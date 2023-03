Kunst Vom Ozean an den Strand von Horw gespült: Ursula Stalder zeigt ihre wundersamen Installationen Seit dreissig Jahren verwandelt Ursula Stalder Plastikabfall von den Stränden Europas in wundersame Installationen. Jetzt ist ihre Kunst an drei Standorten in Horw zu erleben. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 02.03.2023, 16.09 Uhr

Die Luzerner Künstlerin Ursula Stalder mit ihrer Kunst im Gemeindehaus in Horw. Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 2. 3. 2023)

Im Foyer des Gemeindehauses Horw hängen die Objekte zu Dutzenden von der Decke. Ein riesiges Mobile mit Fundstücken aus Plastik in den mannigfaltigsten Formen und Farben, die Ursula Stalder an Stränden in Griechenland und Italien gesammelt hat. Andere Objekte hat die Künstlerin auf Sockeln platziert und ihnen eine eigene Aura gegeben. Die beiden Raumskulpturen berauschen die Sinne und bringen Gedanken ins Rotieren: All dieses Plastik, das heute produziert wird und die Meere zumüllt. Aber auch: Was für formschöne und skurrile Objekte, bekommt man sie in diesem gestalteten Kontext zu Gesicht.

Im Trakt V der Hochschule für Technik & Architektur in Horw, wo Ingenieure und Baufachleute ausgebildet und ökologische Kreisläufe reflektiert werden, hat Ursula Stalder ihre Objekte auf zwei Holzbahnen ausgelegt, und ebenda bringt sie explizit das Thema «Waste» ins Spiel. Zum einen mit Abfällen, die an einem Clean-up-Tag in den Schweizer Bergen gesammelt wurden. Zum andern mit Abfällen, wie sie das Mittelmeer an die Strände geschwemmt hat.

Die Luzerner Künstlerin Ursula Stalder mit ihrer Kunst im Raum K in Horw. Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 2. 3. 2023)

Auch wenn ihr die Abfallproblematik mächtig zu denken gibt: Man sollte ihre Kunst nicht mit einer Öko-Mission verwechseln.

«Ich bin nicht Greenpeace.»

Das sagt die Künstlerin mit einem Lächeln. Der moralische Zeigefinger sind wir selber. Zuallererst ist sie eine Verwandlerin, die mit ihrer gestalterischen Kraft und ihrem Sinn für die verborgene Schönheit von Abfallobjekten bei den Betrachtenden etwas auslöst. Das «Heimlifeisse» daran: Aufgrund der ästhetischen Wirkung ihrer Objekte ergibt sich das Nachdenken über «Waste» und ökologische Zusammenhänge wie von selbst.

Eine Insel im Süden

Die transformative Handschrift der Künstlerin kommt vor allem im Raum K (Ennethorw) zum Ausdruck, wo sich der dritte Teil der Ausstellung befindet. An den Wänden hängen Tableaus mit Fundstücken in verschiedensten Wellenbewegungen. Es sind Bildkompositionen mit Objekten von Stränden in Südkorea, Italien, Buenos Aires, Südengland oder Griechenland, die in ihren formalen und farblichen Variationen enorm suggestiv wirken. Hinzu kommen Fundstücke aus Treibholz, die per se eine Ausstrahlung haben.

Die Luzerner Künstlerin Ursula Stalder mit ihrer Kunst im Raum K in Horw. Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 2. 3. 2023)

Die umfassende Ausstellung von Ursula Stalder, die diesen April siebzig Jahre alt wird, kommt nicht von ungefähr: Als gebürtige Horwerin war sie 2020 mit dem Anerkennungspreis der Gemeinde Horw ausgezeichnet worden. Nun möchte sie einen vertieften Einblick in ihr Schaffen geben. Dank einer Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern Technik & Architektur, der Kunst- und Kulturkommission der Gemeinde Horw und dem Raum K, Atelier für Kunst und Kultur in Ennethorw, hat sie die Ausstellung auf drei Standorte aufgeteilt. Sie macht das Spektrum einer Kunst deutlich, die so grossflächig wie filigran und so irdisch wie zauberhaft daherkommt.

Ursula Stalder hat ihre Kunst nicht gesucht, sie hat sie gefunden. Vor dreissig Jahren war die damalige Malerin und Illustratorin auf eine Insel im Süden gereist, um sich klarer zu werden über ihren weiteren künstlerischen Weg und das Leben überhaupt. Eigentlich wollte sie materiellen Ballast abwerfen und sich auf geistige Werte konzentrieren. Mit solchen Gedanken ging sie dem Strand entlang, hob hier und dort ein Ding auf. «Es kam mir paradox vor: Statt mich zu entlasten, schleppte ich wieder Gewicht mit mir.» Das Paradox war der Anfang einer Leidenschaft, die bis heute anhält und aus ihr eine eigenwillige Künstlerin machte, die ihre Arbeiten auch in Ägypten, Südkorea, Namibia, Argentinien zeigen konnte.

Das Strandgut ins Kunstmuseum zu bringen, dafür musste sie in den Anfängen kämpfen. «Sie können doch nicht einfach Fundstücke auf den Boden legen und sagen, das sei Kunst», meinte in den 1990er-Jahren Martin Schwander, damaliger Direktor des Kunstmuseums Luzern. Überzeugen konnte sie ein wenig später Martin Heller, der im Museum für Gestaltung in Zürich ihre erste grosse Ausstellung realisierte. «Gestrandet» (1994) zeigte Sammelgut von 29 Stränden Europas. Die Ausstellung bedeutete einen Durchbruch für Ursula Stalder. Ihre Arbeiten wurden seither in Publikationen gewürdigt und mit Preisen ausgezeichnet.

Die Beutestücke von den Rändern Europas hat Ursula Stalder zuhause in Luzern in 250 beschrifteten Bananenboxen gelagert. Sie bilden das Grundmaterial für ihre künstlerische Arbeit. Mit ihrer Disziplin und ihren gestalterischen Ideen geht sie immer wieder daran, die Fundstücke neu zu arrangieren, zu rhythmisieren und räumlich zu inszenieren. Ihre Sammlung ist permanent im Wandel. «Und sie wandelt auch mich», sagt Stalder.

«Ich frage mich bis heute: Trage ich auf diese Weise kontinuierlich mein Weltbild zusammen?»

Der «Gwunder» auf das nächste Ding wird sie auf Trab halten. Auch die Chemie von Chaos und Ordnung ist am Wirken. «Ich mache gerne Ordnung, es beruhigt mich. Andererseits ist mir bewusst, dass nur aus dem Chaos das Schöpferische entstehen kann.» Bei der Preisverleihung in Horw hatte sie gesagt: «Die Dinge und ich haben vor vielen Jahren einen gemeinsamen Weg eingeschlagen, der wahrscheinlich kein Ende hat.» So ist ihr Werk selber zum Fundstück geworden, das vom Ozean des Kunstbetriebs an Land geschwemmt wurde. Am Strand von Horw können wir es bestaunen.

Ursula Stalder stellt bis am 26. März an drei Orten in Horw aus: Gemeindehaus, Raum K, HSLU – Technik & Architektur. 5. März: 13–15 Uhr freie Besichtigung an allen Standorten; 15 Uhr Vernissage im Gemeindehaus. 10. März: 20 Uhr Konzert mit «TantoCaro» im Raum K, ab 19 Uhr Ausstellung offen. 26. März: 13-15 Uhr freie Besichtigung an allen Standorten.

