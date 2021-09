Lucerne Festival: Rekordauslastung und Bilanz im Coronajahr

Lucerne Festival Bilanz zum Abschluss: Pioniergeist im Zeichen von Corona Lucerne Festival vermeldet eine «sehr gute Bilanz» für das Sommerfestival, das an diesem Wochenende zu Ende geht. Die Auslastung betrug – bei beschränkter Saalkapazität – 96 Prozent, gezählt wurden 41'000 Besucher. Eine inhaltliche Bilanz zeigt Defizite, aber auch Aufbruchsignale mitten in der Pandemie. Urs Mattenberger 10.09.2021, 10.40 Uhr

Generationen vereint: Rick Stotijn, der Solobassist des Lucerne Festival Orchestra spielte im ersten «40min»-Gratiskonzert auch für Kinder. Bild: Patrick Hürlimann/Lucerne Festival

Die magische Zahl von 99 Prozent Auslastung in den 29 Sinfoniekonzerten bringt es auf den Punkt: Das Sommerfestival, das am kommenden Wochenende zu Ende geht, verzeichnet eine «sehr positive Bilanz», wie Lucerne Festival am Freitag vermeldete. Die Auslastung aller 87 Veranstaltungen beträgt 96 Prozent, 47 waren ausverkauft. Obwohl im Konzertsaal des KKL die Kapazität auf 1000 Personen beschränkt blieb, zählte das Festival damit 41'000 Besucher (2019: 72'000).