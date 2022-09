Kunstmuseum Luzern Shara Hughes malt die Landschaften, die wir alle in uns tragen Die US-amerikanische Künstlerin stellt im Kunstmuseum Luzern aus. Es ist ihre erste institutionelle Ausstellung in der Schweiz. Susanne Holz Jetzt kommentieren 16.09.2022, 13.00 Uhr

Die US-amerikanische Künstlerin Shara Hughes (41) in ihrer Ausstellung «Time Lapsed» im Kunstmuseum Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. September 2022)

Sie gilt als eine der gefragtesten Künstlerinnen der Gegenwart: Shara Hughes, geboren 1981 in Atlanta, Georgia, die heute in Brooklyn lebt und arbeitet. Ihr Werk «Naked Lady» wurde im März 2022 im Rahmen der Evening Auction bei Sotheby's für über 2,4 Millionen Euro versteigert. Ihre aktuelle Ausstellung «Time Lapsed» im Kunstmuseum Luzern ist die erste institutionelle Ausstellung dieser US-amerikanischen Künstlerin in der Schweiz.

2021 stellte Hughes in Aspen, St.Louis, Schanghai, London und in Zürich aus, in der Galerie Eva Presenhuber. Dort war es, wo Kunstmuseumsleiterin und Kuratorin Fanni Fetzer beschloss, Shara Hughes mit ihrer zeitgenössischen Malerei nach Luzern einzuladen: Hughes male unverfroren, sehr verspielt und sehr heiter, ohne oberflächlich zu sein. In dieser Hinsicht passe die Ausstellung auch sehr gut zur David-Hockney-Retrospektive, die seit Juli im Kunstmuseum Luzern zu sehen ist.

Das Hochformat als Tür zur Landschaft

Die Künstlerin Shara Hughes stellt in Luzern Landschaftsbilder aus. Doch sind diese nicht im üblichen Querformat gemalt, das den Betrachter unwillkürlich in die Landschaft hineinversetzt, sondern im Hochformat, das eine Art Tür zum Bild bedeutet: bitte eintreten, schauen und loslassen. Shara Hughes malt die Landschaften, die wir alle in uns tragen. «Sie sind überwältigend schön und ausserdem virtuos gemalt», findet Fanni Fetzer. Um gleich darauf die Frage zu stellen: «Doch was macht diese Bilder komplex?»

Die titelgebende, mehrteilige Serie auf Papier: «Time Lapsed». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. September 2022)

Zunächst einmal: In Hughes Bildern fänden sich alle Techniken und alle Stile zur selben Zeit, so Fetzer. Acryl, Öl, Spray, Pinsel und Spachtel, die Künstlerin mischt nach Belieben, und ihre Wolken, Blumen und Sonnen erinnern manchmal sogar an die katholische Bildsprache, obwohl dies nicht dem Lebenskontext von Shara Hughes entspricht. Hughes Bilder entstehen langsam und intuitiv, und genau so kann man sie auch auf sich wirken lassen. Als ein fröhliches Fest der Farben, aber auch als mitunter etwas unheimlichen Zugang zum Unbewussten, zu eigenen Ängsten, Lüsten und Sehnsüchten.

Landschaftsbilder im Hochformat – anstatt wie im üblichen Querformat. Während das Querformat den Betrachter mitten in die Landschaft versetzt, lädt das Hochformat dazu ein, erst einmal einzutreten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. September 2022)

Die verspielten Pflanzen im Vordergrund dieser zeitgenössischen Malereien sind oft gross und wesenhaft, und als Betrachterin steht man ihnen direkt gegenüber. Fanni Fetzer fragt sich:

«Malt Shara Hughes die Landschaften ihrer Träume, ihrer Erinnerungen, ihrer Kindheit, vergangener Reisen und ihres kunsthistorischen Wissens?»

Und gibt sogleich zu bedenken, dass Hughes Bilder «kein Ratespiel voller Zitate», sondern vielmehr symbolisch geladen sind: Weil wir in ihnen Gefühle und Orte vergangener Ereignisse oder Träume erkennen können.

Die Künstlerin schätzt eine radikale Einfachheit

Wenn Shara Hughes in ihrem New Yorker Atelier ihre Landschaften auf die Leinwand bringt, entsteht aus ersten abstrakten Elementen erst mit der Zeit ein figuratives Bild. Die Künstlerin schätze dabei eine radikale Einfachheit, so Kuratorin Fanni Fetzer: Hughes Landschaften setzen sich ganz simpel aus Vordergrund, Horizont, Sonne, Pflanzen, Tiefe und Breite zusammen. Apropos Sonne: Wenn Hughes aus einem Punkt eine Sonne macht, können wir das als Punkt oder Sonne interpretieren. Fetzer:

«Als Publikum nehmen wir eine ungewohnt aktive Rolle ein.»

Shara Hughes wurde 1981 in Atlanta, Georgia, geboren. Heute lebt und arbeitet sie in Brooklyn. Sie gilt als eine der gefragtesten Künstlerinnen der Gegenwart. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. September 2022)

Zur freien Interpretation fordert auch die üppige Farbgebung auf den grossformatigen Landschaftsbildern der Amerikanerin auf. Von einer «ungenierten Farbgebung» spricht Fanni Fetzer anerkennend. Shara Hughes nimmt mit ihrer prächtigen Farbpalette eine sehr zeitgenössische Position ein. Und sie möchte nicht harmonisch sein: Denn ein Kaktus kann bei ihr blau sein und ein Baum violett. Die Künstlerin selbst findet: Je weniger sie das Motiv zu kontrollieren versuche, desto freier und gelungener werde das Bild.

Ausstellung mit Shara Hughes im Kunstmuseum Luzern: «Time Lapsed». Vernissage am Freitag, 16. September 2022, ab 18 Uhr. Die Ausstellung geht bis zum 20. November 2022. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation. www.kunstmuseumluzern.ch

