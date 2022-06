Am Freitag um 19.30 Uhr feiert das neugegründete Künstlerinnen-Kollektiv «Pink Rider» Vernissage mit ihrer Ausstellung in der «Galerie am Richard Wagner Weg» in Luzern. «Pink Rider» sind sechs Künstlerinnen aus der Schweiz, Kolumbien, Italien, Österreich, Deutschland, und Chile, die alle ihren Wohnsitz in und um Luzern haben.

16.06.2022, 13.20 Uhr