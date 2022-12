Kunstaktion Barbara Hennig Marques malt Museumsbesuchern die inneren Landschaften auf die Haut Eine Zeichnungsaktion für Mutige. Im Hans-Erni-Museum können Mann und Frau, Alt und Jung, ihren Körper zur Fläche für Kunst machen. Susanne Holz Jetzt kommentieren 15.12.2022, 17.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Sternbild oder doch eher ein Gebirgsmassiv? Wie sieht die eigene innere Landschaft aus, interpretiert von der Künstlerin? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Dezember 2022)

Es ist ein kleines Abenteuer und man geht es im Hans-Erni-Museum in Luzern ein. Die Künstlerin Barbara Hennig Marques zeichnet Besucherinnen und Besuchern auf die Haut – im Rahmen der Ausstellung «Spacelines. Raum in der zeitgenössischen Zentralschweizer Zeichnung». Nun sitzt man da im Unterhemd und denkt an die Worte von Michael Sutter, der das Grossprojekt «Dessin. Zeitgenössische Zentralschweizer Zeichnung» zusammen mit Heinz Stahlhut ins Leben gerufen hat: «Nichts in der Kunst ist so intim, wie eine Zeichnung es sein kann.»

Wie richtig Michael Sutter doch mit dieser Aussage liegt. Leicht entblösst und nervös gibt man der Künstlerin Barbara Hennig Marques Raum zum Zeichnen, und zwar mit beziehungsweise auf der eigenen Haut.

«Bemalungen des Körpers gehören seit Urzeiten zum Menschen.»

So erklärt einem die Künstlerin. Und erinnert daran, dass Körperbemalungen ein Zeichen von Stammeszugehörigkeit sein können: «Schon die Kelten kannten aus diesem Grund Tätowierungen.» Auch kommt Hennig Marques auf die Maori, die indigene Bevölkerung Neuseelands, zu sprechen, die mit Körperbemalungen ihre Kultur, ihren Glauben und ihre Identität behaupten. Zudem erwähnt sie, dass Ötzi, der Mann aus dem Eis beziehungsweise die Gletschermumie aus der späten Jungsteinzeit, 61 verschiedene Tätowierungen aufweisen kann. Ein wahres Bedürfnis des Menschen seien solche Bemalungen, betont die Luzerner Künstlerin noch einmal.

Barbara Hennig Marques vor einem Porträt ihres Sohnes, der für das Plakat zum Zeichnungsprojekt Modell stand. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Dezember 2022)

Rund 15 Personen sassen Barbara Hennig Marques bislang im Hans-Erni-Museum Modell. Männer, Frauen, Jung und Alt. Ein Mann aus Genf habe sich sogar das Gesicht bemalen lassen, ein Musiker, und sei damit aufrecht und heiter aus dem Museum gegangen. Nun gehört man also auch zu diesem «Stamm» der von Hennig Marques Bemalten. Man entscheidet sich für den Oberkörper als zu bemalende Fläche.

Zeichnen von Leberfleck zu Leberfleck

Weshalb man nicht sieht, was die Künstlerin malt, während sie malt. Barbara Hennig Marques erzählt, auch durch die Zahlenbilder aus Kindheitstagen auf die Idee dieser Zeichnungsaktion gekommen zu sein. Wobei sie hier nicht Zahlen, sondern Dinge wie kleine Leberflecke und Hautunregelmässigkeiten miteinander verbindet und künstlerisch interpretiert. «Ich plane nichts und beginne einfach mal. Und habe Freude an dem, was entsteht.» Körperzeichnungen, kleine Kunstwerke, die inneren Landschaften auf der Haut.

Manch einer hätte gefunden, die Zeichnungen erinnerten an Sternbilder, so Hennig Marques. Selber denkt man eher an ein Gebirgsmassiv, als man sich nach vollbrachtem Werk von Hennig Marques im Spiegel sieht. Was zur Frage führt, ob die eigene innere Landschaft einem Gebirge gleicht... Da bleibt nur eines: bald mal wieder ans Meer fahren!

Die Künstlerin Barbara Hennig Marques in Aktion. Ihr Zeichnungsprojekt bezieht Besucherinnen und Besucher ins Ausstellungsgeschehen mit ein. Die Haut wird zum Raum für die Zeichnung. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Dezember 2022)

Die Zeichnungsaktion «Haut Dessin» im Hans-Erni-Museum in Luzern im Rahmen der Ausstellung «Spacelines. Raum in der zeitgenössischen Zentralschweizer Zeichnung» findet noch drei weitere Male statt: am 18. Dezember 2022 sowie am 19. und 26. Februar 2023, jeweils von 14 bis 16 Uhr. www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen