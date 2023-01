LILU-Lichtfestivals: Konzertante Lichtshow in der Jesuitenkirche

Lilu-Lichtfestival Luzern Lichtshow in der Jesuitenkirche bietet Farbtherapie gegen die dunklen Wintermonate Poesie statt eines Feuerwerks: Die Lichtshow ÄON des Lilu-Lichtfestivals in der Jesuitenkirche überzeugt in der Version mit Orgel und wird auch von Schweizer Popstars bespielt. Roman Kühne Jetzt kommentieren 13.01.2023, 15.11 Uhr

Poesie statt Feuerwerk: Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: pd

Am Schluss zerstiebt alles im feinsten Schneegestöber. Kristalle fallen ins Nirgendwo. Die Strahlen streichen ein letztes Mal über die Kirchenwand. Filigran und still. Es ist ein harmonischer Abschluss dieses ersten Konzertes in der Jesuitenkirche im Rahmen des Luzerner Lichtfestivals Lilu. Und wieder ist es das Künstlerkollektiv Projektil, welches das Projekt ÄON entwarf. Doch dieses Mal wird weitgehend auf spektakulären Feuerwerksbombast verzichtet. Die Zeichnungen sind schlanker. Die projizierten Figuren oft verpixelt und leicht. Eigentliche Licht- und Farbexplosionen finden nicht statt. Diese neue Ruhe gibt der Show mehr Seele und Innerlichkeit. Einzig die vielen Handybildschirme – erstaunlicherweise vor allem von älteren Semestern – trüben teils den Leuchtgenuss.

Von Orgel bis Swiss-Rock-Stars

Entscheidendes zu dieser teils meditativen Weite trägt das Orgelspiel von Suzanne Z’Graggen bei. Sie spielt eine empfindsame Mischung von Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge in G-Dur BWV 541 bis zu Werken von skandinavischen Komponisten, wie dem «Sommarpsalm» von Waldemar Åhlén oder dem Weihnachtslied «Härlig är världen». Damit lenkt sie die Lichtshow in geistig ruhigere Bahnen. Nicht ganz so spektakulär wie ihre Vorgänger in der Hofkirche, ist es genau ihr besonnener Fluss, der den Hörern Musse und Flexibilität schenkt. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Lichtshow sich mit anderen Stilrichtungen ergänzt. Neben den Orgelkonzerten muss sie in den nächsten 10 Tage auch zur Stimme des Schweizer Eurovisionsvertreters Marius Bear, der jungen Senkrechtstarterin Joya Marleen oder dem Liedermacher Michael von der Heide passen.

Modell für neue Konzertformate?

Und das Publikum kommt in Scharen. Bereits sind – von der allerdings stattlichen Zahl von 22 Konzerten (!) – drei ausverkauft. Wären solche multimedialen Spektakel auch etwas für die Klassikszene, die mit neuen Formaten neues Publikum zu gewinnen sucht? Sorgen doch bebilderte Konzerte und Filmmusik auch im KKL oft für einen vollen Saal. Eine visuelle Reizüberflutung wird zwar Sinfonien von Mahler den Menschen auch nicht wirklich näherbringen. Interessanter scheint der Aspekt «Konzertlänge». Warum nicht mal – wie am Lilu – zwei, drei kürzere, klassische Konzerte im KKL durchführen? Am selben Abend, ohne Pause, zwischen 17 Uhr und 22 Uhr? Ein Klavierkonzert und zwei Sätze aus einer Symphonie hätten in einer Stunde alleweil ihren Platz.

Lichtshow in der Jesuitenkirche Vorführungen der Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche Luzern: Orgelkonzert (mit Suzanne Z’Graggen bis und mit Sonntag, 21. Januar, jeweils 19 Uhr & 21.15 Uhr: jeweils um 22 Uhr mit Marius Bear (15. Januar), Joya Marleen (16. Januar), Dino Brandão (17. Januar) und Michael von der Heide (18. Januar); www.lichtfestivalluzern.ch

