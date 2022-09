Lucerne Festival 2022 «Die Klassik muss sich grundlegend neu erfinden»: Intendant Michael Haefliger zieht Bilanz Lucerne Festival, das am Sonntag zu Ende geht, verzeichnet mit 70'000 Besuchen fast gleich viele wie vor Corona. Aber die Auslastung sank von 91 auf 72 Prozent. Intendant Michael Haefliger über den langen Weg zurück zur Normalität. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 09.09.2022, 10.19 Uhr

Intendant Michael Haefliger im Treppenhaus des Büros von Lucerne Festival Bild: Nadia Schaerli

In den Konzerten des Festivals gab es viele leere Plätze. Hat sich der Rückgang von rund 20 Prozent, den Sie erwarteten, bestätigt?

Michael Haefliger: Ja, was die Auslastung in den Zahlkonzerten anbelangt. Die Gesamtauslastung sank von insgesamt 91 Prozent im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor Corona, auf jetzt 72 Prozent. Aber praktisch nicht gesunken ist die Zahl der Besuche. Diese erreichte mit 70'000 beinahe den Stand von 2019 (72'700). Diese Steigerung macht deutlich, dass einerseits das Interesse an klassischer Musik und am Festival unvermindert da ist. Anderseits ist klar, dass die Rückkehr zur Normalität ein Prozess ist. Aber wir konnten die Auslastung in diesem Sommer wieder erheblich steigern, dies macht uns sehr zuversichtlich für die Zukunft. Nachdem wir am 10-tägigen Festival im ersten Corona-Jahr 2020 nur 7400 Besuche zählten und 2021 mit halber Saalkapazität 41'000, sind die 70'000 in diesem Sommer ein guter Wert.

Deutlich weniger verkaufte Karten, aber fast gleich viele Besuche wie 2019: Wie erklärt sich diese Diskrepanz?

Zum einen haben wir das Angebot an grossen Veranstaltungen erweitert, unter anderem mit vier zusätzlichen Sinfoniekonzerten und vier Jugendorchesterkonzerten. Und bei mehr Veranstaltungen sinkt die Auslastung tendenziell. Zudem haben wir unser Engagement im Jugendbereich ausgebaut. Erstmals traten neben Debut-Künstlerinnen und -Künstlern auch Weltmusikgruppen von In den Strassen in Schulen auf, ein Ensemble der Berliner Philharmoniker gab ein Konzert für Schülerinnen und Schüler im Konzertsaal. Damit haben wir über 5700 Kinder und Jugendliche erreicht. Hervorragend besetzt waren die neun «40min»-Konzerte, auch wenn teilweise sogar zeitgenössische Musik auf dem Programm stand. In den Gratisveranstaltungen zählten wir insgesamt 11000 Besuche.

Das Festival in Verbier verkaufte mit 37'000 Tickets fast gleich viele wie vor Corona. Da nimmt sich der Rückgang in den Sinfoniekonzerten in Luzern dramatisch aus.

Man muss aufpassen, welche Zahlen man miteinander vergleicht. Wie gesagt hatten wir ebenfalls fast gleich viele Besucher wie 2019. Speziell in Luzern ist, dass wir 40 Veranstaltungen im grössten Konzertsaal der Schweiz durchführen, der schwieriger zu füllen ist und wo sich quasi die Corona-Folgen stärker auswirken. Dabei mögen die Ticketpreise und die Altersstruktur eine Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein Teil des traditionellen Publikums in der Corona-Zäsur anders orientiert hat und schwieriger zurückzugewinnen ist. In Kontakten mit Veranstaltern in Deutschland und der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild. Viele sprechen von einem Rückgang von 20 oder - vor allem in Deutschland und England - mehr Prozent..

Bringt der Rückgang in den Zahlkonzerten das Festival in finanzielle Schieflage?

Nein. Wir haben vorsichtig kalkuliert und das Festival ist wirtschaftlich gut aufgestellt, daher besteht diese Gefahr nicht. Aber wir müssen nicht nur Publikum zurückgewinnen, sondern ebenso neues und ein diverseres Publikum aufbauen, das noch keine Affinität zu klassischer Musik hat. Deshalb sind die neu eingeführten Jugendorchester und die Besuche an Schulen so wichtig. Corona und seine Auswirkungen machen jetzt klar, wie dringlich dieses Ziel ist. Ja, ich denke, die Klassik muss in dieser Hinsicht auch neue Wege gehen. Das Thema «Diversity» war nicht zuletzt ein Signal in diese Richtung.

Aber das Violinkonzert des «Schwarzen Mozart» Joseph Bologne signalisierte im Eröffnungskonzert etwas anderes: Hier werden Werke gespielt, die es ohne dieses Thema nicht ins Programm schaffen würden. War «Diversity» kontraproduktiv für das Publikumsinteresse?

Nein, das konnten wir nicht beobachten. Wenn man ein solches Werk zur Diskussion stellt, hat natürlich jeder das Recht auf seine eigene Meinung. Aber der Vorschlag kam von Anne-Sophie Mutter, die dieses Konzert wegen seiner virtuosen Ansprüche hoch einschätzt. Und ein Sinn des Themas war ja auch, bewusst zu machen, dass es - in diesem Fall - schon zu Zeiten Mozarts Schwarze Komponisten gab.

Für den Intendanten ein Diversity-Höhepunkt dieses Sommers: Ein Schwarzes Sängerensemble in George Gershwins Oper «Porgy and Bess» mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester. Bild: Peter Fischli Switzerland

Das Gegenbeispiel war für mich die Schwarze Komponistin Florence Price, die man neben Gershwin als Pionierin einer - folkloristisch - geprägten amerikanischen Musik entdecken konnte. Diese hat doch ein solches Thema gar nicht nötig.

Darin lag aber sein auch gesellschaftspolitischer Anspruch: Dass es den Bogen weit aufspannte und People of Colour als Interpreten und Komponisten - Männer wie Frauen - auf den Radar brachte, die im Klassikbetrieb praktisch nicht präsent sind. Ein zweiter Aspekt, an dem die Klassik krankt, ist ja die ständige Wiederholung des immer gleichen Repertoires. Auch in dieser Hinsicht ist mehr «Diversity » eine Überlebensfrage. Dass wir uns mit solchen Themen, mit zeitgenössischer Musik und neuen Formaten ein künstlerisches Profil geben, stärkt längerfristig unsere Rolle als weltweit bedeutendstes Orchesterfestival. Und es verhilft diesem zu Ausnahmereignissen, wie es die Aufführung von Gershwins «Porgy and Bess» war. Für mich war das klar ein Höhepunkt dieses Sommers.

Die Zahlen Das Sommer-Festival 2022 zog in 86 Veranstaltungen an 35 Festivaltagen insgesamt 70000 Besucher an. Die Auslastung sank hingegen 74 Prozent. Allein 11000 kamen zu den 17 Gratis-Veranstaltungen, den neun Veranstaltungen der «40min»-Reihe, zu den Weltmusik-Gruppen von «In den Strassen» und zur «Lakeside Symphony», dem Public Viewing auf dem Luzerner Inseli. Zusätzlich zu den Familienkonzerten fanden fünf Schulvorstellungen und diverse Schulbesuche der Weltmusikgruppen sowie von Debut-Künstlern statt, dort nahmen rund 5700 Schülerinnen und Schüler aus der Region Luzern teil

