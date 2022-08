Lucerne Festival 2022 Jakub Hrůša springt für Riccardo Chailly ein: «Ich brauchte nur 30 Sekunden, um mich zu entscheiden» Der Dirigent Jakub Hrůša dirigierte am Mittwoch zum zweiten Mal spontan das Lucerne Festival Orchestra. Warum dies für ihn so ein Vergnügen ist, was er in seinem Stammorchester anders macht und warum er die Globalisierung in der Musik locker sieht. Roman Kühne 1 Kommentar 19.08.2022, 05.00 Uhr

Jakub Hrůša dirigiert am Mittwoch im KKL spontan das Lucerne Festival Orchestra in Werken von Mahler. Bild: Patrick Hürlimann / Lucerne Festival

Herr Hrůša, Sie sind am Mittwochabend für den erkrankten Riccardo Chailly eingesprungen. Eine sehr spontane Entscheidung.

Jakub Hrůša: Man fragte mich am Morgen, als ich bereits mit dem Lucerne Festival Orchestra probte. Wir haben es alle gleichzeitig erfahren, dass Riccardo Chailly leider erkrankt ist und das Konzert nicht leiten kann. Doch ich brauchte nur 30 Sekunden, um mich zu entscheiden. Mahlers 1. Sinfonie habe ich schon mehrmals dirigiert. Und es wäre ein Stück gewesen, dass ich sowieso gerne mal mit dem Lucerne Festival Orchestra gemacht hätte.

Geprobt hat das Orchester aber mit Chailly. Haben sie eine Version «Chailly» auf die Bühne gebracht?

Viele Stellen waren natürlich so, wie die Musikerinnen und Musiker es in den letzten Tagen mit Riccardo Chailly geübt haben. Aber klar, ich habe auch meine Ideen eingeflochten, und wieder anderes ist spontan auf der Bühne entstanden. Chailly gab mir seine Partitur. Dies war sehr grosszügig von ihm.

Und für Sie als Dirigent sicher auch interessant?

Absolut. Seine Partitur, seine Notizen sind sehr spannend. Da sind ja auch Vermerke von vergangenen Aufführungen enthalten. Er schreibt teils seine Ideen sehr genau und detailliert auf. Für mich war es sehr anregend, die Ideen zu sehen, die jemand hat, der diese Sinfonie schon sein ganzes Leben dirigiert.

Das Resultat am Mittwoch begeisterte denn auch das Publikum.

Wir hatten einen ganz speziellen Moment auf der Bühne. Jede und jeder sassen auf der Stuhlkante, alle waren noch mehr bereit, ihr Bestes zu geben. Da war eine Spannung und Vibration auf der Bühne, wie sie selten auftreten. Ein sehr verbindender Moment. Ich kann mir für so einen Notfall kein besseres Orchester vorstellen. Wenn ich wieder einmal unerwartet Mahler machen muss, dann nur mit dem Lucerne Festival Orchestra (lacht).

«Jede und jeder sassen auf der Stuhlkante»: Das Festival-Orchester unter der Leitung des tschechischen Dirigenten. Bild: Patrick Hürlimann / Lucerne Festival

Welche Qualitäten finden sie denn bei diesem Orchester besonders ausgeprägt?

Obwohl hier so viele zusammenfinden, ist es, als ob man Kammermusik macht. Alles ist so klar. Alle hören aufeinander. Man ist offen für das Spiel in den anderen Instrumenten. Es herrscht eine grosse Harmonie. Schon am Morgen bei der Probe klang es dicht und luftig zugleich. Alle waren sofort präsent. Das Orchester hat eine Qualität und eine Herangehensweise an die Stücke, die keine Wünsche offen lässt.

Eine Offenheit, die Sie ja auch mitbringen?

Natürlich komme ich mit meinen Ideen in die Probe. Aber der Dialog ist für mich sehr wichtig. Ich sage nicht, so und so ist es. Ich bin neugierig, was das Orchester für Ideen hat. Genau diese Situation hatten wir am Mittwoch. Anstatt in der Probe einfach am Konzert und vor Zuschauern. Für mich war es ein spannendes Labor. Welche Ebene des Dialoges können das Orchester und Dirigent erreichen? Teilweise liess ich das Orchester einfach laufen. Aber auch sie nahmen mein Dirigat auf. Ein spannendes Wechselspiel.

