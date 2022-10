Landwirtschaft Wildheuen sorgte für Lebensgefahr und sogar für einen Totschlag Spannende und berührende Geschichten gibt es um das Wildheuen. Ein neues Buch erzählt davon aus dem Kanton Nidwalden. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 26.10.2022, 11.42 Uhr

Drei Nidwaldner Bergbauern stiegen Richtung «Huetstock» auf. Barfuss über brüchigen Fels. So fühlten sie sich sicherer als in Schuhen. Erst nach langer Felskletterei, auf 2200 Meter über Meer, zogen sie mit Eisenspitzen beschlagene «Holzbedä» (Holzschuhe) an. Für den Weg über einen Gletscher. Das Ziel der Männer sei, so erzählt der Arni-Älpler Hans Mathis der Kulturgeografin Elsbeth Flüeler, ein Schafband» gewesen. Eine steile Grashalde, «Plangge» genannt, 200 Meter über gähnendem Abgrund.

Dort wollten die Männer wildheuen. Kurioserweise führten sie am Halfter eine Geiss mit. Die Nidwaldner Autorin Elsbeth Flüeler erklärt in ihrem eben erschienenen Buch «Wildiheiw», warum: «Nahrhafter Proviant der Wildheuer war die Geissmilch, ihr Bett das frisch geerntete Heu.» Das mit der «Sägäsä» gemähte Wildheu türmten die Männer nahe am Abgrund zu einem grossen Haufen auf. Am nächsten Morgen stiessen sie diesen dann mit den Füssen über die Fluh aufs darunter liegende Goldlochband. «Einisch wär äinä im Huifä um eis Haar nachä!», erzählt Hans Mathis der Autorin. Was sich wie eine Mär aus uralten Zeiten anhört, liegt bloss 50 Jahre zurück. Bis in die 1970er-Jahre hatten der Vater und zwei Onkel von Mathis das Schafband auf der Alp Arni noch gemäht.

Paul Niederberger lässt die Burdene von der Alp Ober Kneu zur Alp Unter Kneuw per Draht hinunter «pfeifen». Bilder: Severin Nowacki

Im eben erschienenen Buch «Wildiheiw» erwarten Leserinnen und Leser diese und viele andere Geschichten über das Wildheuen in Nidwalden. Farbig erzählt und illustriert mit Fotos von Severin Nowacki.

«Wildiheiw» eine Medizin für Rinder

Warum nur nehmen Bergler solche Gefahren auf sich? In Nidwalden wie in Uri oder Schwyz sind im Verlauf der Jahre sogar erfahrene Wildheuer tödlich abgestürzt. Elsbeth Flüeler, die für ihr Buch zahllose Gespräche geführt hat, kennt eine einfache Antwort: «Viele ‹Heimetli› waren klein, das Heu im Winter knapp», schreibt sie. «Deshalb!» Und, wenn sie von Wildheuern jeweils wissen wollte, warum «Wildiheiw» ihnen so viel bedeute, bot sich ihr ein wiederkehrendes Erlebnis. Da nahm schon einer eine Handvoll Heu, rieb es zwischen den Handballen und hielt es ihr unter die Nase. Sagte dazu: «Das schmeckt doch wiä Tee, wie Honig ai!» Früher hätten Bergbauern das Wildheu vor allem den Rindern verfüttert. Es enthalte nämlich nur wenig Eiweissstoffe. Kühe, die nur Wildheu frässen, gäben keine Milch. Doch für die Tiere sei es Medizin! Und manchmal, so Flüeler, höre sich der Wildheuer wie ein Ernährungs- oder Umweltwissenschafter an. Erklärten dann: Kühe, die mageres Wildheu fressen, hätten weniger Blähungen. Tatsächlich bestätigen neue Forschungen, dass damit der klimaschädigende Methanausstoss reduziert wird.

Totschlag nach «Zangg» ums Wildheu

Will man verstehen, warum um Korporations-«Plangge» oft heftig gestritten wurde, muss man ins 17. Jahrhundert zurückblenden. Damals kamen Vieh- und Käsehandel auf. Gerne hielt man auch mal eine Kuh mehr im Stall. Im Sommer trieb man die Tiere auf Alpen, wo Käse hergestellt wurde. Futter aber, um das Vieh durch den Winter bis ins Frühjahr am Leben zu erhalten, das fehlte. Als Lösung bot sich Wildheu an. Nicht zuletzt Schillers «Tell» verdankt man den Mythos vom Wildheuer als freien, mutigen und bescheidenen Mann, der allen Gefahren trotzt. Auch Autorin Elsbeth Flüeler weiss: «Wenn einer sich den Gefahren in ‹Plangge› aussetzt, gelten für ihn eigene Gesetze.»

