Le Théâtre Langer Kampf um die Rechte: So kam das Musical mit den Welthits von Take That nach Emmen Mit dem Musical «The Band» landet das Le Théâtre einen Coup. Die Rechtebeschaffung hatte es in sich. Interview: Regina Grüter Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Take That (von links: Mark Owen, Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange) im August 1993 in England. Bild: Getty

«Greatest Days», «Back for Good», «Relight My Fire», «Everything Changes»… Das Le Théâtre in Emmen präsentiert im Winter 2023/24 das britische Musical «The Band» mit den Welthits von Take That als Schweizer Erstaufführung. Nicht nur die Musik, sondern auch die in Manchester spielende Geschichte sei «aussergewöhnlich», sagt Andréas Härry, Co-Geschäftsleiter des Theaters. Die künstlerische Leiterin Irène Straub, seine Frau, hat die Songrechte eingeholt und wird, wie etwa auch die Zugerin Isabelle Flachsmann, auf der Bühne stehen. Zusammen schreiben sie derzeit an einer Dialektfassung. Ein Gespräch mit Andréas Härry über den fünf Jahre dauernden Kampf um die Urheberrechte.

Andréas Härry, wenn man Musik von Take That aufführen will, hat man zack die ganze Musikindustrie am Hals, sagen Sie. Könnten Sie das bitte ausführen?

Die Songrechte von Take That sind weltweit verstreut – bei Concord, EMI, Sony, NME, Universal –, und es wird darum gefeilscht. Teilweise sind die Rechte an einem einzelnen Song sogar prozentual auf verschiedene Verlage verteilt. Seit letztem Oktober verhandeln wir mit internationalen Musiklabels – es geht zu wie auf einem Bazar.

Aber letztlich ist alles gut gekommen.

Uns erschüttert nichts mehr. (lacht) Es war ein «huere Kampf». Ich kann mir vorstellen, dass wir die Priorität Nummer 37 waren für die. Aber sie wurden auf uns aufmerksam und finden uns jetzt auch originell. Man muss das im globalen Kontext sehen, da spielt «Downtown Switzerland» nicht so eine grosse Rolle. Grundsätzlich haben wir alle Songrechte bekommen. Die Tantiemen werden pro Sekunde bezahlt. Wir müssen die Show in Endfassung aufnehmen, und anhand davon werden die Verlage ihre Rechnung stellen.

Was macht das Buch, die Handlung des Musicals «The Band», so besonders?

Es ist eine intelligente Frauengeschichte auf zwei Zeitebenen, die nicht nur Fankultur in den 90er-Jahren thematisiert. 25 Jahre später, 2017, treffen sich die fünf Frauen am Revival-Konzert wieder und schauen zurück auf ihr Leben. Alte Geschichten, alte Träume leben wieder auf. Es sei das erste Musical, bei dem die Geschichte in reiner Frauenhand läge, schrieb «Der Spiegel». Fünf Frauenbiografien, die auf emotionsstarke Weise dargestellt werden, ohne total in den Kitsch zu verfallen.

Die Kritiken zum britischen Original überschlagen sich, es sei «zum Lachen und zum Weinen», das «perfekte Musical».

Uns kam nur schon beim Lesen fast das Augenwasser. Es ist eine herzzerreissende Tragikomödie. Sogar im «Spiegel», der das Musicalgenre meist nicht besonders mag, war nach der Premiere der deutschen Inszenierung durch Stage Entertainment 2019 in Berlin eine begeisterte Kritik zu lesen. Danach war das Stück auch kurz in München, und wir wussten, wir müssen es unbedingt haben.

Wie läuft das eigentlich in der Regel ab mit dem Einholen der Urheberrechte?

Normalerweise holt der Musicalproduzent die Verlagsrechte für die Musik und den Text gleichzeitig ein und zahlt dem Verlag Tantiemen für beides. Der Musicalmarkt ist am Wachsen, und die Verlage wollen das Maximum herausholen.

Wie gingen denn die Produzenten des britischen Originals vor? Die Take-That-Mitglieder Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange und Robbie Williams beteiligten sich ja als Co-Produzenten.

Die Produzenten haben das Buch durch Tim Firth schreiben lassen und den Spiessrutenlauf mit den Musikrechten auch gemacht. Sie konnten uns auch nur das Buch zur Verfügung stellen. Man bekommt die Rechte immer nur für eine bestimmte Zeit – wir haben sie bis Ende Januar 2024. Für die Rechte an der Musik braucht es ein grundsätzliches Okay der Band. In diesem Fall reine Formsache – Gary Barlow, der Kopf dahinter, hat schon von uns gehört. (lacht)

Es ist schon bemerkenswert, dass ein verhältnismässig kleines Haus wie Ihres hier den Zuschlag erhalten hat. Wie haben Sie das geschafft?

