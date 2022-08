Lucerne Festival 2022 Budapest Festival Orchestra: Grandioser Wagner und Beethoven als Selbsterfahrungstrip Das Budapest Festival Orchestra sorgt mit grossen Solisten in Wagners «Walküre» für den bisher dramatischsten Moment. Während der Pianist Daniil Trifonov sich auf die Suche nach seinem Beethoven macht. Roman Kühne Jetzt kommentieren 24.08.2022, 13.57 Uhr

Daniil Trifonov spielt das vierte Klavierkonzert von Beethoven mit dem Budapest Festival Orchestra unter Adam Fischer. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Plötzlich ist die Magie da. Still, unmerklich fast, wallt sie über die Bühne. Ein flüchtiger Nebel. Sie drängt durch den Saal. Hinein und hinab bis in das hinterste Publikumsgewebe. Die Töne bauen, die Stimmen leiden. Immer reicher wird das musikalische Netz. Eine Lust, zum Zerreissen gespannt. Eine innere Freude, die erst im begeisterten Schlussapplaus ihre Befreiung findet. Viel zu früh. Gerne hätte man noch eine Stunde mehr genossen.

Wagner forever

Es ist Wagner-Nacht im KKL. Das Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer spielt am Dienstag den ersten Aufzug aus «Die Walküre» im Konzertsaal. Eine Präsentation, ein Theater fast, das vom Anfang bis am Schluss an der Spannung baut. Ganz ohne Regie und Schauspiel kann die wunderbare Musik ihre Urtümlichkeit entfalten. Eine klangliche Dramaturgie, harmlos beginnt sie, mit Sigmund, der in der Hütte liegt. Ein erster Faden, den Iván Fischer und seine Musiker nicht mehr aus den Händen lassen.

Wagner-Nacht im KKL mit grossen Solisten: Camilla Nylund als Sieglinde. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Über den Feind Hunding und die Entdeckung seiner Schwester spannt sich ein atemloser Bogen, hin zum fiebrigen Schlussakkord. Dicht und beleibt zeichnet das grosse Orchester die langen Linien. Die Akkorde rauschen. Eine Konsistenz, eine fleischige Erde, die man mit den Händen berühren möchte. Die Künstler – fern liegt auch ihnen jedes «halbszenische» Pseudotheater – heben in einer grandiosen Parforceleistung die Musik und die alte Geschichte in das moderne KKL. Camilla Nylund als Sieglinde, Klaus Florian Vogt (Siegmund) und Günther Groissböck (Hunding) leben ihre Figuren. Stimmliche Dramatik und Fülle, ein Fest aus Gefühlen und Dringlichkeit. Eigentlich kennt man jedes Wort. Dennoch, vibrierend hängt man an ihren Lippen.

Wo ist da der Beethoven?

Das «Siegfried-Idyll» – Wagners Geburtstagsständchen für seine Cosima im Tribschen-Haus neben Luzern – ist dazu nur ein laues Startlüftchen. Zu fahrig wirkt der Anfang. Unpräzise Einsätze stören die ruhige Entwicklung. Erst am Schluss entfaltet sich das warme Schweben, mit dem die Melodie Richtung See entschwindet. Ein Hang zur Verzögerung, der schon beim ersten Auftritt des Orchesters am Montag den Genuss eintrübt. Iván Fischers Hang zum grossen, romantischen Orchesterklang gibt der 3. Sinfonie von Ludwig van Beethoven zwar ihr heroisches Gewicht. Es fehlen aber die vielen Finessen und die Schlankheit, die zum Beispiel ein Mahler Chamber Orchestra auf die Bühne bringt.

Das Erlebnis dieses Abends ist der russische Pianist Daniil Trifonov. Schon bei früheren Auftritten schien er, vornübergebeugt und entschwunden, schien er mit dem Flügel zu verschmelzen. Mit seinen langen Haaren und dem dichten Bart wirkt er am Montagabend noch weniger von dieser Welt. Und so ist auch seine Musik. Natürlich, Beethovens 4. Klavierkonzert ist phasenweise eines seiner innigsten Werke. Trifonov geht aber deutlich weiter. Verträumt, ja märchenhaft schweift er über die Tasten. Behutsam kullern die Läufe. Selbst beim Forte scheint sein Ton erst aus der Verzögerung zu entstehen. Der feiernde letzte Satz ist bei ihm mehr Erinnerung, denn Augenblick. Begleitet von einem Orchester, das vor allem in diesem Finale sichtbar lustvoll diesen Vorgaben folgt.

Wirkt mit seinen langen Haaren und dem dichten Bart noch weniger von dieser Welt: Daniil Trifonov. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Einen Moment fragt man sich schon, warum dieser Pianist überhaupt Beethoven spielt. Ja staunt über die Unverfrorenheit, mit welcher der Künstler den Komponisten komplett über seine eigenen Intimitäten spiegelt. Doch es ist genau diese konzentrierte Ruhe, diese Spannung in der Leichtigkeit, die dem Konzert seinen anregenden Platz im Gedächtnis schenkt.

