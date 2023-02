Kunstmuseum Ein Anstoss zum Nachdenken über Rassismus: Das Kunstmuseum Luzern zeigt die US-Künstlerin Betye Saar Mit «Serious Moonlight» präsentiert das Kunstmuseum Luzern die US-Künstlerin Betye Saar (96) in ihrer ersten Schweizer Einzelausstellung. Susanne Holz Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Es ist ihre erste Einzelausstellung in der Schweiz, und im Juni wird sie trotz ihrer dann bald 97 Jahre im Kunstmuseum Luzern zugegen sein: die am 30. Juli 1926 in Los Angeles geborene Künstlerin Betye Saar. Die afroamerikanische Künstlerin reflektiert mit ihrem Werk seit langem Schwarze Identität, die Geschichte des Rassismus in den USA sowie diskriminierende Denk- und Verhaltensmuster.

Betye Saar stellt diesen diskriminierenden Mustern die Kraft der Poesie gegenüber und bietet den Betrachtern ihrer Kunst die Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung sowohl mit Rassismus, als auch mit Feminismus und Spiritualität. Die Künstlerin ist bekannt für ihre atmosphärisch dichten wie hoch politischen Installationen, Hochreliefs und Collagen.

«Shadow Song» («Schattengesang», 1988): Die Künstlerin Betye Saar malt ihre eigenen Schatten auf Seide. «Brides of Bondage» («Bräute der Knechtschaft», 1998): Auf der Schleppe verteilen sich die Sklavenschiffe wie auf einem Meer. «Trickster» (1994), ein Götterbote in karibischen Regionen. «Wings of Morning» («Flügel der Morgenröte», 1987-1992).

Die Besucher dürfen ein bisschen Seele beisteuern

Die von der Direktorin des Kunstmuseums Luzern, Fanni Fetzer, in Zusammenarbeit mit Stephanie Seidel vom Institute of Contemporary Art in Miami kuratierte Ausstellung trägt den Titel «Serious Moonlight», passend zur Intimität und Mystik im Werk der 96-jährigen US-Künstlerin. Wasser, Erde, Feuer und Luft spielen eine Rolle bei Betye Saar. Die Künstlerin bedient sich der Symbolik der Sternzeichen, der griechischen Antike; sie geht auf Flohmärkte und fügt der Seele von gebrauchten Dingen noch eine weiteres Leben hinzu.

Apropos Seele. Hier hatten Künstlerin und Kuratorinnen den wunderbaren Gedanken, dass auch die Besucher dieser Ausstellung ein bisschen Seele zum Werk von Betye Saar beisteuern dürfen: Im letzten Raum von «Serious Moonlight» befindet sich die grosse Skulptur «Wings of Morning» (Flügel der Morgenröte, 1987-92). In Form eines Altarbildes ist diese Skulptur als Ort des Gedenkens an die Verstorbenen konzipiert – und das Publikum ist eingeladen, geliebten Menschen zu gedenken, indem es kleine Dinge, Erinnerungsstücke, auf dem Sockel der Skulptur hinterlässt.

Die grausame Geschichte der Sklaverei

Und immer wieder erinnert Betye Saar an die grausame Geschichte der Sklaverei. Ein wiederkehrendes Thema in ihren Installationen ist das britische Sklavenschiff «Brookes», das versklavte Menschen von Afrika in die Karibik transportierte und als historisches Symbol für den Auswuchs an Menschenverachtung in Zusammenhang mit der Sklaverei zu lesen ist.

Das Schiff ist Teil des Werks «Brides of Bondage» (Bräute der Knechtschaft, 1998). Auf der Schleppe eines Hochzeitskleids gleiten diverse kleine Schiffe wie auf einem Meer dahin. Das Meer ist weiss statt blau, die Zukunft ist nachtschwarz statt rosig. Im Werk «Gliding into Midnight» (In die Nacht gleiten, 2019) ragen viele schwarze Hände aus dem Inneren des Bootes. Hilferuf, Protest, Mahnung.

Fanni Fetzer sieht in «Serious Moonlight» die Würdigung einer herausragenden Künstlerin.

Hinweis «Betye Saar. Serious Moonlight». Ausstellung im Kunstmuseum Luzern vom 25. Februar bis zum 18. Juni 2023. Kuratiert von Fanni Fetzer und Stephanie Seidel, ICA Miami. Am 7. Juni 2023, 18 Uhr, gibt es einen Rundgang mit Künstlerin Betye Saar und Fanni Fetzer. www.kunstmuseumluzern.ch

