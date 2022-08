Lucerne Festival 2022 Ekstase in der Stille: Dirigent Tyshawn Sorey verabschiedet sich vom Lucerne Festival «Artiste étoile» Tyshawn Sorey präsentierte zwei Kompositionen und eine kontrollierte Improvisation für ein grosses Orchester. Eine musikalische Erfahrung, die wenig oder gar nichts mit den herkömmlichen musikalischen Reizen zu tun hat. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 29.08.2022, 12.32 Uhr

Während unter dem KKL-Dach am Sonntagnachmittag eine afrikanische Band umringt von viel Publikum mit Keyboard-Funk, pulsierendem Bass und Perkussionsgewittern Groove und Lebensfreude zelebrierte, herrschte drinnen im Luzerner Saal eine musikalisch ganz andere Temperatur. Auch «Artiste étoile»-Gast Tyshawn Sorey machte seine Musik mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) zu einem körperlichen Erlebnis – von einer ganz anderen Art. Wer sich darauf einliess, erlebte eine Ekstase der Stille, zumindest im ersten Teil des fast dreistündigen Anlasses.

Der eigentliche Improvisator war Tyshawn Sorey. Bild: Manuela Jans/Lucerne Festival

Ein «non-certo» im Zeitlupentempo

Wie schon die beiden vorangegangenen Auftritte zeigten, arbeitet Tyshawn Sorey mit ganz eigenen Parametern. Seine Kompositionen ermöglichen eine musikalische Erfahrung, die wenig oder gar nichts mit den herkömmlichen musikalischen Reizen zu tun hat, etwa einer harmonischen Ausgeklügeltheit, kontrastierenden Tempi oder symphonischer Wucht. Es sind ruhige und langsame Klangereignisse, die von einer Dynamik der monochromen Subtilitäten leben und sich Richtung Stillstand bewegen.

Explizit war das in der Komposition «Für Marcos Balter» (2020) für Violine und Orchester zu hören. Sorey bezeichnete sie selber als «non-certo» – ein Hinweis darauf, dass hier nicht die vertraut-virtuosen Abläufe eines klassischen «Violinkonzertes» zu erwarten sind. Stattdessen expandierte das Stück im Zeitlupentempo in subtilsten Nuancen an Ort und Stelle, um sich dennoch fortzubewegen. Das Bewegende waren hier eher der Zuhörer, die Zuhörerin, die ihren eigenen Atem finden mussten, um mit den Klängen synchron zu strömen. Sorey schrieb auf der Website von Lucerne Festival:

«Erwarten Sie nichts, sondern lassen Sie das Stück einfach machen, was es macht.»

Das erinnert an die Erfahrung von Meditation oder ähnlichen Wahrnehmungstechniken, die den Moment fokussieren und nicht das Davor oder Danach. Wer in einer solch entspannten Präsenz das Stück auf sich wirken lassen konnte, wurde beschenkt mit berückenden Klängen. Flimmernd, schwebend, dunkelfarbig. Mit präzisen Akzenten und viel Space. Auch «For Anton Vishio» (1980) für Flöte, Klarinette und Piano war eine Lektion, wie man in einschläfernden Strukturen hellwach werden kann.

Mehr Komposition im Moment als Improvisation

Gespannt war man vor allem auf den zweiten Konzertteil «Autoschediasms». Unter diesem Namen praktiziert der amerikanische Multiinstrumentalist und Komponist seine eigene Form von «Conducted Improvisation». Sie basiert auf einem differenzierten Arsenal von Zeichen, Handbewegungen und Taktstock-Gestiken, mit denen Sorey, der hier als Dirigent waltete, das 90-köpfige Orchester «improvisieren» liess. Aber das Publikum hörte weniger eine (freie) Improvisation, die aus dem Kollektiv wuchs, sondern wurde Ohrenzeuge einer Komposition, die im Moment in gemeinsamer Aktion entstand.

Trotz des experimentellen Konzepts klang die Musik vertraut klassisch und harmonisch: Das gross besetzte Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter der Leitung von Tyshawn Sorey. Bild: Manuela Jans/Lucerne Festival

Der eigentliche Improvisator war Sorey, der den Klangkörper mit seinen Anweisungen formte. Die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten hatten keine Noten vor sich, sondern eine Tabelle der Zeichen und ihrer Bedeutungen, nach denen sie das Klangmaterial, das sie selber einbrachten, gestalteten. Es ist ein bemerkenswertes System, wie man aus dem Moment heraus eine Musik machen kann, die mehr ist als ein zufälliges Gepixel von Klanginformationen. Es entstanden Dramaturgien, überraschende Klangverbindungen, Kontraste und Dynamik. Und immer wieder wunderbar orchestrale Böen und Konfluenzen.

Trotz des experimentellen Konzepts klang die Musik vertraut klassisch und harmonisch. Erst im letzten Drittel schienen die Klänge der einzelnen Register an Wagnis und Frische zuzulegen. Ein Orchester mit Jazzmusikerinnen und -musikern hätte in diesem Kontext wohl anderes Klangmaterial verwendet und spontaner und unpolierter geklungen.

Zurück bleibt ein tolles Musikerlebnis voller Vielfalt und Klangfarben, das mit dem unprätentiös dirigierenden Tyshawn Sorey doppelt spürbar gemacht wurde. Auch während dieser Stunde blieben wir – hellwach.

Das Konzert wird von SRF 2 Kultur am 14. September um 21 Uhr gesendet.

