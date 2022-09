Lucerne Festival 2022 Die Berliner Philharmoniker spielen gespannt wie ein Katapult. Aber reicht Perfektion wirklich? Das Meisterorchester aus Berlin macht seinem Ruf alle Ehre. Es zelebriert Können auf höchster Ebene. Doch die Interpretation wirft Fragen auf. Roman Kühne Jetzt kommentieren 02.09.2022, 13.11 Uhr

Kirill Petrenko dirigiert die Berliner Philharmoniker bei ihrem ersten Auftritt am Lucerne Festival. Bild: Stephan Rabold

Der erste Satz ist durch. Endlich gibt es einen Moment der Entspannung. Hinter uns liegen zwanzig Minuten höchster Gereiztheit. Was mit federnden Streichern, den schneidenden Klängen in Tenorhorn, Trompete und Klarinette begann, findet im grossen Schlussfuror seinen vorläufigen Abschluss. Ein erster Satz, gespannt wie ein Katapult. In letzter Sekunde erst, es ist kaum mehr zum Aushalten, wird dieser Stein endgültig weggeschleudert. Das Publikum im – endlich – ausverkauften Konzertsaal des KKL ist während des ganzen Konzertes mucksmäuschenstill.

Warum sind die Berliner so gut?

Der Mittwochabend bringt ein Orchester und ihren Chefdirigenten Kirill Petrenko in Höchstform nach Luzern. Mit einer fast beängstigend präzisen Wiedergabe von Gustav Mahlers 7. Sinfonie. Und man fragt sich unwirklich: Warum sind die Berliner Philharmoniker so gut? Dies, obwohl herausragende Solisten wie der Oboist Albrecht Mayer oder der häufig in der Schweiz auftretende Klarinettist Andreas Ottensamer fehlen.

Da ist, wie gesagt, diese unglaubliche Präzision. Wenn die Holzinstrumente im zweiten Satz herunterquirlen, ist jede Note hörbar. Nichts verschwimmt. Die folgenden Horneinsätze, im Pianissimo, sind licht und makellos. Oder wie die Querflöten im letzten Satz solistisch ineinandergreifen – schlichtweg perfekt. Dann ist da diese reiche Artikulation. Eine Variation im Streichen, Zupfen, Schlagen und Blasen, die viele Farben und Stimmungen möglich macht. Die Klarinetten sind mal spitz und hart, dann wieder warm und weich. Das Fagott ändert leicht die Schattierung. Schon tritt es solistisch aus dem Gesamtklang heraus. Eine Lebendigkeit, die sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht.

Eichung für das Festival

Neben diesen technischen Qualitäten – von der Intonation ganz zu schweigen – sind die Musikerinnen und Musiker in der gleichen Geschichte. Mit grossem Gespür für Mitspieler und Klang entwickelt sich ein kammermusikalisches Spiel, eine Gesanglichkeit und Raffinesse, welche die Musiker und auch die Zuschauer auf der Sitzkante balancieren lässt.

Dabei ist es nicht Kammermusik im Abaddo’schen Sinn. Kirill Petrenko hält die Fäden klar in den Händen. Er arbeitet kleinräumig mit den Instrumenten, gibt den Takt und die Einsätze präzise vor. Zusammen mit den wunderbaren Pianostellen – was gibt es Schöneres als ein Orchester, das auch im Leisen meisterhaft zeichnet –, einem grossen, austarierten Forte-Klang, und dem akribischen Gestaltungswillen entsteht ein Konzert wie ein Schaulaufen. Ja, eine Eichung für das bisherige Festival.

Abbado war existenzieller

Doch hier liegt auch die Gefahr. Die Berliner Philharmoniker spielten im Jahr 2013 einen «Le Sacre du Printemps» im KKL, der mit seiner Kraft begeisterte. Eine Musikerkollegin fand die Interpretation jedoch «zu intellektuell». Teilweise ist diese Kritik auch beim diesjährigen Auftritt angebracht. Vor allem in den mittleren drei Sätzen wünscht man sich mehr Dunkelheit. Etwas von der «Nachtmusik», die Mahler hier mit einschrieb.

Vergleicht man zum Beispiel den zweiten Abschnitt mit der Aufnahme von Abbado und dem Lucerne Festival Orchestra von 2005 – damals noch mit diversen Musikern der Berliner –, so fällt sofort auf, dass er mehr an den Grenzen kratzen liess. Der ausbrechende Hornton am Anfang, der fast chaotisch abstürzende Ausbruch oder die drohend auf- und abschwellenden Violinen bringen jene Existenzialien hinein, die diesem Mittelteil so eigen sein könnten.

Bei den Berlinern fehlt am Mittwoch dieser Abgrund. Der Abend ist ohne Zweifel grossartig. Doch kann es sein, dass sie zu selbstsicher spielen? Dass die Musik hier weniger eine Suche ist, sondern zum Zelebrieren von Exzellenz, ja Überfliegerei hinneigt?

Tabea Zimmermann als Solistin im zweiten Konzert unter der Leitung von Daniel Harding. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Bruckner am zweiten Konzert

Im Donnerstagkonzert interpretiert die Solistin Tabea Zimmermann Alfred Schnittkes Konzert für Viola und Orchester (1985) als kräftige Erzählung, mit sattem Ton und einem grossen Spannungsbogen über 30 Minuten hinweg. Es ist ein drängender Moment zwischen Ruhe, Tanz und Brutalität. Für den am Fuss operierten Dirigenten springt Daniel Harding ein und das Programm wurde auf die 4. Sinfonie von Anton Bruckner umgestellt.

Die Berliner Philharmoniker bringen dieses bruchreiche Werk mit der gleichen lichten Eleganz, Detailgenauigkeit und perfekten Steigerungen. Doch auch hier geben zum Beispiel die teils extremen Piani der Aufführung, wie schon in Mahlers siebter Sinfonie, eine gewisse Künstlichkeit. Perfektion hat selbst bei den Berlinern ihren Preis.

