Kunstmuseum Luzern Vom kritischen Blick auf den eigenen Grossvater bis zum malerischen Fest: Das bietet die Zentralschweizer Kunst 2022 25 Zentralschweizer Positionen verschiedener Generationen zeigt das Kunstmuseum Luzern zum Jahresende. Und Ramon Hungerbühler wartet mit einer erweiterten Soloausstellung auf. Susanne Holz Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Und wieder einmal wartet der Dezember nicht nur mit allerlei Festivitäten auf, sondern im Kunstbereich auch mit der Ausstellung Zentralschweizer Kunst, sprich mit «zentral!» im Kunstmuseum Luzern. Aus 185 eingereichten Dossiers wählte die fünfköpfige Jury 25 künstlerische Positionen aus der Zentralschweiz aus. Zwischen 1949 und 1997 geboren, stehen die ausgewählten Kunstschaffenden für mehrere Generationen Zentralschweizer Schaffens. 17 der Positionen entfallen auf Luzern, drei auf Zug, zwei auf Obwalden und je eine auf Uri, Schwyz und Nidwalden.

Die Ausstellung «zentral!» zeigt 25 Zentralschweizer Positionen. Hier im Bild Maria Zgraggens grossformatiges Werk «Noon in the Eyes of the Birds» und davor die weissen Lüftungsrohre der Installation «Wolke» von Vera Baumann, Benjamin Heller und Simon Iten. Besucher können die Rohre über ein Mikrofon zum Klingen bringen. Bild: Marc Latzel

Die Jury, bestehend aus Alexandra Blättler, Sammlungskonservatorin Kunstmuseum Luzern, Mischa Camenzind, Kurator und Künstler, Sabine Gebhardt Fink, Leiterin Master of Arts in Fine Arts und Dozentin HSLU Design & Kunst, Samuel Herzog, Journalist und Künstler, sowie Dominic Michel, Künstler, war zudem auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern bedacht. Im Ergebnis ist die diesjährige Ausstellung mit Zentralschweizer Kunst abwechslungsreich, bunt und überraschend. Klassische Malerei, Videos und Installationen wechseln sich ab.

Die Freude an Ästhetik hat ebenso Platz wie die Lust an gesellschaftlicher Kritik.

Ramon Hungerbühler, der 2021 den Preis der Kunstgesellschaft Luzern gewonnen hat, wartet mit der Einzelausstellung «Solo» auf. Bild: Marc Latzel

Sex nur zur reinen Fortpflanzung - das führt zum Sitzstreik

So beeindruckt Patricia Jacomella Bonola (geboren 1952) mit ihrer Installation «Dieu le veut». Die Bodenarbeit besteht aus weissen Schürzen mit je einem Loch in der Mitte. Die einzelne Schürze, das Symbol der Arbeit, dient hier als Sitzkissen und nimmt gleichzeitig kritischen Bezug auf das frühere Nachthemd mit der Öffnung für den Geschlechtsakt: Sex nur als Mittel zur Fortpflanzung. Olivia Abächerli (geboren 1992) zeichnet in einem eindrücklichen Video die Gesichtszüge ihres Grossvaters in einem Nachrichtenbeitrag aus den Siebzigern nach: Der Grossvater sprach sich gegen das Frauenwahlrecht aus. Abächerli stellt die Frage, wie wir unterschiedliche Meinungen, gerade in engen Beziehungen, aushalten.

Er liebt mich, er liebt mich nicht. Das Gänseblümchenspiel aus Kindheitstagen greift Lotta Gadola (geboren 1981) auf. Allerdings weicht Leichtigkeit hier einem schmerzvollen Vorgehen, das die alte Frage nach Zu- oder Abneigung wohl auch in den Kontext heutiger Selbstoptimierung stellt: Das Video fokussiert auf eine Brustwarze und das Zupfen der feinen Härchen drumherum. Eine Kritik an öffentlichen Männertoiletten kann sich Pascal Sterchi (geboren 1982) mit seinem Bild nicht verkneifen – es zeigt die Herrentoilette als düsteren Raum, unter dem Titel «He-Terrorismus». Während Anouk Koch (geboren 1995) mit ihren elf roten Kinderbaseballcaps, die sich zu den Worten «Future Scars» (zukünftige Narben) zusammensetzen, auf das Schutzbedürfnis unserer Kinder hinweist und zugleich auf die Unvermeidbarkeit von Verletzungen.

Die Ausstellung «zentral!» zeigt 25 Zentralschweizer Positionen. Hier im Bild die Installation von Jonas Burkhalter, die uns die Teile eines ausrangierten Segelschiffs vor Augen führen will (links). Rechts an der Wand: Barbara Mühlefluh hat Zeitungen zu organischen Formen verdichtet: unter dem Titel «Googol». Davor eine Skulptur von Thomas Joller, «halten VII», der Gips direkt in den Schnee gegossen hat. Bild: Marc Latzel

Natürlich wird aber auch verspielt und positiv gedacht. So lädt Patrick Blank (geboren 1970) mit seiner «Jook Box», die stets das Lied «Bésame Mucho» (Küss mich leidenschaftlich) spielt, zum Träumen ein in einer Verknüpfung von Sehnsucht und Kunst. Und Maria Zgraggen (geboren 1957) beeindruckt mit dick und expressiv aufgetragener Farbe. Der Titel des grossformatigen Werks, «Noon in the Eyes of the Birds», fordert charmant dazu auf, die Gedanken schweifen zu lassen.

Die Ausstellung «Solo» im Kunstmuseum Luzern mit dem Preisträger von 2021, Ramon Hungerbühler, findet im Offspace Marytwo in der Luzerner Mariahilfgasse 2A eine Fortsetzung (hier nicht im Bild). Bild: Marc Latzel

Ramon Hungerbühler gibt es zweimal zu sehen

Neben «zentral!» eröffnet aber auch noch «Solo» mit Ramon Hungerbühler, dem Preisträger von 2021. Hungerbühler zeigt neue Malereien und Skulpturen, reflektiert die digitale Welt dabei genauso wie die Kunstgeschichte. Wobei sich seine monochromen Bilder an die konstruktiv-konkrete Malerei anlehnen. Parallel zum Kunstmuseum zeigt der Offspace Marytwo in der Luzerner Mariahilfgasse 2A Werke von Ramon Hungerbühler. Heute Samstag, 3. Dezember, verbindet ab 14 Uhr eine Performance die beiden Ausstellungen.

Ausstellungen «zentral!» und «Solo Ramon Hungerbühler» im Kunstmuseum Luzern vom 3. Dezember 2022 ab 11 Uhr bis zum 5. Februar 2023. Am Samstag, 3. Dezember, um 11.30 Uhr: Verleihung des Jurypreises der Zentralschweizer Kantone und des Ausstellungspreises Solo der Kunstgesellschaft Luzern. Die Preisträger sind ab Samstag, 3. Dezember, 12 Uhr, auf der Website des Museums aufgeschaltet: www.kunstmuseumluzern.ch.

