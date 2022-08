Lucerne Festival 2022 Trotz Überraschung mit Barenboim und Lang Lang: Die Friedensvision des Divan-Orchesters bleibt Utopie Das West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim eröffnete den Reigen der berühmten Gastorchester. Der Krieg in Europa gibt der Friedensvision des Orchesters eine ungeahnte Brisanz. Thomas Schacher Jetzt kommentieren 16.08.2022, 13.28 Uhr

Daniel Barenboim dirigiert das West-Estern Divan Orchestra im Konzertsaal des KKL. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 14. August 2022)

Man stelle sich vor, es gäbe in Europa ein Orchester, das zur einen Hälfte aus russischen, zur anderen aus ukrainischen Mitwirkenden zusammengesetzt ist. Unmöglich! Aber um genau dieses Modell handelt es sich beim West-Eastern Divan Orchestra, das am Lucerne Festival über das Wochenende von Mariä Himmelfahrt mit zwei Konzerten für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das Orchester wurde 1999 vom Literaturwissenschafter Edward Said und dem Dirigenten Daniel Barenboim gegründet. Es vereinigt zu gleichen Teilen Musikerinnen und Musiker aus Israel und den arabischen Ländern sowie einigen Mitgliedern aus anderen Staaten. Seit über zwanzig Jahren setzt sich das Orchester für friedliche Koexistenz im Nahen Osten ein – vergeblich, wie man weiss.

Dass Barenboim, seit 1992 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Berlin, überhaupt nach Luzern kommen konnte, war eine Zitterpartie. Nachdem er in der vergangenen Saison wegen verschiedener Krankheiten etliche Termine und im Mai gar eine Europa-Tournee des Divan-Orchesters absagen musste, konnte er nun den Luzerner Termin wieder realisieren. Im Vergleich zum vorjährigen Auftritt im KKL haben Barenboims Kräfte jedoch frappant nachgelassen.

Gegen die eigene Idee der friedlichen Koexistenz

Die Strapaze der anderthalb Stunden dauernden Aufführung von Smetanas Zyklus «Mein Vaterland» am ersten Abend kann Barenboim nur im Sitzen bewältigen. Und seine Dirigierbewegungen, sonst gerne mit imperatorischen Gesten ausgeführt, sind klein geworden. Aber oh Wunder: Die jungen Orchestermitglieder – geschätzt im Alter zwischen fünfundzwanzig und vierzig – erweisen sich als eine zu hundert Prozent auf den Maestro eingeschworene Truppe und zeigen eine starke Leistung. Beeindruckend nach wie vor, wie hier junge Leute aus verfeindeten Nationen im Klanglichen zu einer wunderbaren Einheit verschmelzen.

Auf der interpretatorischen Seite ist Barenboims Interpretation von Smetanas Orchesterzyklus allerdings höchst problematisch. Der Dirigent wählt durchwegs langsame Tempi, zelebriert die Details und zerdehnt die Höhepunkte. Damit gerät die an sich schon reichlich pathetische Musik Smetanas, etwa in «Vysehrad» oder noch stärker in «Tabor», bisweilen zur Karikatur. Auf der inhaltlichen Ebene stellt sich die Frage, ob diese programmatische Komposition, die den Mythos des tschechischen Nationalstaates in Auflehnung gegen das habsburgische Kaiserreich beschwört, der Idee der friedlichen Koexistenz entspricht, für die das Orchester eintritt.

Gereifter Lang Lang

Eine Überraschung bietet dann der zweite Abend mit Werken des französischen Impressionismus, an dem sich sowohl der Dirigent als auch das Orchester von einer neuen Seite zeigen können. Das Zauberwort lautet «Spanien», das Land, wie Maurice Ravel und Claude Debussy es sich vorgestellt haben. In der «Rapsodie espagnole» von Spanienfan Ravel lässt Barenboim alles Pathos des Vorabends weg und lässt eine schillernde Klangfarbenmusik erstehen. In Debussys «Iberia» setzt er den Zauber der Partitur sehr sinnlich um. Das West-Eastern Divan Orchestra brilliert gleichermassen in den Soli, den verschiedenen Gruppierungen und im Gesamtklang.

Eine Überraschung bietet auch der chinesische Pianist Lang Lang in Manuel de Fallas «Noches en los jardines de España». Der spürbar gereifte Pianist, der sonst gerne mit Brachialgewalt in die Tasten greift, gestaltet den Solopart mit einer ungeahnten Sensibilität. Das Zugabenstück wird bereits im Programmheft angekündigt: Mit Ravels unwiderstehlichem «Bolero» reisst das Gastorchester auch den letzten Zuhörer vom Stuhl.

