Kunstmuseum Luzern Sie kommen Kunst sehr nahe: Die Foulards von Foulalà Das Luzerner Label Foulalà interpretiert mit seinen Seidenfoulards das Werk von David Hockney. Begleitend zur grossen Retrospektive im Kunstmuseum Luzern. Susanne Holz Jetzt kommentieren 17.10.2022, 15.00 Uhr

Maya Peer und Paola Di Valentino (rechts) sind zwei der drei Designerinnen des Labels Foulalà, das an der Bruchstrasse in Luzern sein Atelier hat. Das Label setzt auf kostbare Foulards aus Seide oder Kaschmir. Die Dritte im Bunde, Livia Martinelli, konnte beim Fototermin leider nicht zugegen sein. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Oktober 2022)

Wer ein Auge für Mode hat, dem fallen sie sofort auf, beim Betreten des Kunstmuseums Luzern und Erwerben des Tickets am Empfang: die edlen Foulards des Luzerner Labels Foulalà, die man hier auch kaufen kann. Ja, Mode und Kunst ergänzen sich immer wieder, und ohne gleich die Gefahr einer Banalisierung von Kunst zu wittern – manche Mode ist Kunst, und manche Kunst modisch.

Ganz nahe an der Kunst ist die Mode von Paola Di Valentino, Livia Martinelli und Maya Peer. Diese drei Textildesignerinnen haben sich 2012 zum Label Foulalà zusammengefunden, das auf die Liebe zu Foulards setzt. Zuerst entwarfen die drei an der Baselstrasse in Luzern, seit fünf Jahren befindet sich ihr Atelier in der Bruchstrasse. Die Produkte von Foulalà werden in Italien mit hochwertigen Stoffen produziert. Nachhaltigkeit ist dem Team wichtig: «Wir setzen auf hochwertige Materialien, auf Seide und Kaschmir», so die Designerinnen. Und: «Stoffauswahl, Produktion, Druck finden in Como in einem Umkreis von nur zehn Kilometern statt.»

Seit sechs Jahren arbeiten Foulalà schon mit dem Kunstmuseum Luzern zusammen, seit drei Jahren auch thematisch: Zunächst entwarfen die Designerinnen eine eigene Kollektion begleitend zur grossen Turner-Ausstellung 2019. Und nun, 2022, gibt es eine Kollektion zur noch bis Ende Oktober laufenden David-Hockney-Retrospektive.

Eine Annäherung, keinesfalls eine Kopie

David Hockney, der lebensfrohe Künstler, der das Leichte und die Farben liebt. Der über Jahrzehnte im sommerlichen Kalifornien lebte und unter anderem mit seinen Poolbildern berühmt wurde. Einen Zugang zu seinem Werk zu finden, um dann Muster für Foulards daraus zu entwickeln, sei nicht so schwer gewesen, sagen Maya Peer und Paola Di Valentino.

«Wir haben im Internet recherchiert, uns Publikationen angeschaut, sehr viel über David Hockney gelesen, und das Museum stellte uns eine Werkliste zur Verfügung.»

Wegen der Poolbilder, und weil Hockney jeden Tag schwimme gehe, habe man nicht nur das Design des Grand Foulards dem Wasser nachempfunden. «Wir fragen uns jeweils, welche interessanten Aspekte bietet ein Werk, die man dann im Foulard umsetzen kann?», so Peer und Di Valentino. Man wolle sich aber nur annähern, und auf keinen Fall kopieren.

«Wir möchten unsere Interpretation der Kunst liefern. Und unsere Handschrift sowie den Zeitgeist mit ins Design bringen.»

Und weil David Hockney auch in fortgeschrittenem Alter ein moderner Künstler ist, der mit Vorliebe auf dem iPad malt, entschlossen sich die drei von Foulalà, bei dieser Kollektion vieles digital zu machen. Poolwasser wurde digital fotografiert, und dann wurde digital am Computer gemalt. Wichtig ist den Textildesignerinnen stets, dass das Foulard eine Haptik und eine Tiefe erhält. «Hockneys Arbeiten wirken durch ihre Strukturen textil, das kam uns entgegen», sagt Paola Di Valentino.

Zur David-Hockney-Retrospektive gibt es ein Foulard im Nicki-Format (60 auf 60), ein Carrée (90 auf 90) und ein Grand Foulard (135 auf 135). Im Nicki-Foulard finden sich die Farben Pink, Blau und Grün – eine ungewöhnliche Kombi. Sie ist an David Hockneys Farbgebung unter anderem bei den Werken «Hotel Acatlan: First Day» (1984) oder «A Walk Around the Hotel Courtyard, Acatlan» (1985) angelehnt. Und weil im umfangreichen Werk des Briten der Pool so oft präsent ist, ist auch auf diesem Foulard spiegelndes Wasser ein Thema.

Und wer sich beim Museumsbesuch aktuell fragt, wieso die Angestellten allesamt ein Foulard mit grünen und blauen Streifen tragen, dem sei gesagt, dass sich die Designerinnen hier vom Cardigan inspirieren liessen, in dem sich David Hockney auf seinem monumentalen Selbstporträt «In the Studio, December 2017» präsentiert.

Wer sucht, der findet die Rigi auf dem Foulard

Und bei Turner 2019? Beim 1775 in London geborenen und 1851 in Chelsea verstorbenen Joseph Mallord William Turner war es nicht ganz so einfach. «Hockney ist ein Popstar von heute», sagt Maya Peer. «Turner ist malerische Vergangenheit.» Man habe den Zugang schliesslich vor allem über die Farben gefunden. Oder auch über die vom Künstler gemalte Rigi. Die Rigi habe man wiederholt auf den Foulards interpretiert. Und auch die Initialen J. M. W. T. finden sich auf den Foulards.

Im Atelier in der Luzerner Bruchstrasse entwerfen und entwickeln die drei Textildesignerinnen ihre Foulards. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Oktober 2022)

Bei Turner gingen die Designerinnen analog und digital vor. Insgesamt verbinden die drei analoges und digitales Malen mit Sprayen und Scannen, sie spiegeln, sie verfremden, sie arbeiten mit Collagen. «Wir arbeiten wie DJs», lachen Peer und Di Valentino. Die Zusammenarbeit untereinander und auch die mit dem Museum funktioniert prima. Mit Direktorin Fanni Fetzer und Gabriele Froning, der administrativen Leiterin des Museums, verstehe man sich sehr gut. Man habe beim Entwerfen eine Carte blanche, und während die Kollektion für eine Ausstellung Form annehme, bespreche man sich immer wieder.

Spätestens 2025 wird es vermutlich eine weitere enge Zusammenarbeit von Kunstmuseum Luzern und Foulalà geben, wie das Kunstmuseum Luzern mitteilt: Zur Ausstellung «The Lucerne Exhibition», einer Art Remake der damals revolutionären Ausstellung von 1935 in Luzern, «These, Antithese, Synthese», die seinerzeit alles, was Rang und Namen hatte, präsentierte, von Picasso bis zu Kandinsky. Das dürfte auch ein Fest für Foulalà werden.

Wie schon zur grossen Turner-Ausstellung 2019 des Kunstmuseums Luzern entwarfen die Designerinnen von Foulalà auch zur David-Hockney-Retrospektive, die noch bis zum 30. Oktober 2022 läuft, Seidenfoulards, die vom Werk des jeweiligen Künstlers inspiriert sind. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Oktober 2022)

Mehr Infos zum Luzerner Label Foulalà auf dessen Website: www.foulala.com

