Lucerne Festival 2022 Dirigentin Elena Schwarz: «Ich verstehe mich nicht als Boss» Die Schweizer Dirigentin Elena Schwarz (37) gehört einer Generation an, in der Frauen am Pult weniger diskriminiert als gefördert werden. Wie sie diesen Wandel erlebt und wieso sie keinen Graben sieht zwischen zeitgenössischer Musik und Mainstream-Repertoire, sagt sie vor ihrem Auftritt mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 18.08.2022, 15.04 Uhr

Ihre Karriere wurde auch durch Auftritte an der Lucerne Festival Academy gefördert: Elena Schwarz Axel Saxe

Seit ihrem Studium fokussieren Sie auf zeitgenössische Musik. Woher kommt Ihr Interesse an einer Sparte, mit der man nicht das grosse Publikum erreicht?

Elena Schwarz: Zeitgenössische Musik ist zwar ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Aber ich verstehe sie überhaupt nicht als einen separaten Bereich. Ich habe soeben in Australien Schostakowitschs neunte Sinfonie dirigiert. Nach meinem Konzert hier mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra leite ich an der Ruhrtriennale ein Programm mit Nono, Messiaen, Ustwolskaja und Liszt und dann mit dem Philharmonia Orchestra in London Beethovens siebte Sinfonie. Direkt von Nono zu Beethoven – genau solche Verbindungen interessieren mich. Es gibt ja grossartige Musik aus allen Epochen, auch aus unserer Zeit. Mich fasziniert, dazwischen Fenster zu öffnen und Brücken zu schlagen. Und da gehört die Musik, die unsere Zeit reflektiert, für mich selbstverständlich mit dazu.

Die neue Musik ist nicht besetzt von Star-Dirigenten. Eignet sie sich damit als Karrieresprungbrett für junge Dirigentinnen und Dirigenten?

(Lacht) Für mich jedenfalls war das keine Karrierestrategie! Wie Karrieren von Dirigenten, von Männern wie Frauen, verlaufen, kann man ohnehin nicht generalisieren. Dass viele interessante Dirigentenkarrieren aus der zeitgenössischen Musik hervorgehen, hängt wohl damit zusammen, dass diese ein eigentliches Laboratorium darstellt. Dass in neuer Musik der Komponist mit den Aufführenden zusammenarbeitet, empfinde ich als Dirigentin als grosse Bereicherung. Die Inputs, die ich da erhalte, inspirieren mich auch bei der Arbeit mit Werken des traditionellen Repertoires.

Vor Jahren gab es noch Dirigenten, die Frauen am Pult grosser Orchester skeptisch gegenüberstanden. Heute stünden ihnen die Türen weit offen, sagt die Dirigentin Mirga Grazynite-Tyla. Haben Sie einen Wandel von der Diskriminierung zur Frauenförderung wahrgenommen?

Nein, ich kann nicht sagen, dass ich zunächst Hindernisse erlebt hätte und sich erst später Möglichkeiten eröffnet hätten. Ich denke, es ist auch eine falsche Erwartung, dass man einen solchen Wandel in derart kurzer Zeit feststellen kann. Klar gibt es heute mehr Frauen, die grosse Orchester dirigieren. Aber dieser Wandel ist Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sich langfristig und in der Breite vollzieht und nicht nur die Frauen betrifft. Im Grunde ist das Teil einer Entwicklung hin zu mehr Diversity in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und diese bedeutet, dass der Pool an Talenten vergrössert wird, was allen zu Gute kommt. Deshalb finde es toll, dass Lucerne Festival das mit seinem Thema in den Fokus rückt.

Pult-Diktatoren vom Schlag eines Toscanini sind heute undenkbar, Dirigenten sehen sich heute eher als Teamplayer. Hat das den Frauen auch den Weg ans Pult geebnet?

Dass sich das Rollenbild des Dirigenten über die Jahrzehnte stark gewandelt hat, ist für mich keine Frage von Mann oder Frau, sondern ebenfalls eine Folge der allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen in dieser Zeit. So verstehe ich mich tatsächlich nicht als Boss, sondern schätze in der Begegnung mit einem Orchester die Offenheit und den Dialog. Wie man damit Musikerinnen und Musiker dazu bringen kann, ihr Bestes zu geben, hat ja gerade in Luzern Claudio Abbado mit seinem Lucerne Festival Orchestra gezeigt. Und übrigens: Die Aufnahmen von Toscanini finde ich unglaublich inspirierend! Gender-Stereotypen bringen uns also generell nicht weiter.

