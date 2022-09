Lucerne Festival 2022: Abschluss mit Diversity und wo sie fehlt

Lucerne Festival 2022 Abschluss mit starkem Zeichen für «Diversity» – aber der Weg vom Sitzkissen ins Sinfoniekonzert ist noch weit Das Abschlusskonzert des Lucerne Festival setzte das ethnisch gemischt zusammengesetzte Chinneke! Orchestra dem Festivalthema noch einmal ein lebendiges Gesicht. Aber das Wochenende zeigte auch, wo «Diversity» fehlt. Urs Mattenberger 11.09.2022, 23.15 Uhr

Gelebte «Diversity»: Mitglieder des Chinneke! Orchestra während der Probe im Konzertsaal des KKL. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Noch nie fand, wie gestern, in einem Schlusskonzert des Lucerne Festival alles zusammen, was den Sommer ausmachte. Da setzten die im Chinneke! Orchestra versammelten People of Color unter Kevin John Edusei ein sichtbares Zeichen für «Diversity». Weisse Musikerinnen und Musiker waren für einmal ebenso die Ausnahme wie der Repertoireklassiker, Schostakowitschs zweites Cellokonzert. Und der Cellist Sheku Kanneh-Mason spielte es gegen Pathosklischees mit feinnervig verinnerlichtem Ton, der sich gegen die düstere Klang- und Schlagkraft des Orchesters hymnisch abhob. Was für ein Höhepunkt.

Zwei Schwarze «Gershwins» neu entdeckt

Danach konnte man nochmals zur Kenntnis nehmen, dass es – neben dem Weissen George Gershwin – weit gehend vergessene Black Composer gab, die Klassik mit Jazz und «African American Folk» verbanden. Denn die gleichnamige Sinfonie von William Levi Dawson verband – etwas gar kurzatmig und nahe an Dvoraks «Neuer Welt» – süffige Spätromantik mit afrikanischen Rhythmen ähnlich wie zuvor am Festival Werke von Florence Price. Brian Raphael Nabors «Pulse» übertrug solche Eingängigkeit mit markanten Rhythmen und grossen Klangbildern in eine zeitgenössische Musiksprache.

Damit bestätigte das Schlusskonzert, dass das Thema «Diversity» auch in den Festivalsparten «Symphony» und «Contemporary» substanziell umgesetzt wurde. Dass in diesem Sommer die ganze Vielfalt von 18 internationalen Spitzenorchestern wieder zu erleben war, blieb nach den eingeschränkten Coronajahren ein Ereignis für sich. Nur: Am traditionellen Konzertformat wurde hier auch dieses Jahr nicht gerüttelt.

Wer das vom Chinneke! Orchestra aus England erwartet hatte, sah sich getäuscht. Die Arbeit des Orchesters setzt zwar ein Zeichen gegen das «weiss-elitäre» Image der Klassik, so Haefliger im Vorfeld. Aber es liess sich nicht in diese Rolle drängen und gab – mit fröhlichen Gesichtern – einfach ein engagiertes Konzert. Selbst der Cellist bediente in seinen aus den Saiten gezupften und zart mitgepfiffenen Zugaben Folklore-Erwartungen, die das Programm weckte, nur diskret.

Der «Zauberflöte» den Stecker gezogen

Das allerdings reicht nicht, um junge Menschen auf den langen Weg auch in abendfüllende Sinfoniekonzerte zu bringen. Der beginnt meist mit Familienkonzerten wie jenem der Taschenoper Lübeck am Samstag: Die Truppe bot eine Art Making-of von Mozarts «Zauberflöte», in der Sarastro der Guru einer Jugendclique ist und die Königin der Nacht die Welt eines Computer-Games verkörpert.

Animierte die Kinder sogar zum Singen im Chor: Marlene Metzger als hinreissende Pamina. Manuela Jans/Lucerne Festival

Das begeisterte die Kinder da, wo Pamina – hinreissend: Marlene Metzger – sie zur Mithilfe und gar zum Chorsingen animierte. Aber die wilde Montage zog Mozarts Musik (arrangiert für Klavier und Schlagzeug) weitgehend den Stecker. Und der verworrene Plot war für die Kleinen unverständlich, wie eine Mutter treffend bilanzierte, und wurde für grössere Kinder zu kleinkindlich umgesetzt.

Man kann eben nicht Kleinkinder und Teenager gleichzeitig ansprechen. Umso gravierender ist, dass Lucerne Festival in den letzten Jahren Jugendprojekte für alle Altersgruppen weggespart hat – von den Sitzkissenkonzerten über die Young Performance für Teenager bis hin zur urbanen Bourbaki-Lounge. Ein Ersatz dafür, das hat dieser Sommer gezeigt, sind Schulkonzerte und eine Vorwoche mit Jugendorchestern nicht.

Von der Neuerfindung der Klassik

Als niederschwelliges Einsteiger-Format bewährten sich zwar wiederum die kommentierten «40min»-Gratiskonzerte im Luzerner Saal. Aber ein Ersatz für niederschwellige Sinfoniekonzerte im Konzertsaal sind auch sie nicht. Welch Ausnahmeereignisse diese bieten können, hatten die letzten Gastorchester aufs Wochenende hin vorgeführt: mit feingeschliffener Strahlkraft selbst in gewaltigen Steigerungen das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst (mit Bruckner und Schubert), mit expressiv-dunklem Klang die Bamberger Sinfoniker unter Jakob Hrusa (mit Wagner und Mahler).

Das Ziel muss sein, mit Sponsoren und geeigneten Formaten – ohne Pause, als Matinee, mit einem Wort ans Publikum – die Verführungskraft auch solcher Orchester vermehrt einem jüngeren und noch nicht klassikaffinen Publikum zugänglich zu machen. Bis zu solcher «Diversity» auch im Publikum ist ein weiter Weg. Aber er dürfte nötig sein, um die Klassikbranche nach Corona neu zu erfinden. Nichts weniger hat sich Intendant Michael Haefliger aus der dieses Jahr von 91 auf 72 Prozent gesunkenen Auslastung zum Ziel gesetzt.