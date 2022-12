Kunstpreise Die Urner Künstlerin Maria Zgraggen erhält den Preis der Zentralschweizer Kantone Der Preis der Kunstgesellschaft Luzern geht an Martina M. Mächler. Er ist verbunden mit der Ausstellung Solo Ende 2023. Susanne Holz 05.12.2022, 13.28 Uhr

«Noon in the Eyes of the Birds», so heisst das Werk der Künstlerin Maria Zgraggen, das derzeit in der Ausstellung zentral! im Kunstmuseum Luzern zu sehen ist. Maria Zgraggen wurde am Samstag, 3. Dezember 2022, der Preis der Zentralschweizer Kantone verliehen. Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Der diesjährige Preis der Zentralschweizer Kantone wurde vergangenen Samstag von der Jury von zentral! an die Urner Künstlerin Maria Zgraggen (*1957) verliehen: «Seit vielen Jahren folgt die Malerin unbeirrt ihrem eigenen Weg und erforscht die Möglichkeiten einer gestischen Malerei.»

Jede einzelne Arbeit, aber auch ihr Gesamtwerk, zeugten von einem höchst bewussten Umgang mit den Materialien und Formaten, von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Bild als Objekt – auch im Verhältnis zum eigenen Körper. Bei aller Tiefe der Thematik wohne Zgraggens Werken aber immer auch eine gewisse Leichtfüssigkeit inne, die die Betrachtenden unmittelbar anspreche.

Der Preis der Kunstgesellschaft Luzern wiederum ging an Martina M. Mächler (*1991). Er ist verbunden mit der Ausstellung Solo während zentral! Ende 2023. Martina M. Mächlers Textarbeiten funktionierten wie Skulpturen – man müsse immer wieder die Position wechseln, um sie zu erfassen, so die Jury in ihrer Erklärung. «Trotzdem gelingt es nie ganz, sich im Text zu orientieren, seine Bedeutung klar zu erfassen. Das Lesen, das Verstehen wird so verlangsamt und der prozesshafte Charakter des Vorgangs wird bewusst gemacht.» Martina M. Mächler wähle die Orte für ihre Interventionen sehr bewusst und reagiere jeweils auf die Beschaffenheit der Architektur.

Im Kunstmuseum hat Mächler die Passerelle zwischen den Gebäuden ausgewählt und hier Texte in Zeichen wie aus Wasser gesetzt, die jederzeit verschwinden könnten. Die Texte selbst sind poetische Miniaturen, die auf Zwischenräume hinweisen.