Neubad «Der Chor» Luzern zaubert Liebeswunder bis hin zum Schnee in den Pool «Der Chor» entdeckt unter der Leitung von Daniela Portmann das Neubad für Chormusik. In einem «Hohelied»-Programm singt der Pool vielstimmig mit. Gerda Neunhoeffer 26.06.2022, 15.56 Uhr

Nach drei Jahren Corona-Pause wieder ein grosses Konzert: «Der Chor» mit dem Streichquartett von Judith Müller, Mia Lindblom, Barbara Lang und Nicola Romanò im Neubad Luzern. Patrick Ammann

Nun singen sie wieder! «Der Chor» Luzern tut es im ausverkauften Neubad, das er am Samstag mit seinen Klängen in einen duftenden Lustgarten verwandelt. Das Lied der Lieder, das «Hohelied Salomons», erklingt mal in süssem Wohlklang, mal gewürzt mit herben Harmonien. Vielstimmige Gesänge von Barock bis in die Gegenwart verbinden sich durch die bildhaften Texte um Liebe, Sehnsucht und Erfüllung. Man versteht jedes Wort, genau ist die Phrasierung.