Im Mainstream-Repertoire vermitteln Dirigenten dem Publikum die Emotionen der Musik mal verklärt, mal dramatisch. Was vermitteln Sie in zeitgenössischer Musik, wo es auch mal mehr um Strukturen geht?

Auch in dieser Hinsicht sehe ich keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen neuer und Musik und dem traditionellen Repertoire. Als Dirigentin muss ich mich ohnehin bei jedem Stück und in jedem Repertoire auf immer wieder andere Aspekte fokussieren. Das ist bei Mozart, Bruckner oder Strawinsky nicht anders als bei neuer Musik. Und wo diese mit komplexen Rhythmen oder Strukturen arbeitet, muss man auch diese in eine organische Form bringen, die das Publikum bewegt und Emotionen weckt. Zudem ist das bei neuer Musik, wie jetzt in unserem Konzert in Luzern, von Werk zu Werk ganz unterschiedlich.

Neue Musik als Laboratorium: Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Das Klavierkonzert «In Seven Days» des englischen Erfolgskomponisten Thomas Adès bietet geradezu grosssinfonische Gefühle. Worauf liegt da der Fokus?

Das Werk bringt die Schöpfungsgeschichte mit einer unglaublichen Vielfalt an Atmosphären, Farben und Emotionen zum Ausdruck, es hat aber auch Passagen, die höchste rhythmische Klarheit erfordern. Die Aufgabe ist es, das alles unter einem grossen Bogen zu vereinen. Ich bin gespannt, wie sich das mit dem Video verbindet, das dazu auf der Leinwand gezeigt wird – mit Bildern aus London und Los Angeles, den Städten, in denen das Werk bereits aufgeführt worden ist.

Das zweite Werk ist eine Uraufführung von Tyshawn Sorey, der sich als Komponist zwischen Jazz, Improvisation und zeitgenössischer Musik bewegt. Spielt Improvisation in seinem «Adagio» für Saxofon und Orchester eine Rolle?

Nein, das Werk ist bis auf jede Note auskomponiert. Die Widmung an Wadada Leo Smith verweist aber auf einen Bezug zum Freejazz, den Sorey ebenfalls in der Energie wie im Tempo zurücknimmt. Es ist ein Werk, in dem man feinen harmonischen Veränderungen und graduellen Verwandlungen nachhören und den Linien folgen kann, was zu einer einzigartigen Wahrnehmung der Zeit führt. Dass sich das Orchester und der Solist einander annähern und sich voneinander entfernen, zeigt eine weitere Idee des Programms: In beiden Stücken gibt es ein Soloinstrument – bei Adès Kirill Gerstein am Flügel, bei Sorey der Saxofonist Timothy McAllister. Zudem finden in diesem Programm der Composer in residence Tomas Adès und der Artiste étoile Tysthawn Sorey zusammen.

Erstes Konzert des Lucerne Festival Contemporary Orchestra, Leitung Elena Schwarz: Samstag, 20. August, 22.00, Luzerner Saal KKL; Klavierkonzert von Thomas Adès (mit Video), Adagio für Saxofon und Orchester von Tyshawn Sorey; www.lucernefestival.ch

Zur Person Die australisch-schweizerische Dirigentin Elena Schwarz wurde 1985 in Lugano geboren und dirigiert grosse Orchester in Europa, Australien und den USA. Als Assistentin arbeitete sie beim Orchestre Philharmonique de Radio France, beim West Australian Symphony Orchestra und beim Tasmanian Symphony Orchestra, das für sie 2019 die Position des Associate Conductor geschaffen hat. Eine wichtige Rolle bei der Lancierung ihrer Karriere spielten Lucerne Festival und seine Academy. Seit 2016 nahm sie hier an einem Dirigiermeisterkurs von Bernard Haitink teil und dirigierte mehrere Konzerte mit zeitgenössischer Musik.

