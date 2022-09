Kunst Und jedes Mal sieht der See anders aus: Bruno Müller-Meyer lädt in der Luzerner Galerie Vitrine mit seinen grossformatigen Seeansichten zur Meditation ein Wer es wilder mag, auf den warten Berge. Susanne Holz Jetzt kommentieren 23.09.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von seinem Atelier in St.Niklausen blickt Bruno Müller-Meyer direkt auf den See, den Bürgenstock und die Rigi. Links das Werk: «Bürgenstock im Morgenlicht» (2019/21) in Öl und Acryl auf Leinwand. Rechts oben: «Morgenstimmung am Vierwaldstättersee» (2009/2012) in Öl auf Leinwand. Rechts unten: «Morgenlicht am Bürgenstock» (2021) in Öl und Acryl auf Leinwand. Dominik Wunderli (Luzern, 20. September 2022)

Schaut der Künstler Bruno Müller-Meyer vom Fenster seines Ateliers in St.Niklausen auf den Vierwaldstättersee, dann sieht er über den Kreuztrichter auf Bürgenstock und Rigi. Für Bruno Müller-Meyer, der am 19. September seinen 70. Geburtstag feierte, wurde der See über die letzten 25 Jahre zu einem zentralen künstlerischen Motiv. Und zwar der See zu allen Tages- und Jahreszeiten.

Die Luzerner Galerie Vitrine zeigt derzeit eine Auswahl der grossformatigen Seebilder Bruno Müller-Meyers. Es ist faszinierend, welch feine Unterschiede im Anblick die doch immer gleiche Perspektive bieten kann. Das Licht jeder Jahreszeit ist anders, das Licht jeder Tageszeit ist anders. Und nach den unterschiedlichen Nuancen zu suchen, ist ein Fest fürs Auge.

«Morgenstimmung vom Atelier aus», so heisst ein Werk, das im Hochwinter entstand, vor acht Uhr morgens. Weiter rechts in der Galerie trifft der Blick auf das Bild «Bürgenstock im Morgenlicht», das im April gemalt wurde, so um sieben Uhr in der Früh. «Aus meinem Atelier sehe ich genau nach Osten», erzählt Bruno Müller-Meyer.

«Im Winter geht die Sonne über dem Bürgenstock auf, und im Frühjahr über der Rigi.»

Er sehe vor sich die Längsachse des Sees. «Ein grandioser Längsblick.» Der Künstler erklärt: «Für mich ist das der faszinierendste Blick auf den See.» Weil er pure Natur zeige und die Elemente spielen lasse. Das Wasser spiegle das Licht nie gleich.

«Das Morgenlicht löst etwas im Menschen aus»

Sein Atelier hat Bruno Müller-Meyer seit vielen Jahren von einem Bauern gemietet, der ihn einst beobachtete, wie er mit seiner Staffelei im Grünen sass – schon damals liebte der Künstler diese Perspektive. 2021 habe er sehr intensiv am See gearbeitet, erklärt der Künstler nun beim Gespräch in der Galerie Vitrine. «Ich konnte mich noch steigern.» Bruno Müller-Meyer ist überzeugt, dass das Morgenlicht etwas im Menschen auslöst. Es geht dem Luzerner auch um die Magie des Lichts, um dessen Wirkung auf den Betrachter. Physisch und psychisch.

Ausstellung von Bruno Müller-Meyer mit dem Titel «Erdenschön» in der Galerie Vitrine in Luzern. Links der «Tödi» (2021) in Öl und Acryl auf Leinwand. Mitte: «Morgenstimmung vom Atelier aus» (2018/21) in Öl und Acryl auf Leinwand. Rechts: «Blick von Weggis» (2019/21) in Öl und Acryl auf Leinwand. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. September 2022)

Der See – und das Licht über ihm – verleihe Energie, er sei Resonanzraum für Sehnsüchte. Der Künstler fühlt sich dem Werk Caspar David Friedrichs (1774–1840) verbunden, dem Maler der deutschen Frühromantik, der so vielen ein Begriff ist, und der den Betrachter in seiner Gefühlswelt anspricht und so in den Deutungsprozess einbezieht. Ruhe, Meditation, Mystik interessieren Bruno Müller-Meyer, der seit 50 Jahren Yoga betreibt und mit subtilen Energien sehr gut vertraut ist. Mit seinen Landschaften versucht er, Mystik aufzugreifen:

«Wir reagieren seelisch auf Aussenwelten.»

In spannendem Kontrast zu den meditativen Seebildern stehen Müller-Meyers Bergbilder: Hier spiele die Vertikale, die Kraft, das Wilde, das Rockige, so der Künstler. «Die Berge mit ihrer Rhythmik lassen das Auge tanzen.» Bruno Müller-Meyer steht vor dem Bild des Tödi, dem höchsten Berg im Glarus, und freut sich über die «Rhythmen in den Felswänden». Mit sehr viel Kraft seien diese gemalt.

Galeristin Evelyne Walker blickt derweil zurück auf die Kunsthoch mit Bruno Müller-Meyer: «Ein grosser Erfolg.» Und schaut mit Freude voraus auf den 28. September 2022: Von dann bis zum 2. Oktober 2022 nimmt die «Vitrine» als einzige Luzerner Galerie am erstmals stattfindenden Art Salon Zürich teil – Zürichs neuer Kunstmesse. Als einer von acht Künstlern der Galerie Vitrine wird dort auch Bruno Müller-Meyer mit seiner Kunst vertreten sein.

Bruno Müller-Meyer: «Erdenschön». Die Ausstellung geht noch bis zum 15. Oktober 2022. Galerie Vitrine, Stiftstrasse 4, Luzern. Geöffnet Do/Fr 14–18.30 Uhr sowie Samstag von 12 bis 16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch Vom 29. September bis zum 2. Oktober 2022 nimmt die Galerie Vitrine am erstmals durchgeführten Art Salon Zürich teil, acht «Vitrine»-Künstler sind dabei, einer davon Bruno Müller-Meyer. www.artsalonzurich.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen