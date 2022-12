Le Théâtre Emmen Die Europa-Premiere des Musicals «On Your Feet» bietet zwischenmenschliche Emotionen und mitreissende Musik Das Le Théâtre inszeniert, singt und tanzt die berührende Lebensgeschichte von Latin-Pop-Star Gloria Estefan und ihrer Familie: Die Europapremiere des Erfolgsmusicals «On Your Feet» begeistert im Le Théâtre Emmen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 11.12.2022, 16.30 Uhr

Schon als Kind zeigt Gloria (Alèxia Morata, im Wechsel mit Elena Bättig) ihr Showtalent. Bilder: Ingo Höhn

(7. Dezember 2022) Gloria (Linda Rietdorff) hat eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater (Vasilios Manis). Aber sie wird ihn früh verlieren. Im Gegensatz zu Glorias Mutter hat ihre Grossmutter (Rinalda Caduff) Verständnis für die Musik-Träume ihrer Enkelin und bestärkt sie. Rechts Glorias Schwester Rebecca (Jeannine Friedrich). Ein erster, noch schüchterner Auftritt von Gloria (Linda Rietdorff) und ihrer Schwester Rebecca (Jeannine Friedrich). Gloria erobert die Showbühne. Magischer Moment der Anziehung zwischen Gloria (Linda Rietdorff) und und ihrem späteren Mann Emilio (Daniel Antonio Tejeda Sáenz). Gloria (Linda Rietdorff) hat die Idee für den späteren Welthit «Conga». Gloria (Linda Rietdorff) feiert erste Erfolge. Glorias Eltern Vasilios Manis und Irène Straub) zu einem Zeitpunkt, wo der Vater schon schwer krank ist. Tanzszene zu heissen Rhythmen. Immer wieder zweifelt Gloria (Linda Rietdorff) daran, ob ihr Weg der richtige ist. Erst am Ende wird sich dies erweisen. Doch immer wieder zieht es sie auf die Bühne. Erst nach Glorias schwerem Unfall kommt er zur Versöhnung zwischen ihr und ihrer Mutter (Irène Straub). Jetzt ist auch Glorias Mutter (Irène Straub) bereit, ihre Tochter zu ermutigen, für ihre Karriere zu kämpfen. Nach dem Unfall fällt es Gloria (Linda Rietdorff) schwer, wieder fit zu werden und an ihre Karriere zu glauben. Links ihre Trainerin (Sophia Aregger). Emilio (Daniel Antonio Tejeda Sáenz) kritisiert Gloria (Linda Rietdorff), dass sie gebe nicht alles für ihr Comeback gebe. Sie wirft ihm vor, der Unfall sei wegen ihm passiert. Gloria Estefan (Linda Rietdorff) feiert an den Music Awards ein grossartiges Comeback. Gloria (Linda Rietdorff) und ihre Live-Band. Überschäumende Sing- und Tanzperformance mit Gloria (Linda Rietdorff) und Ensemble.

«Sei ein Star, singe nur für mich!», ruft ein ebenso energischer wie ehrgeiziger Emilio Estefan der eher schüchternen Gloria während ihres ersten Castings bei den «Miami Latin Boys» zu. Die kubanische Einwanderin, die Psychologie studiert, daneben aber liebend gerne singt und tanzt, befolgt den Ratschlag. Mit dieser kleinen Episode beginnt der kometenhafte Aufstieg der unbekannten Gloria Fajardo Garcia zur gefeierten «Queen of Latin Pop». Zusammen mit Ehemann Emilio und der Band, die sich neu US-amerikanisch «Miami Sound Machine» nennt, kreiert sie englische und spanische Songs, in denen die Karibik mittanzt und amerikanischer Pop den Takt angibt. Der weltweite Durchbruch gelingt mit dem hörgefälligen wie mitreissenden «Conga».

Zahllose Welthits

«Diesen Song wirst du ein Leben lang singen», prophezeit ihr ein Produzent. Jedoch: Gloria und Emilio Estefan lancieren weitere Hits. Gewinnen 26 Grammys und werden von Barak Obama gar mit der «Presidential Medal of Freedom» ausgezeichnet. Die nachgerade ideale Ausgangslage für ein erfolgreiches Jukebox-Musical mit der bewegenden Lebensgeschichte des Ehepaars Estefan. Le Théâtre bringt die Story im Musical «On your feet» erstmals in Europa. Inszeniert sie mit einem hervorragenden Cast als brillantes Show-Feuerwerk. Spielt sie mit deutschen Dialogen. Singt in Originalversion Englisch und Spanisch.

Dazu gibt’s hochkarätige Live-Musik! Acht Instrumentalisten unter Bandleader Arno Renggli mixen Latino und Pop kraftvoll zu jenem jederzeit für Tanzspektakel guten neuen Sound. Geizen nicht mit witzigen Improvisationsideen. Amerika mit einem veränderten Gesicht? Oder doch ein musikalisches Weihnachtsmärchen! So schön, als hätte es Corona nie gegeben.

Temporeich mit unglaublicher Bühnenpräsenz

Die Geschichte – von Silvio Wey und Carlotta Jarchow voller Emotionen, raffiniert, kraftvoll und temporeich inszeniert – beginnt mit Szenen aus der Jugend von Gloria und Emilio. Beide müssen als Kinder aus Kuba flüchten und in Miami Fuss fassen. Alèxia Morata und Daniel Sirpula rühren mit ihren Auftritten alle Herzen. Kaum aus dem Teenageralter hinaus, begegnen sich Emilio und Gloria. Ab jetzt steht die Berlinerin Linda Rietdorff als Hauptfigur Gloria praktisch ohne Unterbruch auf der Bühne, wandelt sich in einer wahren «Kostümschlacht» vom schüchternen Teenager zur gefeierten Sängerin, die sich aber nie wie eine Diva aufführt. Rietdorff mimt Gloria äusserlich mit erstaunlicher Ähnlichkeit. Sie bringt aber geschickt auch ihre eigene Performance und Stimmkraft zum Ausdruck. Gerade dadurch wirkt sie authentisch. Als Emilio tritt der Mexikaner Daniel Antonio Tejeda Sàenz auf: glaubhaft, mit starker Stimme und sympathischer Präsenz. Wenn sich die beiden in einer rührenden Szene erstmals küssen, wenn sie mit dem Chor- und dem Latinotanzensemble eingängige Hits singen oder feurig wild Salsa tanzen, hält die Zuschauer fast nichts mehr auf den Sitzen. Man spürt wie der Saal zu vibrieren und zu brodeln beginnt.

Doch vorerst hat es das Paar nicht leicht. Glorias Mutter, die selbst gerne eine Songkarriere gemacht hätte, ist weder von der musikalischen Karriere ihrer Tochter noch von deren Liebhaber Emilio begeistert. Der Mutter mit ihrer Angst vor der neuen Welt gibt Irène Straub ein markantes Gesicht und ihre voll klingende Text- und Singstimme. Die Luzernerin ist von der Le Théâtre Bühne seit 20 Jahren nicht wegzudenken. Doch da mischt auch noch Glorias Grossmutter Consuela Garcia mit. Diese Rolle scheint der Baslerin Rinalda Caduff auf den Leib geschrieben. Man fiebert mit, wenn sie Gloria ermutigt, ihren Traum zu leben. In weiteren Rollen sorgen Vasilios Manis als Glorias Vatersé Fajardo oder Jeannine Friedrich als ihre Schwester Rebecca und natürlich das ganze Ensembe Auftritt um Auftritt für begeisterten Zwischenapplaus. Damit geizte das Publikum, je länger das Spektakel dauerte, desto weniger.

Ein Kreativteam am Erfolg stark beteiligt

Auch ganz schön auf die Tränendrüsen drücken kann dieses Musical. Wenn Gloria Estefan nach einem Busunfall mit einer Rückenmarksverletzung auf dem Operationstisch liegt, wenn ganz Amerika um sie bangt und in Hunderten Fanbriefen um ihre Rückkehr auf die Bühne bettelt, wird es still im Saal. Man fühlt mit, wenn Mutter und Tochter sich versöhnen. Doch die Regie sorgt im temporeichen Spiel dafür, dass es nicht zu viel wird. Bald darf man miterleben, wie die willensstarke Gloria sich wieder hochkämpft. Vors Publikum tritt und erneut singt.

Eine musikalisch wie tänzerisch virtuose Produktion mit Hits wie «Rhythm Is Gonna Get You». «Get on Your Feet» oder «Don’t Want To Loose You Now» wäre ohne Kreativteam hinter der Bühne undenkbar. Da ist eine gleich doppelte Latin und Pop-Choreographie mit Mara Focaraccio und Sven Ninnemann zusammen mit ihren Dance Captains höchst effizient am Werk. Lichtdesigner Markus Güdel zaubert mit Scheinwerfern in allen Farben Mal für Mal neue Bilder. Erwähnen muss man auch Janina Ammon und Sarina Moser, die mit Kostümen der 1980er Jahre – vom Deux Pièce der Mutter bis zu Neonfarben bei Tanzenden – in jeder Szene dafür sorgen, dass man nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ganz in die Zeit der grossen Gloria Estefan eintaucht. Wenn Gloria am Schluss, während der Standing Ovation dem Publikum zuruft «Are you ready to party?!», dann explodiert der Saal beinahe.

Hinweis Weitere Vorstellungen bis am 15. Januar: www.le-theatre.ch

