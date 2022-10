Theater Das Luzerner Laientheater lebt und nimmt sich Klassiker vor Profis inszenieren George Orwell und Agatha Christie mit Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern. Das ist mal düster und anspruchsvoll, mal spannend und lustig. Stefan Welzel und Regina Grüter 20.10.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Spielleute bei der ersten Hauptprobe von «Farm der Tiere» im Theaterpavillon in Luzern. Probebild: PD

Es ist ein düsterer und anspruchsvoller Stoff, den sich die Luzerner Spielleute für ihre neuste Produktion vorgenommen haben. Nichts weniger als George Orwells «Farm der Tiere» («Animal Farm») aus dem Jahr 1945 ist es, welches das Laienensemble mit Unterstützung professioneller Theatermacher auf die Bühne bringt.

Am Freitag feiert das Stück im Theaterpavillon in Luzern Premiere. Die dystopische Parabel auf die Anfänge und späteren Abgründe der Sowjetunion wurde dafür von Ueli Blum und Regisseur Werner Bodinek eigens in Schweizer Dialekt übertragen, und zwar aus einer deutschen Theaterfassung von Steph Lichtensteiger. «Dabei wurde der Stoff ordentlich bearbeitet. So lassen wir zum Beispiel den Erzähler weg», sagt Produktionsleiter Christoph Brun. Ansonsten bleibe es die gleiche, zeitlose Geschichte Orwells, in der sich Schweine auf einem Bauernhof mittels Revolution ihrer Peiniger entledigen, dann aber bald selber ins korrumpierte und diktatorische (und sehr menschliche) Fahrwasser gelangen.

Konkrete namentliche oder ereignispolitische Bezüge zum Hier und Jetzt werden nicht hergestellt, doch seien bestimmte Parallelen offensichtlich. Brun:

«Das autokratische Gehabe des Schweins Napoleon wird manche aus dem Publikum ganz automatisch an heutige Personen der Weltpolitik denken lassen.»

Mit solchen Themen wie bei Orwell könne man punkto Aktualität eigentlich nie daneben liegen. Nur bei «1984» wäre man diesbezüglich noch näher am Zeitgeschehen gewesen.

Für das Ensemble sei die Arbeit an «Farm der Tiere» aus unterschiedlichsten Gründen herausfordernd gewesen. So schlüpfen sie unter anderem durch sehr viel körperlichen Einsatz überwiegend über die Bewegung und weniger durch die Kostümierung in die Rolle der verschiedenen Bauernhaustiere. Mit dabei sind wie immer bei den Spielleuten Vertreter aller Altersgruppen.

Ein entstaubter ­Agatha-Christie-Klassiker

Das Mitwirken in «Die Mausefalle» nach Agatha Christie, die neue Eigenproduktion des Vereins Tropfstei Ruswil, sei für viele der Akteurinnen und Akteure die erste Schauspielerfahrung, wie die Luzerner Regisseurin Gisela Nyfeler sagt. Das Stück ist ein Whodunit in gewohnt spannender Agatha-Christie-Manier: Jede Person, die sich im Hotel aufhält – eingeschneit und von der Umwelt abgeschlossen –, könnte den Mord begangen haben.

Die Laientheatergruppe unter Führung der professionellen Theatermacherin bringt den Klassiker in einer zeitgenössischen Form auf die Tropfstei-Bühne. Mit der Lockdown-Erfahrung habe das aber nichts zu tun. Sondern mit stilistischen Mitteln wie Musik, erklärt die Regisseurin. Die Zeit, in der die Handlung spielt, sei nicht definierbar – das Stück selbst ist im England der 50er-Jahre angesiedelt – und das Bühnenbild ein bisschen abstrakter. Ausserdem, so Nyfeler, spiele Tagesaktuelles mit rein:

«Im Text werden Themen wie fehlendes Personal und Fachkräftemangel angesprochen. Auch haben sie zu wenig Kohle zum Heizen.»

Zusammen mit einem «Spürchen mehr Humor» in Form von Slapstick und Situationskomik gibt das eine entstaubte Tropfstei-Inszenierung.

«Farm der Tiere»: ab Freitag, 21. Oktober, 20.00 (bis 12.11.), Theaterpavillon, Luzern; www.theaterpavillon.ch.

«Die Mausefalle»: ab Samstag, 22. Oktober, 20.00 (bis 19.11.), Tropfstei, Ruswil; www.tropfstei.ch.