Mittlerweile kennt man uns bei den internationalen Verlagen. Dennoch müssen wir hart dranbleiben, um interessante Rechte zu bekommen. Wenn sich Stage Entertainment für die europäischen oder die deutschsprachigen Rechte interessiert, werden wir mit lieben Worten vertröstet. So war es bei «The Band», welches 2017 uraufgeführt wurde. Stage Entertainment erhielt den Zuschlag, dann kam die Pandemie, die die Firma, wie die gesamte Branche, durchschüttelte. Die Rechte wurden freigegeben, für uns ein Glücksfall.

Wie steht das Le Théâtre im internationalen Musical-Markt da?

Seit sechs Jahren machen wir nur noch Schweizer Erstaufführungen. Wir haben uns als Einstiegsbühne für die Schweiz einen guten Ruf erarbeitet und in der internationalen Szene einen Qualitätsstatus erreicht. Wir können ein Stück in der Schweiz populär machen. Mit «The Prom» hatten wir sogar eine Europapremiere. Für ein Haus mittlerer Grösse gelten wir als sehr innovativ und sorgfältig, auch was das Musikalische angeht. «Sister Act», welches 2018 bei uns Schweizer Premiere hatte, wurde sehr erfolgreich in Zürich aufgeführt. Die dortigen Produzenten haben es sich im Le Théâtre angesehen. Am Anfang war das noch ganz anders.

Sie meinen die Anfänge des Le Théâtre in Kriens?

Ja, 2006 in Kriens als kleines Häuschen. «Where the fuck is Kriens?!», hiess es dann, wenn man einen renommierten Verlag in New York oder Deutschland am Telefon hatte. Im Sinne von: «Wenn wir euch die Rechte geben, dann interessiert sich kein grösseres Haus dafür.»

Sie sprechen davon, eine Nische gefunden zu haben. Was meinen Sie damit?

Mit Blick auf die Musicalstandorte Zürich und Basel wollen wir dem Publikum nicht mehr vom Gleichen bieten. New Yorker Broadway- und Londoner West-End-Produktionen, die dort auffallen, als Erste in die Schweiz zu holen, das ist unsere Nische.

Erst mussten Sie aber die Rechte am Buch erstehen. Und es gibt da eine Netflix-Verfilmung von «The Band», die diesen Herbst auf die Plattform kommen soll.

Ja, Netflix hatte die Rechte am Buch für den britischen Film «Greatest Days» blockiert, aber wir waren hartnäckig auf die angenehme Art, ohne zu nerven. Im letzten Spätsommer hiess es dann, wieso nicht?

Wie war das bei früheren Produktionen mit den Songrechten?

Die Songrechte waren immer mit dem Buch gekoppelt, ausser bei den von uns selbst geschriebenen Musical «Summer of ‘85» und «95 – Ninety-Five». Da mussten wir die Ochsentour mit Rechteeinholen bereits absolvieren. Für «The Band» kriegen wir zu jedem Lied einen Vertrag.

Wie viel bezahlt man im Allgemeinen etwa für die Urheberrechte an Musik und Text?

Wir dürfen keine Zahlen herausgeben. Aber so viel kann ich sagen: Bis rund ein Fünftel vom Ticketpreis geht an die Urheber des Musicals, Buch und Musik. «The Band» kratzt an dieser oberen Limite.

Das Le Théâtre hat erst gerade finanzielle Entlastung von der Gemeinde erhalten. Wie geht das zusammen?

Der Emmer Einwohnerrat hat entschieden, dass das Le Théâtre wichtig sei für die Gemeinde und den Mietvertrag den Verhältnissen unserer Branche angepasst. Subventioniert sind wir nach wie vor nicht. Wir haben uns schon gefragt, ob wir das sehr aufwendige Genre Musical noch machen wollen. Und wenn auch vielleicht aus rein finanzieller Sicht die kritischen Aspekte überwiegen, es macht Spass, wir haben unser Renommee und ein glückliches Publikum. Und den Moment einer Premiere kann man nicht toppen. Aber Fakt ist: Man kann das Le Théâtre mit solchen Grossproduktionen nicht in eine Goldgrube verwandeln.

Sie übersetzen die Dialoge des Musicals «The Band» in Dialekt, holen die Handlung in die Schweiz, sprechen von «lokalem Witz». Kann man britischen Humor von Manchester nach Emmen übertragen?

Das haben wir schon bei «The Prom» gemacht – da ging es um amerikanischen Humor. Momentan sind Irène Straub und ich dran, englische Pointen zu retten, indem wir sie mit Lokalem unterfüttern und den schwarzen Humor trotzdem beibehalten. Der Humor unter Frauen um die 50, den Hauptdarstellerinnen im Musical, kann sehr schwarz sein, wie ich von meiner Frau weiss. (lacht)

Hinweis «The Band» wird vom 14. Dezember bis 21. Januar im Le Théâtre Emmen, aufgeführt. Der Vorverkauf startet im April, Reservationen für Gruppen sind bereits jetzt möglich: www.le-theatre.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen