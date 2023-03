Kunst Was für Werke schuf der junge Hans Erni im Paris der 1930er-Jahre? Eine Ausstellung in Luzern taucht ein in eine aufregende Zeit Das Hans Erni Museum freut sich über eine neue Dauerleihgabe. Und der Besucher über fotografische Einblicke in die Familie Erni. Susanne Holz Jetzt kommentieren 10.03.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Hans Erni Museum im Verkehrshaus in Luzern ist die Ausstellung «Der junge Hans Erni. Die Sammlung Maria und Walter Strebi-Erni» gestartet. Die Ausstellung kombiniert Werke, die der junge Hans Erni um 1930 während seiner ersten Jahre in Paris schuf, mit zahlreichen Fotografien, die die Familien Erni und Strebi-Erni zeigen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. 3. 2023)

Wie gut ist es doch oft, hat man eine ältere Schwester. Der 1909 geborene und später als Künstler berühmt gewordene Luzerner Hans Erni hatte sechs Geschwister, doch eine Schwester war vermutlich besonders bedeutsam für ihn: die 1907 geborene Maria Erni. Maria Erni heiratete 1931 den vier Jahre älteren Luzerner Walter Strebi. Strebi, promovierter Jurist und Rechtsanwalt, war seit 1930 Gerichtsschreiber in Luzern. Während des Zweiten Weltkriegs amtet er als Schul- und Polizeidirektor der Stadt, um dann erneut als Rechtsanwalt zu arbeiten.

Walter Strebi leistete speziell für das Musikleben in Luzern viel: Von 1945 bis 1952 präsidierte er die Allgemeine Musikgesellschaft Luzern und von 1953 bis 1965 war er Präsident und Ehrenpräsident der Internationalen Musikfestwochen. 1982 schliesslich kommt es zur Schaffung der Maria und Walter Strebi-Erni Stiftung. Und dies ist das Stichwort, um auf den Künstler Hans Erni zurückzukommen, den zwei Jahre jüngeren Bruder von Maria Erni.

Links: Porträt von Maria Strebi-Erni, der Schwester Hans Ernis, von 1961. Rechts: Porträt von Walter Strebi-Erni, dem Schwager Hans Ernis, von 1951. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. 3. 2023)

1928, mit 19 Jahren, zieht es Hans Erni, der die Kunstgewerbeschule Luzern mit Bestnoten verlässt, nach Paris. Begütert ist der junge Mann nicht, Vater Gotthard ist Heizer und Maschinist auf den Schiffen des Vierwaldstättersees. So kehrt Hans Erni bald nach Luzern zurück, um Auftragsarbeiten zu erledigen. In der Publikation zur Ausstellung «Der junge Hans Erni. Die Sammlung Maria und Walter Strebi-Erni» schreibt Karl Bühlmann ausführlich über den Beginn der Karriere Hans Ernis und die ihm zukommende familiäre Unterstützung.

In Paris lässt sich Hans Erni von Picasso inspirieren

So lebt Hans Erni ab 1930 vier Jahre lang abwechselnd in Paris und Luzern. In Paris lernt Erni Künstler kennen, die neue Wege suchen – wie Pablo Picasso oder Georges Braque. Der Luzerner lässt sich inspirieren und beginnt, figürlich-kubistisch zu malen. In Luzern wiederum verdient der aufstrebende Künstler Geld mit Plakat- und Wandbildarbeiten.

Ganz links: Maria und Gotthard Erni mit ihren sieben Kindern Berti, Griti, Hans, Maria, Toni, Walter und Paul, um 1925. Mitte: Paul, Walter und Toni Erni, Berthe Kofler-Erni, Griti Jakober-Erni, Hans Erni, Maria Strebi-Erni. Rechts: Hans Erni, Luzern, 1940er-Jahre. Ganz rechts: Stillleben mit Wasserkrug, 1933, Öl auf Leinwand. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. 3. 2023)

Seine grosse Schwester Maria und ihr Mann Walter nehmen grossen Anteil an der sich in den Startlöchern befindenden Karriere von Bruder und Schwager in dessen Pariser Zeit zu Beginn der Dreissigerjahre. Sie unterstützen Hans Erni materiell, erwerben Studien, Zeichnungen und Bilder von ihm. Auch vermitteln die beiden nahen Verwandten Verkäufe und kleine Aufträge. Und erhalten im Gegenzug immer wieder Werke als Geschenk von Hans Erni, die sich im Lauf der Zeit zu einer ganzen Werkgruppe summieren.

Diese Werke - die Sammlung von Maria und Walter Strebi-Erni - hat nun jüngst die Hans-Erni-Stiftung als längerfristige Dauerleihgabe von der Maria und Walter Strebi-Erni Stiftung erhalten. Heinz Stahlhut, Leiter des Hans Erni Museums, betont:

«Für die Hans-Erni-Stiftung, die bislang nur wenige Werke des Künstlers aus dieser frühen Schaffensperiode besass, ist dies ein bedeutender Sammlungszuwachs.»

Ganz rechts: Walter Strebi-Erni, 1940er-Jahre. Links daneben: Maria Strebi-Erni, 1940er-Jahre. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. 3. 2023)

Die Leihgabe setzt sich zusammen aus über 150 Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken, die Hans Erni um 1930 schuf. Heinz Stahlhut erklärt: «Die intensive Auseinandersetzung des jungen Künstlers mit den diversen avantgardistischen Kunstströmungen in der Seine-Metropole ist in ihnen unmittelbar greifbar.» Stillleben und Figurenbilder in kubistischer und neusachlicher Manier stünden neben surrealistischen Kompositionen, tastende Studien neben bildmässigen Zeichnungen und meisterhaften Gemälden.

Das Selbstporträt und die Fotografie

Den Besuchern der Ausstellung «Der junge Hans Erni. Die Sammlung Maria und Walter Strebi-Erni» bietet sich jedenfalls ein spannendes und breites Spektrum an Kunst. Und schön ist es, neben dem Studieren des Selbstporträts von Hans Erni (1967/68) auch der Persönlichkeit des Künstlers in einer Fotografie aus den Vierzigerjahren nachspüren zu können.

Selbstbildnis von Hans Erni, 1967/68, Tempera auf Leinwand. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. 3. 2023)

Die Ausstellung «Der junge Hans Erni. Die Sammlung Maria und Walter Strebi-Erni» im Hans Erni Museum im Verkehrshaus Luzern geht bis zum 30. Juli 2023. Am 16. März, um 18 Uhr, gibt es ein Ausstellungsgespräch mit Ursula Jones, der Nichte von Hans Erni: «Erinnerungen an Onkel Hans». www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen