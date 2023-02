Kunstmuseum Luzern Die Sammlung neu entdecken – in alten Werken und in sehr modernem Geist Die Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern zeigt eine spannende Bandbreite – von Hannah Villiger (1951–1997) bis zum Renaissancekünstler Martin Moser (1500 bis ca. 1570). Susanne Holz Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Wir lernen lesen, schreiben, rechnen. Doch lernen wir auch, Bilder zu lesen? Die Frage nach der Bildkompetenz steht im Zentrum der diesjährigen Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern. Kuratorin Alexandra Blättler hat ihr den Titel «ABC der Bilder. Die Sammlung lesen» gegeben. Die einzelnen Räume nehmen sich verschiedener Themen an, als da wären «Ikone», «Politik», «Psyche», «Symbol» und einige mehr.

Und weil die Auswahl der Kunstwerke so verschieden und überraschend ist, macht ein Gang durch diese Sammlungspräsentation sehr viel Freude, und man ist weit entfernt davon, sich an ermüdende Schultage erinnert zu fühlen.

Die modernste und provokanteste Anmutung hat wohl das Werk von Hannah Villiger (1951–1997), entstanden in den Achtzigern und zuerst in der Kunsthalle Basel gezeigt. «Ein kleines Spiel zwischen dem Ich und dem Mir», so notierte Villiger 1989 dazu in ihr Arbeitsbuch. Mit ihrer Polaroidkamera tastete die Künstlerin ihren eigenen Körper ab, «so nahe, dass das Pola direkt in den Körper saust».

Hannah Villiger zog die vergrösserten Polaroidaufnahmen auf Aluminiumplatten auf und arrangierte quadratische Bilder zu Blöcken. Sie stellte ihren Körper inklusive ihrer Vagina schonungslos zur Schau, verfremdete die Bilder aber durch starken Zoom und grelles Blitzlicht – was der Intimität eine Würde verleiht. Und man darf vermuten, dass es der Künstlerin um eben diese Würde ging.

Sehen als Fähigkeit, Inhalte zu begreifen, Gefühle zu empfinden, sich in andere hineinzudenken. Die Ausstellung bringt so unterschiedliche Künstler wie Hannah Villiger, Ferdinand Hodler oder Turner zusammen.

Turners Aquarell ist frisch restauriert zu sehen

Und eine symbolische Darstellung wie Ferdinand Hodlers Gemälde «Der Tag» erfordert eine andere Lesart als das historische Motiv des Bourbaki-Panoramas von Edouard Castres, das in einer Studie zu sehen ist. Die stilisierten Landschaften der 1929 in Wolhusen geborenen Irma Ineichen laden wiederum ein, in sinnliche Farben einzutauchen.

Erstmals seit dem Ankauf 2019 ist das Aquarell «The Rigi, Lake Lucerne, Sunset» (1842/43) von J.M.W. Turner zu sehen – frisch restauriert. Doch auf­gepasst: Das lichtempfindliche Werk wird nur im ersten und letzten Monat der Ausstellung gezeigt. Weitere Highlights sind sicher Ferdinand Hodlers Gemälde «Der Tag» (um 1901), James Colemans Dreifach-Diaprojektion «Charon (MIT Project)» von 1989, und um wieder in die Vergangenheit zu gehen: Martin ­Mosers (1500 bis ca. 1570) Tafelbild «Jüngstes Gericht», entstanden 1557, seinerzeit in Auftrag gegeben von Jost Pfyffer, Schultheiss von Luzern.

Hinweis «ABC der Bilder. Die Sammlung lesen». Sammlungsausstellung im Kunstmuseum Luzern vom 25. Februar bis 19. November, kuratiert von Alexandra Blättler. Am 3. Mai, 18 Uhr, ist Künstlerin Judith Albert anwesend: Werkbetrachtung mit Alexandra Blättler. www.kunstmuseumluzern.ch