Heute Freitag leiten sie das Festival-Orchester ein weiteres Mal, und bereits letztes Jahr sind Sie – ebenfalls grossartig – mit der 6. Sinfonie von Dvořák eingesprungen. Wird diese Verpflichtung noch ausgebaut?

Es gefällt mir ungemein, mit diesem Ensemble zu arbeiten. Und ich denke, die Funken springen gegenseitig. Gerne würde ich natürlich auch in den nächsten Jahren dieses Vergnügen geniessen.

In ihrem «regulären» Konzert interpretieren sie ein kurzes Werk von Josef Suk, das «Scherzo fantastique». Auf CD bringen sie seine Sinfonien heraus. Dieser «vergessene» Komponist ist Ihnen wichtig?

Josef Suk schreibt sehr persönlich und einzigartig. Seine Musik ist eine Kombination aus reiner – unsentimentaler – Seele und hervorragendem Handwerk. Er war schon als Teenager, ähnlich wie zum Beispiel Mendelssohn, unglaublich begabt. Seine Orchestration, seine Farbenspiele sind besser als die seines Lehrers Dvořák. Das «Scherzo» ist allerdings nur ein Appetizer, ein kleines Unterhaltungsstück. Was mich bewegt hat: Wenn man beim KKL durch den Künstlereingang geht, so zeigt das erste Bild rechts den Geiger und Enkel Joseph Suk bei einem Auftritt in Luzern.

Ihr Stammorchester sind die Bamberger Sinfoniker. Ihnen wird heute noch ein besonderer Klang nachgesagt.

Verglichen mit einem Projektorchester steckt dort natürlich jahrelange Arbeit drin. Das Orchester hat einen wirklich speziellen Sound mit viel Wärme und einer deutlich zeichnenden Bläsergruppe. Die meisten Musikerinnen und Musiker sind schon lange dabei. Jeder kennt jede, mit all seinen Schwächen und Stärken. Es ist auch ein Orchester, das wirklich gerne probt. Dies alles führt zu diesem sehr runden, ja menschlichen Klang.

Sie dirigieren regelmässig das Londoner Philharmonic Orchestra, die Tschechische Philharmonie sowie die Accademia di Santa Cecilia. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, der Klang, die Orchester werden austauschbarer?

Das ist sicher passiert. Aber ich würde dies nicht nur kritisieren. Alle Kulturen, alle Charakteren sind der Globalisierung unterworfen. In extremer Form sieht man dies ja bei den Kleidern oder beim Essen. Dieses Zusammenwachsen der Welt unterstützt natürlich nicht gerade das Originale der einzelnen Orte. Aber die vielen Einflüsse sind auch eine Bereicherung. In Bamberg haben wir die spezielle Situation, dass wir sehr stark lokal getragen werden. Wir haben zwar ein Spitzenorchester, aber wir stehen nicht in Konkurrenz mit der ganzen Welt. Wir sind kein «Opfer» der Globalisierung.

Doch auch sie streamen die Konzerte.

Ich bevorzuge klar den Live-Auftritt. Aber in der Pandemie mussten auch wir uns anpassen. Dies mit teils überraschenden Ergebnissen. In Tschechien habe ich ein Programm mit Elgars Cellokonzert und Suk gemacht. Ein Programm also, das im Konzert nicht unbedingt die Säle füllt. Unseren Stream haben sich aber 6000 Menschen vollständig angesehen. Damit könnte man 30 Mal das KKL füllen.

Konzerte mit Jakub Hrůša: Freitag, 19. August, 19.30, Konzertsaal KKL Luzern: Lucerne Festival Orchestra, Dvořák (Violinkonzert und Sinfonie aus der Neuen Welt) und Suk.

Samstag, 10. September, 18.30, Konzertsaal KKL Luzern: Richard Wagner und Alma und Gustav Mahler.

Empfehlenswerte CDs von Jakub Hrůša 2. Sinfonie von Josef Suk, Symphonieorchester des bayerischen Rundfunks, BR Klassik

Bruckners 4. (Alle drei Versionen), Bamberger Symphoniker, BR Klassik