Die Spur als Weg. Niklaus Odermatt trägt die Burdi zum Traatseil. Oberholzwangplangge, Chli Horn, Wiesenberg. Severin Nowacki

Oft entbrannte ums Wildheu arger Streit. Einmal endete einer sogar tödlich. Es war am 10. Mai 1886: Da wurde ein Melk Mathis, der mehr Wildheu gemäht hatte, als ihm zustand, am Haldibach in Oberrickenbach mit eingeschlagener Schädeldecke aufgefunden. Nach viel «Kaffeeschnaps» war es in der Gaststube zu einem heftigen Streit gekommen. Später verurteilte das Kriminalgericht den geständigen Hauptangeklagten Peter Waser wegen «Misshandlung mit tödlichem Ausgang» zu fünf Jahren Zuchthaus. Die bürgerlichen Rechte wurden ihm und seinem Kumpanen für mehre Jahre entzogen.

«Bartli»: Wildheuer und Jäger

«Bartli »alias Bartholomäus Mathis-Christen. Bild: PD

Gerade in unserer digitalen Welt erlangt das archaisch anmutende Wildheuen mehr und mehr Kultstatus. Alte Geschichten leben wieder auf. So auch jene vom «Bartli». Mit vollem Namen hiess er Bartholomäus Mathis-Christen. Er hatte dunkle Augen und einen langen, schwarzen Bart. 1912 ersteigerte er für 146 Franken den «Grüeblenberg». Noch nie zuvor hatte ein Korporationsbürger von Altzellen für Wildheu ein solches Vermögen geboten. An der Landsgemeinde schritt der «Bartli» als Landsknecht im rot-weissen Kostüm zum Landsgemeindering. Vor der Regierung her! «Doch eigentlich war sein ganzes Leben eine Geschichte des Trotzes gegen die Obrigkeit und des Drangs nach einem freien Leben», hält Elsbeth Flüeler fest. Warum bezahlte er, trotz hoher Schulden und einer Familie mit zwölf Kindern, eine so hohe Pacht? Rechnete er vielleicht mit Gämsen, die im «Grüeblenberg» weideten und die sich in der Burdi gut verstecken liessen. Flüeler vermutet: «Bartli hatte ein Gewehr und seine eigenen Gesetze, er spielte, wie so viele damals, mit den Landjägern und Wildhütern Katz und Maus. Aus Trotz gegen die Obrigkeit, vor allem aber, weil die Armut es ihn lehrte.» Bartlis Schicksal war hart: Er geriet in Schulden, verlor nacheinander «Plangge und Heimetli». Seine Frau starb und die Kinder wurden auf viele Familien verteilt.

Drei Burdene aufs Mal kann die Luftseilbahn von der Alp Lutersee nach Rugisbalm bringen.

Heubläser, Motormäher und Helikopter

In früheren Jahrhunderten kamen Bergler nicht umhin, ihr Wildheu zu kunstvollen «Tristen» (Heuhaufen in Birnenform) zu schichten oder in «Gädili» aufzubewahren. Wurde es im Winter gebraucht, umgarnten sie es mit einem Hanfnetz. Dann trug man die 50 bis 60 Kilo schweren «Burdene» auf dem Rücken hinunter ins Tal.

Die Wildheuer Noldi und Michi Amstutz bringen auf dem Stanserhorn einen Rasenziegel zur fertigen Trist, mit dem die fertige Trist abgedeckt wird, um das Heu in der Triste vor Rege und Schnee zu schützen. Severin Nowacki

1898 aber revolutionierte der geniale Dallenwiler Schmied Remigi Niederberger das Wildheuen mit dem «Burditraat». Er lötete einzelne lange Drähte mittels einer Gewehrkapsel aus Messing zu einem bis tausend Meter langen Eisendraht zusammen. Ein Draht, da war sich der Erfinder sicher, an dem «Burdene» von der «Plangge» rasend ins Tal gleiten konnten. Bald war er mit seiner Erfindung über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Doch solches ist vielleicht bald nur noch Nostalgie. Mittlerweile ertönt, selbst auf steilsten «Plangge», der ohrenbetäubende Lärm von Grasbläsern. Mühsames Tragen schwerer «Burdene» fällt heute weitgehend weg. Der Helikopter vermag 800 Kilogramm Heu mühelos zu heben. «Wo der Helikopter das Heu ab der ‹Plangge› fliegt, ist alles auf die Minute genau getaktet», schildert Elsbeth Flüeler den Vorgang. Sie verschliesst sich in ihrem Buch den neuen Entwicklungen ebenso wenig wie den alten Geschichten. Mit einem einzigartigen Inventar der «Plangge» und zahlreichen Karten leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Verständnis unserer Kultur.

Elsbeth Flüeler: Wildiheiw – Wildheuen in Nidwalden. Hier und Jetzt – Verlag für Kultur und Geschichte. 296 Seiten mit 96 Bildern. Fr. 48.–

