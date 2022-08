Lucerne Festival Das Feierabendbier gibt's in der Buvette: So erleben junge Musiktalente aus der ganzen Welt ihre Zeit in Luzern Rund 100 Musikerinnen und Musiker strömen jeden Sommer an die Lucerne Festival Academy, um sich in zeitgenössische Musik zu vertiefen. Wir haben vier von ihnen gefragt, wie es ihnen hier ergeht. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 25.08.2022, 11.00 Uhr

Chanmi Shin, David Somoza, Ashby Mayes und Clara Giner Franco (von links) sind vier von rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Lucerne Festival Academy. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. August 2022)

Es sind drei intensive Wochen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lucerne Festival Academy erleben: Fast jeden Tag vertiefen sie sich in Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, üben, studieren, erarbeiten neue Partituren und Aufführungsformen. Die Resultate präsentieren sie in verschiedenen Konzerten mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra, in dem sich alle Studierenden vereinigen, sowie in diversen kleineren Formationen. Wir haben mit vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen: Wie erleben sie ihre Zeit hier? Wie sieht ihr Probealltag aus? Und wie verbringen sie ihre Freizeit?

Zehn Tage Ferien vor der Academy

Clara Giner Franco. Bild: Eveline Beerkircher

Clara Giner Franco (27, Spanien) lebt in Basel und spielt Querflöte in diversen Formationen in Basel und Spanien.

«Ich will so viel vom Festival mitbekommen, wie es geht. Nach den Proben höre ich mir oft noch ein Konzert an – wir bekommen ja gratis Tickets. Eigentlich habe ich immer Lust nach Musik. Jedes Stück, bei dem ich mitspiele, jedes Konzert, das ich besuche, jeder Workshop, an dem ich teilnehme, ist etwas anderes. Aber die Tage sind lange. Manchmal gehe ich um 9 Uhr aus dem Haus und komme erst gegen 11 Uhr abends wieder zurück. Dann gehe ich, ehrlich gesagt, gleich ins Bett. Fürs Zusammensein mit der Gastfamilie bleibt leider nicht mehr viel Zeit. Ich wusste aber, dass es intensiv wird. Darum habe ich vor der Academy zehn Tage Ferien genommen. Anfang Jahr war ich bereits einmal für einen Kurs eine Woche hier. Da hatte ich aber kaum Zeit, mir Luzern anzusehen. Ich möchte unbedingt einmal in die Berge und in Ruhe durch die Stadt spazieren. Aber ich muss ohnehin nochmals zurückkommen: Letzte Woche habe ich an einem Wettbewerb der Academy eine Stadtführung gewonnen.»

Von den Besten lernen

David Somoza. Bild: Eveline Beerkircher

David Somoza (28, Venezuela) lebt in Salzburg und spielt Horn, unter anderem in der Philharmonie Salzburg.

«Heute war ein anstrengender Tag. Ich habe zwei Workshops und eine lange Probe mit dem Blechbläser-Ensemble hinter mir. Wir nutzen die Zeit, die wir hier haben, voll aus. Schliesslich können wir von den besten Dirigentinnen, Coaches und Komponisten lernen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Für mich ist es das erste Mal, dass ich mich so intensiv mit zeitgenössischer Musik beschäftige. Bis jetzt habe ich vor allem klassische Musik gespielt. Ich hatte richtig Lust, diese Art von Musik zu entdecken. Ich muss aber sagen: Es braucht Zeit und Geduld, sie zu verstehen und zu interpretieren. In meiner Freizeit geniesse ich besonders die Landschaft und die Berge. Gestern war ich mit Freunden von der Academy auf der Rigi. Und meine Gastfamilie wohnt in der Nähe des Rotsees. Da gehe ich am Abend oft spazieren. Manchmal treffen wir uns nach den Proben auch auf ein Bier – die Buvette vor dem KKL ist einer unserer Lieblingsorte. Auch im Neubad in Kriens gefällt es mir sehr gut. Heute bin ich aber ziemlich müde und bleibe lieber zu Hause.»

Im Gleitschirm über Emmetten

Chanmi Shin. Bild: Eveline Beerkircher

Chanmi Shin (31, Südkorea) lebt in Bremen und spielt Violine im Philharmonischen Orchester in Bremerhaven.

«Ich nehme bereits zum zweiten Mal an der Academy teil. Mit ein paar Leuten, die ich letztes Jahr kennen gelernt habe, bin ich in Kontakt geblieben. Wir haben uns sehr gefreut, uns wieder zu sehen. Mit einer Freundin von damals teile ich mir dieses Mal eine Wohnung in der Stadt, die uns die Gastfamilie zur Verfügung stellt. Mittlerweile finde ich mich schon ein bisschen zurecht. Das Taco-Restaurant, in dem ich gerade zu Abend gegessen habe, habe ich ohne Google Maps gefunden. Und über die Kapellbrücke bin ich sicher schon hundertmal gegangen – wunderschön. Gestern war ich zusammen mit vier Kolleginnen von der Academy Gleitschirmfliegen in Emmetten. Zum ersten Mal in meinem Leben. Das war richtig toll. Manchmal gehe ich in meiner freien Zeit aber auch üben oder spiele mit anderen leichte Streichquartette, ganz zum Spass. Wegen der Altersbeschränkung wird es wohl mein letztes Mal an der Academy sein. Aber ich würde nächsten Sommer gerne wieder nach Luzern kommen, auch um das Festival als Gast zu besuchen. Und nach Interlaken würde ich auch gerne einmal gehen.»

Für Beethoven verabredet

Ashby Mayes. Bild: Eveline Beerkircher

Ashby Mayes (23, England) lebt in Mannheim und spielt Fagott in mehreren Orchestern in ganz Europa.

«Es gibt einen Gruppenchat mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Academy. Wenn jemand Lust hat, etwas zu unternehmen, dann fragt er oder sie einfach in die Runde. Kürzlich habe ich spontan gefragt, wer Lust hätte, ein bisschen Beethoven zu spielen. In fünf Minuten waren wir schon sieben Leute. Alle haben Lust zu spielen, das ist toll hier. Bis zur Academy hatte ich nicht viel zeitgenössische Musik gespielt, darum war ich auch ziemlich nervös, als ich hierherkam. Der Einstieg in der ersten Woche war aber recht sanft. Ich kenne viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie würden solche Musik nicht spielen. Das will ich nicht, ich will jede Art Musik spielen können, von Barock bis zur Moderne. In der Freizeit ist bei mir oft Erholen angesagt. Letztes Wochenende hatte ich einen Tag frei, da habe ich geübt und bin in der Ufschötti schwimmen gegangen. Ausschlafen ist auch wichtig. Und heute Abend stelle ich mit meinen Gasteltern in Horw Fagottrohre her. Sie spielen selbst Fagott und Klarinette und waren auch schon an unseren Konzerten.»

Die nächsten Konzerte des Lucerne Festival Contemporary Orchestra: Samstag, 27. August, 19.30 Uhr (mit Anne-Sophie Mutter); Sonntag, 28. August, 15 Uhr (mit Tyshawn Sorey); Samstag, 3. September, 11 Uhr (Werke von Rihm und Ammann). Weitere Infos: www.lucernefestival.ch.

