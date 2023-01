Kunst Luzern zeigt höchst aktuelle Kunst aus China: So werden Haare zu brisanten politischen Botschaften Die Galerie Urs Meile Luzern blickt mit einer Gruppenausstellung aufs Jahr 2022 zurück. Und vereint dabei Kostbarkeiten chinesischer und Schweizer Kunst. Susanne Holz Jetzt kommentieren 04.01.2023, 11.00 Uhr

Gruppenausstellung in der Galerie Urs Meile Luzern: «Feelings of the Season». Mit Kunst von (von links nach rechts) Ju Ting, Hu Qingyan, Rebekka Steiger und Li Gang. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. Dezember 2022)

Nein, der Titel «Feelings of the Season» bezieht sich nicht auf eine Weihnachtsausstellung oder eine Ausstellung zum neuen Jahr. Galerist Urs Meile macht im Gespräch sofort klar: «Mit diesem Titel möchten wir ein reflektiertes Gefühl von 2022 zusammenfassen. Was hat uns dieses Jahr gebracht?» Nicht viel Gutes, möchte man an dieser Stelle sagen, und doch ist diese Gruppenausstellung, die 13 Künstlerinnen und Künstler aus China, der Schweiz und Italien vereint, eine harmonische Schau geworden.

Urs Meile formuliert es so:

«Wir führen von einer Arbeit zur anderen in verschiedene Welten und spiegeln so die Komplexität unserer Zeit. Unser Hauptanliegen ist es, Schwere rauszunehmen und Hoffnung zu schenken.»

Es habe ihm Freude bereitet, mit der Komposition zu spielen und die Werke miteinander in einen Dialog zu setzen.

Zu sehen sind Künstler, die von der Galerie vertreten werden oder schon einmal mit ihr zusammengearbeitet haben. West und Ost, Alt und Jung sind vertreten. Marion Baruch, geboren 1929, gesellt sich zur 1993 geborenen Rebekka Steiger, der 1947 geborene Schweizer Künstler Urs Lüthi zur 1988 geborenen chinesischen Künstlerin Cao Yus.

Der Künstler Urs Lüthi mit dem üblichen Humor: zweimal ein «Selfportrait (Die Liebe der Mütter)». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. Dezember 2022

Cao Yus zählt zu den einflussreichsten chinesischen Künstlerinnen. In ihrer Arbeit «Everything is Left Behind XII» hat sie mit ihren Haaren Sätze gestickt, die man nur als Frau zu hören bekommt. Ihr Thema: die Frau in der Gesellschaft. So nimmt Cao Yus im September 2022 auch an der internationalen Gruppenausstellung «Empowerment» im Kunstmuseum Wolfsburg teil, die verschiedene feministische Ansätze versammelt.

Mit dem Haar von chinesischen Wanderarbeitern

Und auch der 1986 geborene Li Gang arbeitet mit Haaren. «Lollipop No. 4» ist sein Werk überschrieben, in dem Gips mit Menschenhaar verbunden wird. Das Haar stammt von chinesischen Wanderarbeitern – Li Gang sammelt es bei Friseuren ein. Der Künstler verbindet gemäss einem traditionellen chinesischen Mauerbauverfahren Haare und Gips zu einem harten Verbundmaterial. Die Haare der Fremden sind Metapher für die im Werk verborgene Identität. Ein angespitztes Armierungseisen durchdringt die Gipsskulptur und zerstört ihre Harmonie.

Haarige Kunst: Cao Yus schreibt hier mit Hilfe ihrer ausgefallenen Haare und nennt das Werk «Everything is Left Behind XII». Im Hintergrund rechts das Werk «Chance» von Wang Xingwei. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. Dezember 2022

Mehr Leichtigkeit und Humor verströmen die zwei «Selfportraits (Die Liebe der Mütter)» von Urs Lüthi. Zwei schwarze Strichmännchen wurden hier über zwei klassische Frauenporträts gemalt, die in leuchtendes Rot getaucht sind. Schon lange erweitert der Schweizer Künstler die traditionellen Konventionen des Selbstporträts. Er erhebt es zur grossen Geste und setzt dieser eine grosse Portion Humor entgegen. Nicht zuletzt hinterfragt Urs Lüthi immer wieder neu unsere Einzigartigkeit.

Zur Ruhe kommt man in dieser Ausstellung wiederum am besten beim Betrachten des Werks von Qiu Shihua im Eingangsbereich. Die vermeintlich weisse Fläche des Ölbilds offenbart Detail um Detail, wenn man sich genügend Zeit lässt. Der 1940 geborene Qiu Shihua ist einer der ältesten zeitgenössischen Künstler Chinas. Er verbindet eine reduzierte Farbpalette mit der Kunst der Kontemplation. Der Taoist zieht Kraft aus der Leere, seine oft als «weisse Landschaften» bezeichneten Sujets sind aber alles andere als leer.

Viel helle Fläche bietet auch Wang Xingwei auf der Ölmalerei «Chance», aber nur auf den ersten Blick. Der 1969 geborene Künstler zeigt hier zwei Baumstämme in einem Schneefeld. Wer genauer hinschaut, entdeckt zwei Schnitte oberhalb der Wurzeln. Zudem hat Xingwei den Umriss eines Detektivs, der die beiden Schnitte wie einen Tatort betrachtet, übertüncht. Eine Strategie, die dieser Künstler im Lauf seiner Karriere immer wieder angewandt hat. So tut man gut daran, Zeit und Musse in diese Ausstellung mitzubringen. Ganz abgesehen vom komprimierten Gefühl bezüglich des Jahrs 2022 bietet «Feelings of the Season» auch eine Vielfalt an Medien – von der Skulptur bis zur Malerei.

Gruppenausstellung «Feelings of the Season» in der Galerie Urs Meile Luzern, Rosenberghöhe 4, bis zum 4. Februar 2023. Gruppenausstellung «Feelings of the Season II» in der Galerie Urs Meile Ardez, Bröl 63, bis zum 26. Februar 2023. www.galerieursmeile.com

