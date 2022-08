Lucerne Festival 2022 Ein Wochenende wie eine musikalische Määs Am Wochenende zog Lucerne Festival alle Register: Topsolisten wie Cecilia Bartoli, Lokalkolorit im Gletschergarten und Multimedia im Luzerner Saal verband nichts. Aber genau darin lag der Reiz. Roman Kühne 22.08.2022, 08.27 Uhr

Um es vorwegzunehmen. Der Höhepunkt des Wochenendes ist das Konzert um 22 Uhr am Samstag im Luzerner Saal. Die Komposition «In Seven Days» des diesjährigen Hauskomponisten Thomas Adès ist der dramatischste und inspirierendste Kreisel auf dieser musikalischen Wochenendmesse mit zehn Veranstaltungen.

Über sieben Abschnitte erforscht der Engländer die biblischen Schöpfungstage mit phasenweise sehr bildlicher, suggestiver Musik. Der israelische Videokünstler Tal Rosner spiegelt auf Grossleinwand mit Formen und Farben die Aufführung. Der Amerikaner Kirill Gerstein spielt den Klavierpart klar und zeichnend. Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter der Schweizer Dirigentin Elena Schwarz gibt der schwierigen Partitur Leben und Inhalt. Ein toller Moment.

Die Schweizer Dirigentin Elena Schwarz leitet das Lucerne Festival Contemporary Orchestra durch die Schöpfunggeschichte von Thomas Adès. Priska Ketterer/Lucerne Festival Orchestra

Die Uraufführung «Adagio (For Wadada Leo Smith)» des Artiste étoile Tyshawn Sorey bringt einen meditativen Kontrast. Zusammen mit dem Saxofonisten Timothy McAllister malen die Musikerinnen und Musiker weite Linien, graben tief in den Geheimnissen des Klanges. Die zupfenden Streicher sind fallende Wassertropfen, die immer wieder anders klingen. Die Mischung aus Bassklarinette, Posaunen und Streichbässen – ein Brummen, das in unserm Innern schwingt.

Wo ist das Festival- Orchestra-Feeling?

Es ist «Moderne» zum Anfassen. Der Luzerner Saal ist praktisch voll, der Applaus gross. Das Publikum ist altersgemischt mit einer Mehrzahl von Gästen unter 40. Eigentlich genau das, was die Organisatoren des Festivals anstreben. Und die beiden Stücke hätten wohl, zum gleichen Eintrittspreis im Konzertsaal, um 19.30 Uhr, kombiniert mit der 9. Sinfonie von Antonín Dvořák, auch dort für Begeisterung gesorgt.

Es ist diese Sinfonie, die das Lucerne Festival Orchestra am Freitag spielt. Am Mittwoch konnte Jakub Hrusa noch aus der Überraschung schöpfen. Eingesprungen für den erkrankten Riccardo Chailly führte er die 1. Sinfonie von Mahler zu einem Triumph. Dieses «Stuhlkantenfeeling» fehlt am Freitag. Das Orchester spielt zwar die Sinfonie aus der Neuen Welt auf höchstem Niveau. Viele schöne Linien in den Holzbläsern, exzellent disponierte Waldhörner oder das runde, dunkel gefärbte Tutti lassen wenig Wünsche offen. Und doch fehlt dem vielgespielten Werk das letzte Quäntchen Abenteuer.

Lucerne-Festival-Orchestra-Feeling: Der Geiger Augustin Hadelich im Konzert unter Jakub Hrůša. Peter Fischli/Lucerne Festival

Deutlich mehr von diesem speziellen Festival-Orchester-Feeling bringt das farbenvolle «Scherzo fantastique» von Josef Suk und vor allem das Violinkonzert von Dvořák. Augustin Hadelich spielt mit grossem solistischen Momentum. Dicht, klagend und mit langer Linie reisst er ab der ersten grossen Steigerung im ersten Satz die Musikerinnen und Musiker mit. Sinnlich und reich. Vielleicht das würdige Riesenrad dieses Wochenendes.

Pantomime und stolzes Karussell

Eher eine «Pantomime» ist die Performance im Gletschergarten Luzern vom Samstagnachmittag. Verteilt um die Eislöcher, teils auch mittendrin, spielen das Jack Quartet und Mitglieder des Festival Contemporary Orchestra «Succulent Rust II» von Elliot Reed. Die Klänge kommen, mischen sich, verschwinden wieder – je nach Standort ergeben sich ganz individuelle Tongebilde. Mit Gesten reagieren die Musikerinnen auf die Zuschauer, indem sie niesen oder die Köpfe wenden.

Moderne zum Anfassen: Outdoor Happening im Gletschergarten. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Dann die nächste Bahn. Der Samstagabend im Konzertsaal bietet wieder Opulenz und Dramatik auf dem romantischen Karussell. «La Clemenza di Tito», die letzte Oper von Mozart. Eine theatralisch überzeugende Cecilia Bartoli als Sesto und eine stimmlich agile Lea Desandre als Annio führen das Ensemble an. Das Originalklang-Orchester Les Musiciens du Prince-Monaco entstaubt mit seiner zupackenden Spielweise die Partitur. Ein Höhepunkt ist der Künstler am Bassetthorn, der – neben den jeweiligen Solisten stehend – mit diesen die Duette «singt».

Mahler-Sinfonie als Taschenspielerei

Natürlich darf auch ein Zauberer nicht fehlen. Am Sonntagmorgen spielt das Mythen Ensemble Orchestral unter der sensiblen Leitung der Schwyzerin Graziella Contratto ein reines Mahlerprogramm – mit gerade mal 18 Musikerinnen und Musikern. Die Artiste étoile Golda Schultz liefert eine überzeugende erste Visitenkarte. Sie singt Ausschnitte aus den «Rückert-Liedern» und «Des Knaben Wunderhorn» mit delikater Stimme, zeichnet die fragilen Linien schwebend und innerlich. Ein Unikum ist die Aufführung von Mahlers 5. Sinfonie in einer modernen Bearbeitung für Kammerorchester. Graziella Contratto lässt den Musikern viel Raum bei der Gestaltung. In einer 70-minütigen Parforceleistung – alle sind sie Solisten – spiegelt das Orchester im Kleinen, was Mahler im Grossen schuf. Hochstehend interpretiert und faszinierend zu hören.

So fühlt man sich an diesem Wochenende tatsächlich ein bisschen wie an der Herbstmesse. Wie dort die einzelnen Bahnen haben die Konzerte nicht viel miteinander zu tun. Aber zusammen ergeben sie ein intensives Gesamtbild, jene ­«Jahrmarkts-Polyphonie», die Mahler nach seinem eigenen Wort in seinen Sinfonien abbildete.