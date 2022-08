Lucerne Festival Bei der feierlichen Eröffnung bewegt das Festivalmotto «Diversity» die Prominenz: «Der Krieg ist eine Bedrohung der Vielfalt» Das Lucerne Festival steht dieses Jahr unter dem Motto «Diversity», also Vielfalt. Bei der grossen Eröffnungsgala am Freitag legen Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft das Thema ganz unterschiedlich aus. Silvio Frei Jetzt kommentieren 12.08.2022, 20.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundespräsident Ignazio Cassis (Zweiter von rechts) mit Intendant Michael Haefliger, Andrea Loetscher und Markus Hongler (von links). Bild: Pius Amrein

Der Bundespräsident beim Lucerne Festival – das hat Tradition. Es bestätigt aber auch den Stellenwert dieses Klassikfestivals im nationalen und internationalen Vergleich. Doch auch die aktuellen Geschehnisse in der Welt lassen sich nicht ignorieren. Dieses Jahr lastet der Krieg in der Ukraine auf Europa und bewegt natürlich auch den Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Er sieht denn im Krieg auch eine Gefahr für die Diversität: «Wie jeder Krieg ist auch der russische Krieg in der Ukraine nicht zuletzt eine Bedrohung der Vielfalt. Ziel ist es, nur die eigene Sprache, die eigene Kultur zu fördern. Dabei missachtet man die Rechte der Minderheiten.»

Der Tessiner FDP-Bundesrat stellt dem Geschehen in Osteuropa auch die Geschichte der Schweiz mit ihrer Vielfalt gegenüber: «Es gelingt uns bis heute in der Schweiz, in Sicherheit und Frieden zusammenzuleben, obwohl wir vier unterschiedliche Nationalsprachen haben. Dies, weil wir gelernt haben, auf friedliche Weise mit Unterschieden und Differenzen umzugehen.» Und Cassis ist sich sicher:

«Unsere Diversität bereichert uns. Wir haben dies über Generationen hinweg gelernt.»

Ständerätin Andrea Gmür Bild: Pius Amrein

Die politische Diversität in der Schweiz ist in der nationalen Politik immer wieder ein Thema. Der Nationalrat etwa soll die Diversität in der Bevölkerung abbilden. Aber ist Diversität auch beim Ständerat, der Vertretung der Kantone, vorhanden? Die Mitte-Ständerätin Andrea Gmür meint: «Diversität ist im Ständerat garantiert.»

Weiter führt die Luzernerin aus, dass «jeder Kanton via seine Standesvertretung die Möglichkeit hat, seine spezifischen Anliegen – seien dies urbane, ländliche, verkehrstechnische, finanzielle, sprachregionale etc. – ganz konkret einzubringen». Dies «unabhängig von der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner, der geografischen Grösse oder Wirtschaftskraft. Aufgrund der Majorzwahlen fällt auch die parteipolitische Komponente viel weniger ins Gewicht.»

«Monokultur zerstört unser Leben»

Maya Rochat imponierte mit ihren Malereien. Bild: Pius Amrein

Für ein Novum sorgte die junge Künstlerin Maya Rochat aus Lausanne. Erstmalig gab es am Freitag vor dem Eröffnungskonzert eine Rauminstallation mit Malereien inklusive Performance. Mit ihrer Kunst will die Malerin Menschen dazu bewegen, die Scheu vor Diversität zu verlieren: «Auch wenn jetzt viel über Diversity geredet wird, kehren wir das Thema noch viel zu stark unter den Teppich. Die massive Vergiftung unserer Umwelt reduziert alle Lebensformen, Monokultur zerstört unser Leben. Ich möchte mit meiner Arbeit Menschen bewegen, keine Angst vor Diversität zu haben. Malerei ist für mich eine Einladung, die Welt anders zu sehen, anders zu fühlen.»

Musikstadt nach dem Vorbild von Salzburg?

Auch der Luzerner Stapi Beat Züsli war vor Ort. Bild: Pius Amrein

Das Thema Diversität fällt aber auch auf Lucerne Festival zurück. Denn dieses will mit dem KKL, dem Luzerner Sinfonieorchester und Luzern Tourismus die Stadt Luzern international als «Musikstadt» nach dem Vorbild von Salzburg vermarkten. Dass sich der Kreis der Initianten auf die Klassik beschränkt und eben Diversität in der Auswahl der Partner vermissen liess, sorgte auch für Kritik.

Der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli beruhigt aber: «Die Gründung des Labels ‹Musikstadt Luzern› ist als Initialzündung zu verstehen. Die Stadt Luzern weiss um die Vielseitigkeit und Diversität gerade auch in Bezug auf musikalische Aktivitäten und Player. Folglich begrüssen wir es, dass sich das Label über Häuser, Institutionen und Genres hinweg in Richtung Diversität öffnen und erweitern will.»

Auch bei den Bundesbahnen punktet Diversität

Diversity ist für SBB VR-Präsidentin Monika Ribar schon lange selbstverständlich. Bild: Pius Amrein

Das Thema Diversität beschäftigt aber nicht nur Politik und Kunst, auch beim grössten Bahnunternehmen der Schweiz ist das Thema präsent. «Diversity ist für mich seit langem selbstverständlich», meint die Präsidentin des SBB-Verwaltungsrates Monika Ribar. «Als Bahnunternehmen, das die Schweiz und ihre Regionen verbindet, tragen wir eine besondere Verantwortung für Vielfalt, sei es in Sprache oder Gender. Wir sind eine Bahn von Menschen für Menschen und überzeugt, dass gemischte Teams von Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Stärken, Erfahrungen und Denkweisen erfolgreicher sind.» Für Ribar gehen Diversität und Nachhaltigkeit Hand in Hand:

«Wir wollen nicht nur sozial nachhaltig sein, sondern auch ökologisch und wirtschaftlich. So leisten wir einen wichtigen Beitrag an eine nachhaltige Schweiz.»

Weitere namhafte Personen aus Wirtschaft und Gesellschaft waren ebenfalls zur Eröffnung durch das Lucerne Festival Orchestra vor Ort. So beispielsweise der ehemalige UBS-Chef Oswald Grübel oder WEF-Gründer Klaus Schwab. Natürlich liessen sich auch namhafte Künstler wie Pepe Lienhard oder Andrea Loetscher das Eröffnungskonzert nicht entgehen. Für verschiedene Promis ist das Thema Diversität bereits eine Selbstverständlichkeit. So war es beispielsweise zu hören: «Ich bin viel in der Welt herumgekommen, da ist Diversität für mich nichts Neues.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen