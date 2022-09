Kunst Wenn Farbe mit der Form spielt, wird Geometrie zu Kunst: Jakob Bill lässt den Ausstellungsraum leuchten Im Juli feierte er seinen 80. Geburtstag. Nun stellt Jakob Bill in der Galerie Urs Meile in Luzern aus. Susanne Holz Jetzt kommentieren 08.09.2022, 17.00 Uhr

Jakob Bill präsentiert neueste Werke in der Galerie Urs Meile in Luzern. Diesen Juli wurde er 80 Jahre alt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. September 2022)

Seine erste Ausstellungsbeteiligung hatte er mit 15 Jahren, 1957 war das, im Club Bel Etage in Zürich. Dieses Jahr, am 2. Juli, wurde der Prähistoriker und Künstler Jakob Bill 80 Jahre alt. Der runde Geburtstag ist der Aufhänger für die Ausstellung «jakob bill» in der Galerie Urs Meile in Luzern.

Und für Galerist Urs Meile ist diese Ausstellung auch ein schönes Wiedersehen: Vor 33 Jahren, 1989 also, organisierte er in Luzern die Schau «Max Bill, Jakob Bill».

Jakob Bill ist bekanntlich der Sohn des Schweizer Malers, Bildhauers und Architekten Max Bill (1908–1994) und der Fotografin Binia Bill (1904–1988). Wie sein Vater auch schon, geht er zeitlebens verschiedenen Talenten nach: Von 1963 bis 1971 studiert Jakob Bill Urgeschichte, Klassische Archäologie und Kunstgeschichte an der Universität Zürich. Bis 1982 wissenschaftlicher Assistent der prähistorischen Abteilung des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich, wird Jakob Bill im selben Jahr Leiter der archäologischen Forschung im Fürstentum Liechtenstein.

Nach Luzern führt ihn 1985 die Wahl zum ersten hauptamtlichen Kantonsarchäologen für den Kanton Luzern – ein Amt, das er bis 2001 innehat. In diesem Kontext zieht die ganze Familie Jakob Bill nach Adligenswil.

Der Künstler Jakob Bill spielt virtuos mit Farbe und Form. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. September 2022)

Ein Arbeitstag für einen Balken

Jakob Bill findet als promovierter Archäologe als Autodidakt zur Malerei. Seit den Sechzigerjahren kreiert er seine ganz eigenen Bildwelten, bestehend aus geometrischen Farbkompositionen, die mit Varianten von Schattierungen und Farbintensitäten spielen.

Diese Bildwelten lassen sich nun wieder in der Galerie Meile entdecken. Und der Künstler legt Wert darauf, dass man sie genau betrachtet.

«Ich möchte, dass die Leute meine Kunst auf sich wirken lassen.»

So erklärt Jakob Bill bei einem Rundgang durch seine Ausstellung. Gesagt, getan. Man steht vor den Werken, die Spätsommersonne leuchtet durch die breite Glasfront der Galerie, und lässt die grossen Quadrate auf sich wirken. Gehängt sind sie wie Rauten, mit einem Eck nach oben. Man sieht Linien, Balken, Farbverläufe. Jedes Quadrat ist auf individuell raffinierte Weise in zwei Hälften geteilt. Hier lässt der Künstler die Farben sprechen.

Farben faszinieren Jakob Bill genauso wie Geometrie. Für die Farbverläufe nutzt er Ölfarben, Acryl trocknet zu schnell. Für einen gemalten Balken braucht er einen Arbeitstag, es ist eine sehr genaue Arbeit.

Als «Abwandlung von Yin und Yang» sieht der Künstler seine hälftigen Farbquadrate – zwei sich ergänzende Kräfte wirken in jedem Viereck. Der Betrachter findet: Trotz der strengen Geometrie ist diese Kunst verspielt. «Das soll sie auch sein», sagt Jakob Bill, «das macht sie erst interessant.»

Von Braun hatte er als Archäologe genug

Er versuche, mit den Farben Stimmungen auszudrücken. Die erste Farbe bestimme meist die nachfolgenden. Und je nach Nachbarschaft schimmern die Farben plötzlich in einem anderen Ton. Jakob Bill mag alle Farben, ausser Braun: «Davon hatte ich als Archäologe genug», erklärt er mit einem Schmunzeln. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt er sich als Künstler mit der optischen Wirkung von Farbverläufen: «Ich suche immer wieder neue Systeme.»

Genaues Betrachten lohnt sich. Nicht nur, weil der Künstler mit den Farbverläufen spielt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. September 2022)

Die Werke in der Galerie Urs Meile wirken so zeitlos wie modern. Helle Farben, leuchtende Farben, kräftige Farben und Pastelltöne – sie alle scheinen miteinander zu verschmelzen und lösen so die strenge Form der Bilder auf. Oder wie Kunstexperte Heinz Stahlhut es formuliert:

«Es ist die grosse Leistung konkreter Malerei wie derjenigen von Jakob Bill, aus einer scheinbar einfachen, überschaubar strengen Struktur eine Feier des Sehens zu machen.»

Ausstellung «jakob bill» in der Galerie Urs Meile in Luzern. Vom 8. September bis zum

5. November 2022. Eröffnung am Donnerstag, 8. September 2022, von 17.30 bis

19.30 Uhr. Artist-Talk mit Heinz Stahlhut, Direktor des Hans Erni Museums, am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 18.30 Uhr. Öffnungszeiten der Galerie: Di–Fr, von 10 bis 18 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung. www.galerieursmeile.com

