Lucerne Festival 2022 Nach allen Diskussionen um «Diversity»: Am Ende ist es einfach nur Musik Die Débutkonzerte mit People of Color sind eine zentrale Plattform für das Festivalthema «Diversity». Drei Konzerte zeigen, dass nach den Kontroversen und viel Applaus nur eine Frage offenbleibt. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 30.08.2022, 19.10 Uhr

Aaron Akugbo am Dienstag bei seinem Début in der Lukaskirche. Bild: Patrick Hürlimann / Lucerne Festival

«Diversity!» Das Motto des diesjährigen Lucerne Festival. Natürlich, die hitzige, kontroverse Debatte liess im Vorfeld nicht lange auf sich warten. Die einen finden es super, sich der Thematik direkt und unverblümt zu stellen, andere hingegen finden es gerade diskriminierend, die Künstlerinnen und Künstler so zu präsentieren, anstatt sie, ohne grosses Aufsehen, einfach einzuladen. Für wieder andere ist es lediglich eine Anbiederung an aktuelle kulturpolitische Strömungen, während der Nächste sagt, es müsse sogar noch viel offensiver vorgegangen werden. Egal, wie man nun zum Motto «Diversity» stehen mag, es bringt eines mit sich: das Vorhaben, Musik zu präsentieren, die man hier nie oder nur sehr selten zu hören bekommt. Das kann ganz nüchtern und ohne politische Ladung betrachtet werden.

Ein Format des Festivals, bei dem dieses Vorhaben besonders deutlich wird, sind die Débutkonzerte. Sie bieten jungen Musikerinnen und Musikern unterschiedlicher ethnischer Herkunft eine Plattform. Die meisten von ihnen sind solo oder mit Klavierbegleitung unterwegs und spielen – neben bekannten – auch viele unbekannte Stücke unter anderem von Black Composers.

Es wird mächtig geschwitzt

Der Violinist Randall Goosby, begleitet von Anna Han, tritt am Dienstag vergangener Woche sehr introvertiert und schüchtern auf. Beim Applaus, und auch sonst, kaum ein Blick ins Publikum. Das ändert sich während einer Suite für Violine und Klavier von William Grant Still aus dem Jahre 1943. Das Stück hat drei Sätze, einen belebten ersten, einen getragenen zweiten und wieder einen schnellen Schlusssatz. So kennt man das, jedoch überrascht die Musik, bei der traditionelle afrikanische und Blueseinflüsse nicht zu überhören sind. Das Spiel Goosbys und Hans wird derart intensiv, es wird mächtig geschwitzt und es reisst ein Bogenhaar nach dem anderen. Das begeisterte Publikum lässt ihn hier nicht mit einem Nicken davonkommen. Das Eis ist gebrochen und die Violinsonate Nr. 3 von Edvard Grieg als «Dessert» wird zum Selbstläufer.

Die Pianistin Mishka Rushdie Momen in der Lukaskirche. Bild: Manuela Jans / Lucerne Festival

Mishka Rushdie Momen, die Nichte von Salman Rushdie (Ausgabe vom Dienstag), präsentiert am vergangenen Donnerstag Werke für Solopiano. Hier werden mit viel Risiko brandneue zeitgenössische Kompositionen in romantischen Wohlklang etwa von Chopin und Beethoven eingebettet. In «Small Variations» (2019) von Nico Muhly werden mit lang und breit gesetzten Akkorden herrliche Dissonanzen zelebriert. Das Programm ist anstrengend, denn jedes Stück fordert auf seine eigene Weise, wie auch «An Inviting Object», eine Uraufführung von Héloïse Werner. Es ist ein hervorragendes Stück mit sehr viel Platz und Wiederholung, aber in dieser vermögen sowohl die Protagonistin als auch das Publikum die Spannung und Konzentration nicht ganz zu halten. Das wird jedoch durch ein grandioses Finale von Franz Schuberts «Wandererfantasie» von beiden Seiten wieder gut gemacht. An Bravos und Applaus mangelt es nicht.

Wie klingt Flöte auf der Trompete?

Das dritte Rezital wird am Dienstag vom Trompeter Aaron Akugbo bestritten, am Klavier begleitet von Zeynep Özsuca. Die beiden treten lässig auf, scheinen einen wirklich guten Draht zueinander zu haben und es kommt direkt Wohnzimmerstimmung auf. Akugbo führt selbst durchs Programm, in welchem die meisten Stücke etwas mit seinem Leben und Werdegang als Trompeter zu tun haben. So etwa die «Methodische Sonate» von Georg Philipp Telemann, ursprünglich eine Flötenmelodie. Seine Mutter sei Flötistin und da die Eltern Vorbilder sind, wollte er einmal ausprobieren, wie Flöte auf der Trompete klingt. Dass es hier und da ein wenig kiekst, lässt den Trompeter nur noch sympathischer wirken. Das Publikum liebt ihn und die Leute hören gar nicht mehr auf zu klatschen. Er steht grinsend und fast ein wenig ratlos auf der Bühne.

Sklavenschiff im Meeresrauschen

Die Uraufführung des Programms trägt den Titel «They know what they’ve done to us» von Joy Guidry. Es beschreibt die Überfahrt eines Sklavenschiffs von Afrika nach Amerika. Das Stück ist eine improvisierte, getragene Trompetenmelodie, untermalt von Meeresrauschen und tiefen Bassfrequenzen ab Band. In Anbetracht der Vielfalt an Stilmitteln, die die zeitgenössische Musik während der letzten Jahrzehnte sowohl im akustischen als auch im elektronischen Bereich hervorgebracht hat, ist diese Art der Darstellung der hochbrisanten Thematik aber doch etwas zu plakativ. Insgesamt gelingt während dieses Konzerts ein sehr guter Mix aus Dissonanz und Schönem, werden hier etwa Werke wie «Trinculo» von Sally Beamish und «Morning» von Florence Price gegenübergestellt.

Abschliessend ist zu sagen, dass diese Musik das Format hat, überall auf der Welt rauf und runter gespielt zu werden. Warum es erst eine grossangelegte gesellschaftspolitische Debatte braucht, bis diese auch bei uns ankommt, bleibt die Frage des Tages.

Der amerikanische Geiger Randall Goosby und die Pianistin Anna Han bei ihrem Début in der Lukaskirche Luzern. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

