser Narwal hier sehr verletzlich und auf dem Trockenen mitten im Ausstellungsraum. Imposant ist sein Horn, mit dem sich das reale Tier in den Tiefen des Meeres gegen Angriffe schützt.

Das Jahresprogramm 2023 umfasst fünf Ausstellungen 2023 wird die akku-Kunstplattform in Emmenbrücke fünf Ausstellungen zeigen. Zum einen das von Claudia Waldner aus Solothurn kuratierte Dreierpaket «Hauthaus», zum anderen die Gastausstellung mit den Werkbeiträgen des Kantons Luzern Ende Jahr und im Sommer die von Karl und Isolde Bühlmann kuratierte Gastausstellung der Firma Anliker anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums. Gezeigt werden die Glanzstücke ihrer Kunstsammlung, die als die bedeutendste der Zentralschweiz gilt.

www.akku-emmen.ch

Barbara Hennig Marques wartet unter anderem mit dem Werk «One Billion and One» auf. Die Künstlerin hat sich hier in Unterwäsche immer wieder auf der Farbe gedreht. Das performative Werk erinnert diese Bewegung und lässt das Rotieren des Körpers erahnen. Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 11. Januar 2023)

Eindrücklich sind auch die im Gegensatz zum Wal sehr filigranen Stofffiguren von Victorine Müller: «Les invités» biegen sich sehr gelenkig und bringen eine verspielte Note in den Ausstellungssaal. Lieblich und verträumt ziehen in einem Raum für sich ein Baby und ein Ferkel, geschaffen aus Holz, die Blicke auf sich. Sie gehören zur Installation von Rochus Lussi, die den Titel «Dünne Haut» trägt. Ja, dünne Haut kann so schön sein, wenn man sie anfasst. Es birgt aber auch Gefahren, dünnhäutig zu sein. Diese Gefahr der Verletzung thematisiert Lussi in seiner Installation mit 300 von der Decke hängenden spitzen Holzobjekten: Messer, Dolch und tote Maus.

Werk von Victorine Müller aus der Serie «Les invités». Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 11. Januar 2023)

Lussis Künstlerkollegin Barbara Hennig Marques spielt in einem Video mit dem Wort «pain», das im Englischen Pein meint und im Französischen Brot. Eine Hand entnimmt einem Brotlaib zuerst das Innere, worauf ein Arm wieder und wieder in den ausgehöhlten Laib stösst. Eine geniale Demonstration davon, wie nah Pein und Plausch beieinanderliegen können.

Den schmalen Grat zwischen Spass und Gewalt macht ebenfalls Ronja Römmelt zum Thema. In ihrem Video «Kitzeln» windet sich ein Frauenkörper unter stundenlangem Kitzeln – was blaue Flecken zur Folge hat. Kuratorin Claudia Waldner hat das Video neben dem Notausgang platziert.

Ausstellung «Haut» in der akku-Kunstplattform in Emmenbrücke, Gerliswilstrasse 23, vom 14. Januar bis zum 12. März 2023. Mit Werken von Heidi Bucher, Nesa Gschwend, Rochus Lussi, Barbara Hennig Marques, Victorine Müller, Ronja Römmelt. Im Kabinett: Otto Heigold. Kuratiert von Claudia Waldner. Vernissage am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr. Mit Performances von Victorine Müller und Rochus Lussi. www.akku-emmen.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen