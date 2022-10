Eliane Müller und Sascha Ruefer wohnen zusammen in Schenkon

Lovestory Eliane Müller und Sascha Ruefer geniessen ihr Liebesglück in gemeinsamer Wohnung in Schenkon LU Eliane Müller war kurz davor, die Musik hinzuschmeissen. Dann kam sie mit TV-Star Sascha Ruefer zusammen – und seither ist Liebe wieder mehr als nur eine Worthülse im Leben der Luzernerin. Martin Messmer 06.10.2022, 11.56 Uhr

«Sascha und ich sind ein Paar»: Es war im Frühling 2022, als die Luzerner Sängerin Eliane Müller (32) ihre Liebesbeziehung zum Schweizer TV-Moderatoren Sascha Ruefer (50) öffentlich bestätigte. Seither sind die beiden zusammen – und geniessen ihre Beziehung bereits seit Anfang Jahr in ihrer gemeinsamen Wohnung in Schenkon LU, wie jetzt bekannt wurde. In ihrer Liebes-Stube steht ein Flügel, auf dem Eliane viel musiziert und ihre Songs zum Gedeihen bringt. Das imponiert ihrem Schatz Sascha sehr: «Zu erleben, wie ein Album entsteht, wie aus Gedanken Songs werden, war beeindruckend für mich. Elianes Beharrlichkeit, ihre positive Einstellung stecken mich an», wird Ruefer im Blick zitiert.