Ausstellung Kunsthalle Luzern: Sieben Beiträge und ein experimenteller Freibrief Für die Gruppenausstellung «Durch die Linse» vergab der Kurator eine Carte blanche. Das Ergebnis lässt uns tief in eigene Gedanken- und Interpretationswelten blicken – und hätte ruhig etwas mutiger ausfallen dürfen. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 18.01.2023, 16.30 Uhr

Maura Wittmers kontrastiert in «Bazooka» eine Nahaufnahme mit einem prägnanten Zitat aus der Musikwelt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2023)

Welchen Weg sollen wir einschlagen, um dieser Welt zu entfliehen? Und wie diese am besten verändern? Mit solch anspruchsvollen Fragestellungen empfängt uns die Fotografie-Text-Installation der jungen Aargauer Künstlerin Mirjam Steffen. Es ist einer von insgesamt sieben Beiträgen zur Gruppenausstellung «Durch die Linse», die derzeit in der Kunsthalle Luzern zu erleben ist.

Laut Kurator Michael Sutter handelt es sich bei der Schau um ein Experiment. Die Fotografinnen und Künstlerinnen wurden gebeten, ihren Werken jeweils einen Text oder ein Wort gegenüberzustellen, und erhielten dabei eine Carte blanche – einen in der Kunstbranche eher selten ausgestellten Freibrief. Der kann nämlich ordentlich in die Hose gehen. Was man vorwegnehmen kann: Das tut es hier nicht. Die manchmal fehlende Stringenz liegt in der Natur der Sache und stört nicht.

Über das Dasein philosophieren

Was die Künstlerinnen eint, ist der persönliche Bezug zur Zentralschweiz. Den hat auch die bereits erwähnte Mirjam Steffen, die in Luzern lebt und arbeitet. Ihr Werk «Which Way Should We Run To Escape This World?» entstand wiederum während eines längeren Aufenthaltes in Berlin. Die Installation besteht aus grosszügigen Farbflächen als Hintergrund, darüber in Grossformat gekleistert sind Handyfotografien.

Intime Nahaufnahmen aus dem Alltagsleben, entstanden in der Grossstadt-WG. Sie sollen einerseits auf Mikroebene Strukturen des Zusammenlebens hinterfragen, andererseits auf der grossen philosophischen Bühne dazu dienen, öfters über unser Dasein auf dieser Welt nachzudenken. Visuell haut das hin, und auch die auf Englisch gehaltenen Fragen in schwarzen Klebebuchstaben erreichen ihr Ziel.

Mirjam Steffens «Which Way Should We Run To Escape This World?». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2023)

Steffens Arbeit sticht beim Blick von aussen durch die offene Glasfront im Bourbaki-Erdgeschoss ins Auge. Beim rechtsseitigen Eintritt in die Ausstellung empfängt uns mit Claudia Walthers Selbstporträt als Fisch aber das einzig gerahmte Bild der Ausstellung. «Ein surrealer Vorbote auf das, was folgt», so Kurator Sutter.

Das sind unter anderem die Fotografien von Jacqueline Lipp. Die Mode- und Lifestylefotografin bringt Exponate aus einem Shooting im Allmender Hallenbad mit. Entrückt, etwas unterkühlt und mit pointierten Kontrasten inszeniert sie eine Schwimmerin im roten Badkleid. Ein auf den Boden geschriebenes «Innehalten» vor dem grossen Hauptwerk gemahnt uns, die minimalistische Reduktion in uns aufzunehmen. Plakativ, aber eben wirkungsvoll.

Fragen ans eigene Gesellschaftsbild

Ähnliches lässt sich von Maura Wittmers «Bazooka» sagen. Eine einzelne grosse Nahaufnahme eines Gesichts, in dem ein Kaugummi zerplatzt ist, lässt mannigfaltige Interpretationen zu. Eine weltbekannte, prägnante und auch ein wenig kryptisch zu lesende Songzeile kontrastiert den Schock in den Augen der Porträtierten. Was und wer wurde hier genau er- oder geschossen? Wir können tief ins eigene Assoziationsspektrum blicken und dabei viele weitere Fragen an uns selbst und unser Gesellschaftsbild stellen.

Gleich daneben mutet Irène Hännis Reihe «Neben den Geleisen II» mit durch Langzeitbelichtung ins Abstrakte gezogenen Handyfotos geradezu schwelgerisch an. Sie lassen ein Eintauchen in verschwommene Welten zu, in eine «Ästhetik des Verwischten», wie es Kurator Sutter nennt. Dazu verschiebt dadaistisch angehauchte Kurzpoesie den Kontext ins Absurde. Eine schöne Idee, die formattechnisch grosszügiger ausgelegt bestimmt besser wirken würde.

Ausschnitt aus Irène Hännis «Neben den Geleisen II». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2023)

Auch Franca Pedrazzettis Reihe «Grau» hätte es verdient, ein oder zwei Dimensionen üppiger auszufallen. Aber auch so verweilen wir gebannt vor dem kleinen Fotozyklus, der vier weibliche Hinterköpfe und mit ihnen die verschiedenen Stadien des Ergrauens dokumentiert. Hier darf sich das Publikum interaktiv in Wortmeldungen auf den weissen Flächen drum herum verewigen.

Einige Meter daneben zieht uns Claudia Walther mit zwei weiteren Werken («Flügelschlag» und «The Message») tief hinein in ihre Fotoinstallationen. Wir begegnen einem Gleichnis aus der Chaostheorie sowie der Vorahnung einer digitalisierten Umwelt.

«Grau» von Franca Pedrazzetti. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2023)

Den Abschluss im Kabinett im Untergeschoss gestaltet Angela Staffelbach mit «Transgressing Surfaces». In rund vier Dutzend Zementkacheln sind Abdrücke menschlicher Körperteile gegossen. Eine fast gespenstische, aber eindringliche Arbeit, die über Kopfhörer von Audioeinspielungen ergänzt wird.

Ausgiebige Spielerei

«Durch die Linse» ist eine durchwegs spannende, extrem vielseitige Schau, die ausgiebige Spielerei zuliess. Gerade deswegen bleibt viel hängen. Bezüglich Grössenordnung der Exponate hätten aber fast alle Beteiligten - inklusive Kurator - mutiger sein dürfen. Denn wenn man den Freibrief schon erhält (oder eben vergibt), sollte man ihn auch voll auskosten.

