Lucerne Festival 2022 «40min»-Gratiskonzerte: Im besten Fall schnalzt und ruft das Publikum mit Die «40min»-Reihe des Lucerne Festival versteht sich als Einsteigerformat. Die ersten Ausgaben zeigten: Die kommentierten Kurzkonzerte können Kinder auf Sitzkissen und das Publikum sogar zum Mitmachen animieren. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 19.08.2022, 19.14 Uhr

Husten und Klatschen erlaubt: Jung und Alt im «40min» des Lucerne Festival Orchestra. Manuela Jans/Lucerne Festival

Die klassische Konzertkultur hat ein Problem: Es mangelt an Nachwuchspublikum. Daran gibt es nichts schönzureden. Ein Grund könnte in der Rolle liegen, die dem Publikum hier zukommt. Wo Fans in Popkonzerten ihren Stars zujubeln, werden Klassikbesucher auf die Rolle der stillen Bewunderer der Stars auf der Bühne reduziert. Man darf oder muss ruhig dasitzen und zuhören. Räuspern bitte nur an den angebrachten Stellen, nicht dass man noch ins hart erprobte Pianissimo reinhustet oder mit einem kleinen Kommentar an seinen Nachbarn den Musikern auf der Bühne die Konzentration raubt. Und wehe es klatscht einer vor Begeisterung zwischen den Sätzen. Was für ein Dilettant!

Zwischen Apéro und Abendessen

Die «40min»-Konzertreihe des Lucerne Festivals läuft anders. Hier soll es vor allem darum gehen, eine Kultur des Miteinanders von Künstlerinnen, Künstlern und Publikum zu kreieren. Die Konzerte sind gratis und finden recht früh statt, jeweils um 18.20 Uhr, und könnten sogar zwischen Apéro und Abendessen mitgenommen werden. Willkommen ist jung und alt, mit oder ohne Vorkenntnisse. Dresscode gibt es keinen. Und: Das Programm wird von den Akteuren selbst moderiert.

Das waren in den ersten drei Ausgaben von dieser Woche Solisten des Festival-Orchesters, der Artiste étoile Tyshawn Sorey und der Dirigent Jakub Hrusa mit dem Lucerne Festival Orchestra. Und da zeigte sich: Die Atmosphäre ist tatsächlich sehr ungezwungen. Kinder irgendwo im Alter zwischen fünf und zehn Jahren liegen auf Kissen vor der Bühne herum und es stört sich niemand, wenn diese tun, was Kinder eben so tun. 40 Minuten stillsitzen und keinen Laut von sich geben gehört jedenfalls nicht dazu.

Grossformation im Gratisformat: Jakub Hrusa mit dem Lucerne Festival Orchestra. Manuela Jans/Lucerne Festival

Das Orchester, in Zivil gekleidet, tröpfelt am Donnerstag nach und nach auf die Bühne. Irgendwann kommt dann Jakub Hrusa. Er erzählt vom Leben des Komponisten Joesf Suk, aber vor allem werden Einblicke in die Probenarbeit gewährt. Hrusa erklärt den Kontrapunkt oder was bei bestimmten Stellen zu beachten sei. Ein Besucher sagt:

«Ich finde den Mix recht cool.»

Und meint weiter: «Wenn man auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht wird, kann man sich diese dann beim Durchlauf auch anders anhören». Eine Dame, laut eigenen Angaben jenseits der 80, hat ebenfalls Freude an den Erklärungen, wobei ihr das jetzt schon «fast ein wenig zu ausführlich» gewesen sei. Zusätzlich sei es für sie aber auch eine Preisfrage. Keine Frage: attraktiv und regelmässig ausverkauft sind die «40min» auch weil sie gratis sind.

«Audience, feel free to join!»: Artiste étoile Tyshawn Sorey im «40min». Patrick Hürlimann

Mitmachen? Die Leute sind begeistert

Für eine echte Überraschung sorgte ein weiteres Mal Tyshawn Sorey, der schon am vergangenen Sonntag die Dinge «etwas anders» tat. Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra spielte nicht nach Noten, sondern improvisierte nach bestimmten Zeichen, die Sorey vordirigierte, sowie nach Zetteln, die er in dir Luft hielt. Er nennt das «Autoschediasm», eine Art zu improvisieren, verwandt mit der eher bekannten «Conducted Improvisation». Diese Art zu improvisieren habe den grossen Vorteil, dass man bestimmte Klangkategorien vorgibt und sich Musiker dadurch wohler fühlten, Klänge zu erzeugen, die sie normalerweise nicht erzeugen würden. Aber irgendwann ruft Sorey in den Saal:

«Audience, feel free to join!»

Das lässt man sich nicht zweimal sagen. Es wird mit der Zunge geschnalzt, gerufen, geklatscht und gestampft. Die Leute sind begeistert.

Diese Art der Interaktion ist auch im «40min»-Format eine Seltenheit. Gerry Hemingway, als Schlagzeuger vor allem in der freien Improszene bekannt, findet «40min» ein «grossartiges zusätzliches Format für das Festival»: «Jede Möglichkeit für das Publikum, die Methoden und das Material des heutigen Komponisten und Improvisateurs besser zu verstehen, ist für die zeitgenössische Musik auch eine Möglichkeit zu wachsen.»

Das wusste schon Zappa

Was in diesem Kontext als besonders gilt, ist andernorts jedoch völlig normal. Ein Beispiel dafür, dass man jedem Publikum jede noch so komplexe Musik unterjubeln kann, waren schon Frank Zappas «Audience Participation Times». Da wurden schon mal zwanzig «Freiwillige» rekrutiert, um komplizierteste Melodiephrasen zu lernen und dazu wirre Ausdruckstänze aufzuführen. Probleme junges Publikum zu generieren hatte Zappa, selbst mit seinen späten Orchesterwerken wie «The Yellow Shark», jedenfalls nicht.

Weitere «40min», jeweils 18.20 im Luzerner Saal des KKL Mittwoch, 24. August: «Summertime »mit der Sängerin Golda Schultz.

Freitag, 26. August: Spotlight on Thomas Adès, mit Anne-Sophie Mutter und dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra.

Montag, 29. August: Lucerne Festival Contemporary Leaders.

Freitag, 2. September: Musik aus dem Composer Seminar von Wolfgang Rihm und Dieter Ammann.

Mittwoch, 7. September: «Nur Komponistinnen», Mit dem Ensemble HELIX.

Donnerstag, 8. September: «Auf sechzehn Saiten», Viano String Quartet.

Weitere Infos zur «40min»-Konzertreihe gibt es unter www.lucernefestival.ch

